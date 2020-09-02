Россия снизила в августе добычу нефти на 12,8%
Смотрите также
Дочь Валентины Легкоступовой рассказала о результатах вскрытия
В Татарстане застрелили убившего двух грабителей бизнесмена
Сын Виктора Цоя попросил запретить прокат фильма Учителя о музыканте
Греция откроет границу для россиян с 7 сентября
Шихан Куштау в Башкирии получил статус памятника природы
В минском офисе компании PandaDoc проходят обыски
Умер народный артист России Борис Клюев
В Башкирии бывших сотрудников ФСИН подозревают в убийстве ветерана
Вокалист Little Big Илья Прусикин объявил о разводе с женой
В Казани начальник отдела полиции открыл стрельбу по подчиненным
Мишустин выделил 34,3 млрд руб. для выплат пособий на детей
Суд завершил исследование доказательств по делу о ДТП с Ефремовым
Экс-полицейским из дела Голунова ужесточили обвинение
Официальный курс евро на четверг снизился до 87,74 рубля
МИД: Россия не видит смысла во встрече с представителями КС Белоруссии
Преподаватели старше 65 лет смогут работать в вузах в обычном режиме
Пентагон объявил об успешных испытаниях прототипов гиперзвуковых ракет
Стратегические ядерные силы России и США сравнили в Китае
Лавров заявил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины
Шихан Куштау в Башкирии получил статус памятника природы
В Казани начальник отдела полиции открыл стрельбу по подчиненным
Минпромторг предложил запретить фотографировать книги в магазинах
В минском офисе компании PandaDoc проходят обыски
Греция откроет границу для россиян с 7 сентября
Прокуратура ФРГ отказалась признавать дело Навального «особым случаем»
Мишустин выделил 34,3 млрд руб. для выплат пособий на детей
Кремль подтвердил видеовыступление Путина на Генассамблее ООН
Россияне рекордно сократили расходы за полгода
Добыча нефти с газовым конденсатом в России в августе 2020 года составила 41,7 млн тонн, что на 12,8% ниже уровня аналогичного периода 2019 года. Данные опубликованы в оперативной сводке ЦДУ ТЭК. С начала года по август добыча составила 346,07 млн тонн, что на 7,3% ниже показателей 2019 года.В источнике
С чего всё началось
Экспорт нефти из России в дальнее зарубежье снизился на 8,8%
В августе 2020 года в России было добыто 41,7 млн тонн нефти с газовым конденсатом, что на 12,8% ниже показателя августа 2019 года.
Интерфакс02:11
Подробнее о событии