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Россия снизила в августе добычу нефти на 12,8%

Добыча нефти с газовым конденсатом в России в августе 2020 года составила 41,7 млн тонн, что на 12,8% ниже уровня аналогичного периода 2019 года. Данные опубликованы в оперативной сводке ЦДУ ТЭК. С начала года по август добыча составила 346,07 млн тонн, что на 7,3% ниже показателей 2019 года.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Экспорт нефти из России в дальнее зарубежье снизился на 8,8%

В августе 2020 года в России было добыто 41,7 млн тонн нефти с газовым конденсатом, что на 12,8% ниже показателя августа 2019 года.
Интерфакс02:11
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Российская газета

Россия в августе увеличила добычу нефти на 5,1%

Российская газета03:58
Rambler News Service

Россия сократила экспорт нефти в январе-августе почти на 11%

Rambler News Service07:36
ТАСС

Добыча нефти в России в августе снизилась на 12,9%

ТАСС04:22
Lenta.ru

Экспорт нефти из России упал

Lenta.ru04:59
ИА Красная Весна

Экспорт российской нефти в дальнее зарубежье снизился

ИА Красная Весна05:37
Коммерсантъ

Россия снизила в августе добычу нефти на 12,8%

Коммерсантъ01:56
Интерфакс

Добыча «Газпрома» в августе выросла к июлю на 7% на росте экспорта

Интерфакс02:28

Греция откроет границу для россиян с 7 сентября

До 500 граждан России в неделю смогут въезжать в Грецию с 7 сентября при наличии отрицательного теста на коронавирус и ваучера на отель, следует из постановления, опубликованного в правительственном вестнике страны.
Ведомости01:11
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В Башкирии бывших сотрудников ФСИН подозревают в убийстве ветерана

Сотрудники управления уголовного розыска МВД по Башкирии и республиканского управления Следственного комитета России (СКР) задержали двоих подозреваемых в убийстве столетнего ветерана Великой Отечественной войны — жителя села Леуза Кигинского района Ивана Несмеянова.
Коммерсантъ07:51
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Начальники генштабов ВС РФ и Белоруссии обсудили совместные учения

Подготовка к намеченным на этот год маневрам обсуждалась начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым и его белорусским коллегой Александром Вольфовичем в ходе телефонных переговоров, передает РИА Новости со ссылкой на военное ведомство Белоруссии.
Народные новости07:55
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Экс-полицейским из дела Голунова ужесточили обвинение

Экс-полицейским, которые проходят по делу о подброшенных журналисту Ивану Голунову наркотиках, добавили статью о преступлении, совершенном организованной группой, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости08:00
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Графики занятий в школах РФ скорректируют из-за трёхдневных выборов

Школьный класс Дарья Антонова © ИА REGNUM Следите за развитием событий в трансляции: "День знаний-2020 в условиях пандемии — все новости о 1 сентября в России" Главный день голосования на региональных выборах в 2020 году — воскресенье, 13 сентября, но 11 и 12 сентября разрешат голосовать досрочно.
REGNUM05:13
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Оживление промышленности может оказаться временным

В июле 2020 года годовые темпы падения выпуска в АПК, промышленности, строительстве, грузооборота транспорта и оборота торговли снизились на 5,9% против спада на 8,1% в июне и 10,6% в мае во многом благодаря ускорению роста торговли и замедлению спада в промышленности.
Коммерсантъвчера в 16:29

Пентагон объявил об успешных испытаниях прототипов гиперзвуковых ракет

Управление перспективных исследовательских программ Пентагона (DARPA) и ВВС успешно испытали два варианта концепции гиперзвуковых крылатых ракет с воздушно-реактивным двигателем (ВРД), указано в распространенном заявлении ДАРПА.
Газета.Ru04:44
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