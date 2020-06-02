Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъРоссия снизила добычу нефти в мае более чем на 15%

За первые пять месяцев 2020 года добыча нефти с газовым конденсатом в России снизилась на 2,6% к аналогичному периоду 2019 года, составив 226,48 млн т. Среднесуточная добыча в январе—мае зафиксирована на уровне 10,92 млн баррелей в сутки.
Читать в источнике
Комментировать1
с чего всё началось

ЦДУ ТЭК сообщило о снижении добычи нефти в России в мае на 15,5% в годовом измерении

В мае 2020 года добыча нефти с газовым конденсатом в России составила 39,7 млн тонн, что на 15,5% ниже уровня аналогичного месяца предыдущего года, говорится в оперативной сводке ЦДУ ТЭК. Поправка на високосный год учтена.
Интерфакс01:53

Подробнее о событии

Минэнерго назвало объем добытой в мае нефти в рамках сделки ОПЕК+

Известия09:40

Россия снизила добычу нефти в мае более чем на 15%

Коммерсантъ03:52

Россия в рамках ОПЕК+ сократила добычу нефти до 8,59 млн баррелей в сутки

News.ru09:43

В Минэнерго рассказали о сокращении нефтедобычи в мае в рамках ОПЕК+

Газета.Ru09:29

Россия в мае исполнила сделку ОПЕК+ на 95%

Интерфакс09:03

Поставки нефти на НПЗ снизились за май на 2,5% - ЦДУ ТЭК

Финмаркет09:58

Россия в мае сократила добычу нефти до 8,59 млн баррелей в сутки

ТАСС10:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7215 источников, обновлено в 10:27, Ашберн
Шоу-бизнес

Миронов ответил на пародию Галкина словами «Собянин не заслужил»

РБК 05:40
629
Футбол

РПЛ опубликовала расписание оставшихся туров

Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала на официальном сайте расписание оставшихся восьми туров первенства.
Газета.Ru 10:11
Происшествия

ФСБ предотвратила теракт в Чувашии

СК сообщил о предотвращении теракта в Чувашии, где сотрудники управления ФСБ по республике нашли тайник с самодельными взрывными устройствами.
РИА Новости 09:24
74
Политика

Путин пожелал удачи губернатору Тамбовской области на выборах

Взгляд.ру 08:40
11
Происшествия

В США от рук полиции пострадала российская журналистка и продюсер

REGNUM 09:39
20
Экономика

Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию

Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
REGNUM 04:49
29
Армия и оружие

Путин утвердил условие использования Россией ядерного оружия

Президент Владимир Путин утвердил Основы российской политики в области ядерного сдерживания, в том числе в документе прописаны условия применения ядерного оружия.
Lenta.ru 08:44
338
Общество

Кинотеатры в России начнут открываться в середине июля

Ведомости 06:22
110
Энергетика

Мировые цены на нефть продолжают расти

Стоимость североморской марки нефти Brent поднялась выше 39 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торговой сессии.
Экономика сегодня 04:38
16
Политика

Боррель: США могут лишь пригласить Россию в G7 наблюдателем

Как сообщало ИА REGNUM, 1июня президент США Дональд Трамп сообщил российскому президенту Владимиру Путину, что хочет пригласить его на предстоящий саммит Группы семи.
REGNUM 07:39
39
Происшествия

В Крыму задержан отец утонувшей шестилетней девочки

Российская газета вчера в 16:39
280
Происшествия

Росгвардия объяснила гибель россиянина при штурме квартиры

В Росгвардии объяснили гибель россиянина при штурме квартиры в Екатеринбурге экстремальными условиями проведения спецоперации по его задержанию.
Lenta.ru 06:22
278
Происшествия

В Брянске в приемной семье нашли истощенного ребенка с обморожением

Поводом для расследования стала истощенная семилетняя девочка, найденная в частном доме без еды и с обмороженными конечностями.
Российская газета 04:50
38
Происшествия

Независимое вскрытие показало, что Флойд умер от удушения

Два доктора, которые провели независимое вскрытие тела Джорджа Флойда, заявили в понедельник, что причиной смерти стала «механическая асфиксия».
Коммерсантъ вчера в 17:17
573
Кино

Съёмки фильма «Миссия невыполнима 7» планируют возобновить в сентябре

Команда фильма «Миссия невыполнима 7» планирует возобновить работу в сентябре и закончить к маю 2021 года.
News.ru 07:48
1
Общество

Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца

Ранее о собственнике трубоукладчика, который единственный из российских судов способен достроить газопровод «Северный поток – 2», ничего не сообщалось.
Известия 01:36
1K
Общество

В России создают вакцину от коронавируса в виде йогурта

Российские ученые создают необычную вакцину от коронавирусной инфекции, которую можно будет вводить в организм в виде йогурта, рассказал вице-президент Российской академии наук, руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин.
РИА Новости 06:59
323
Экономика

План по восстановлению доходов россиян разработало Правительство

В проекте Общенационального плана действий по восстановлению занятости и доходов населения, росту экономики и долгосрочным структурным изменениям указано, что данные меры должны привести к повышению реальных доходов населения, пишет РБК.
Live24 01:22
3K
Армия и оружие

Армия США вооружается винтовками и пулемётами нового поколения

Армия США начала получать стрелковое оружие нового поколения немецкой фирмы SIG Sauer в рамках программы замены всех винтовок и пулемётов на новые образцы.
News.ru вчера в 18:52
13
Политика

Пушков рассказал о начавших «сыпаться» США

Сенатор Алексей Пушков заявил, что США "посыпались" и вступили "во время сумятицы".
Газета.Ru 03:30
279
Авто

Audi начала продажи обновлённого Audi Q7 в России

Российские дилеры начали получать обновленный кроссовер Audi Q7, который в России будет предлагаться с единственным мотором и расширенным пакетом оснащения.
SpeedMe 07:01
Кино

Продюсеры признали «Текст» лучшим фильмом года

Москва, 1 июня 2020, 10:02 — REGNUM Лучшим полнометражным художественным фильмом 2019 года по версии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) признали фильм Клима Шипенко «Текст».
REGNUM вчера в 03:02
83
Происшествия

Квалификационная коллегия разрешила возбудить дела против шести судей

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) дала согласие на возбуждение уголовных дел в отношении шести судей, сообщается в пресс-релизе по итогам заседания коллегии.
Газета.Ru 09:02
48
Политика

Россия пригласила для участия в параде Победы 19 армий мира

Москва, 2 июня 2020, 12:33 — REGNUM Россия пригласила поучаствовать в параде Победы 24 июня парадные расчеты 19 стран мира, заявил 2 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу.
REGNUM 05:33
764
Музыка

Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»

Evo-rus.com вчера в 13:44
170
Политика

Путин заявил о проведении голосования по Конституции 1 июля

Президент России Владимир Путин заявил, что голосование по поправкам к Конституции будет назначено на 1 июля.
RT на русском вчера в 09:45
9,3K
Общество

В США русские отстояли от разгрома свой ресторан Pushkin Russia

Русские отстояли от разгрома свой ресторан. Но обратите внимание на надпись, которой наградили это фото наши „американские партнёры“.
Евразия Daily 03:19
8
Биатлон

Заявление членов правления СБР по Драчеву исчезло с сайта союза

Заявление членов правления Союза биатлонистов России (СБР) по деятельности главы организации Владимира Драчева исчезло с сайта СБР.
РИА Новости 09:08
Киберспорт

Valve упростила повышение уровня Battle Pass 2020

Valve объявила о повышении ряда наград за различные действия в Боевом пропуске 2020 для упрощения повышения уровня.
Dota2.ru вчера в 23:32
Здоровье

В Курской области в двух селах зафиксировали вспышку коронавируса

РИА Новости 08:34
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное