Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServiceРоссия снизила объем вложений в госдолг США до $9,9 млрд

Россия начала сокращать вложения в американские государственные бумаги весной 2018 года. Так, в апреле 2018 года вложения сократились с $96 млрд до $48,7 млрд, и затем в мае — до $14,9 млрд. При этом на протяжении последних трех месяцев 2019 года объем вложений в гособлигации США рос.
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Россия снизит политические риски сокращением вложений в госбумаги США

Экономика сегодня04:59

Россия сократила вложения в американские госбумаги до $9,9 млрд

ТАССвчера в 16:45

Россия уменьшила до $9,9 млрд вложения в госбумаги США

RT на русскомвчера в 21:00

Россия снизила свое владение госбумагами США до $9,9 млрд

РБКвчера в 18:54

Россия сократила вложения в американский госдолг до $9,9 миллиарда

РИА Новостивчера в 16:58

Россия сократила вложения в госдолг США

Взгляд.рувчера в 16:47

Выгодные сделки: операции России на рынке госбумаг США

REGNUM06:35
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Глава Министерства труда Антон Котяков заявил, что социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1%, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:28
Общество

Госдума приняла закон о бесплатном горячем питании для школьников

Обеспечивать школьников начальных классов бесплатным горячим питанием президент России Владимир Путин предложил в послании Федеральному собранию 15 января, инициатива поступила в Госдуму 1 февраля.
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Руководитель по глобальному развитию футбола ФИФА, знаменитый тренер Арсен Венгер выступил с предложением по изменению правила офсайда.
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После истории Аллы Ильиной, которая сбежала из-под карантина, не дождавшись двухнедельного срока, клинику самовольно покинули еще три таких пациента.
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В Сети появилась информация о новой версии Toyota Camry.
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В течение ближайшего десятилетия в качестве топлива для океанских судов может начать использоваться аммиак в связи с тем, что судоходная отрасль принимает меры по сокращению выбросов углерода.
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Правительство Венесуэлы заказало у российского Гознака печать 300 млн банкнот, сообщает Bloomberg, в распоряжении которого оказалась копия контракта, подписанного еще в ноябре 2019 года.
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