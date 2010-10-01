Энергетика
КоммерсантъРоссия снизила добычу нефти в мае более чем на 15%
За первые пять месяцев 2020 года добыча нефти с газовым конденсатом в России снизилась на 2,6% к аналогичному периоду 2019 года, составив 226,48 млн т. Среднесуточная добыча в январе—мае зафиксирована на уровне 10,92 млн баррелей в сутки.
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с чего всё началось
В мае 2020 года добыча нефти с газовым конденсатом в России составила 39,7 млн тонн, что на 15,5% ниже уровня аналогичного месяца предыдущего года, говорится в оперативной сводке ЦДУ ТЭК. Поправка на високосный год учтена.Интерфакс01:53
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