В мае 2020 года добыча нефти с газовым конденсатом в России составила 39,7 млн тонн, что на 15,5% ниже уровня аналогичного месяца предыдущего года, говорится в оперативной сводке ЦДУ ТЭК. Поправка на високосный год учтена.

с чего всё началось

За первые пять месяцев 2020 года добыча нефти с газовым конденсатом в России снизилась на 2,6% к аналогичному периоду 2019 года, составив 226,48 млн т. Среднесуточная добыча в январе—мае зафиксирована на уровне 10,92 млн баррелей в сутки.

Россия снизила добычу нефти в мае более чем на 15%

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