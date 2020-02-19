Экономика
Rambler News ServiceРоссия снизила объем вложений в госдолг США до $9,9 млрд
Россия начала сокращать вложения в американские государственные бумаги весной 2018 года. Так, в апреле 2018 года вложения сократились с $96 млрд до $48,7 млрд, и затем в мае — до $14,9 млрд. При этом на протяжении последних трех месяцев 2019 года объем вложений в гособлигации США рос.
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Происшествия
Бойфренд избил экс-невесту Кличко в День всех влюбленных
Полицию к дому Паннетьери вызвали рано утром 14 февраля - в День всех влюбленных. Сообщается, что Хикерсон ударил Паннетьери кулаком в лицо.
Общество
Госдума одобрила поправки о расширении материнского капитала
Государственная дума проголосовала за поправки о материнском капитале, предложенные президентом России Владимиром Путиным в обращении к Федеральному собранию, передает ТАСС.
Экономика
В Счетной палате попросили объяснить смысл продажи доли ЦБ в Сбербанке
Покупка акций Сбербанка за счет средств ФНБ у Центробанка будет самой большой тратой из средств фонда, поэтому в Счетной палате проанализируют эту сделку.
Общество
Голикова объяснила ограничения на въезд в Россию граждан Китая
Введение на территории России ограничения на въезд для граждан КНР обусловлено невозможностью обеспечивать карантин для тысяч человек, возможно зараженных коронавирусом.
Здоровье
Главврач ещё одной больницы заразился коронавирусом в Ухани
18 февраля в Ухани умер главврач больницы «Учан» 51-летний Лю Чжимин.
Армия и оружие
Эрдоган оповестил о готовности Турции начать операцию в Идлибе
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что турецкая сторона после переговоров с Россией по сирийскому Идлибу осталась не удовлетворена итогами.
Происшествия
ФСБ задержала в Москве и области семерых религиозных экстремистов
Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали на территории Москвы и Московской области семь участников международной религиозно-экстремистской организации "Таблиги Джамаат"* (запрещена в РФ) по обвинению в пропаганде экстремистской идеологии и вербовки людей.
Технологии
Xiaomi предустановит российские программы на устройства
Китайская Xiaomi согласилась исполнить требования закона об обязательной предустановке российских программ.
Политика
Лондон призвал Москву прекратить отправку гуманитарных конвоев в Донбасс
Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс призвала Россию содействовать в доставке международной гуманитарной помощи в Донбасс и немедленно прекратить отправку "неожиданных гуманитарных конвоев" в Донецк и Луганск.
Общество
Социальные пенсии проиндексируют на 6,1%
Глава Министерства труда Антон Котяков заявил, что социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1%, сообщает РИА "Новости".
Общество
Госдума приняла закон о бесплатном горячем питании для школьников
Обеспечивать школьников начальных классов бесплатным горячим питанием президент России Владимир Путин предложил в послании Федеральному собранию 15 января, инициатива поступила в Госдуму 1 февраля.
Футбол
Венгер предложил вариант изменения правила офсайда
Руководитель по глобальному развитию футбола ФИФА, знаменитый тренер Арсен Венгер выступил с предложением по изменению правила офсайда.
Происшествия
В Петербурге после побега пациентов уволили главврача больницы Боткина
После истории Аллы Ильиной, которая сбежала из-под карантина, не дождавшись двухнедельного срока, клинику самовольно покинули еще три таких пациента.
Общество
Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала
Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram объявил об уходе с Первого канала.
Авто
В Сети появилась информация о полноприводной Toyota Camry
В Сети появилась информация о новой версии Toyota Camry.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал
Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Наука
Океанские суда могут начать использовать аммиак в качестве топлива
В течение ближайшего десятилетия в качестве топлива для океанских судов может начать использоваться аммиак в связи с тем, что судоходная отрасль принимает меры по сокращению выбросов углерода.
Экономика
Bloomberg: Гознак напечатает 300 млн банкнот для Венесуэлы
Правительство Венесуэлы заказало у российского Гознака печать 300 млн банкнот, сообщает Bloomberg, в распоряжении которого оказалась копия контракта, подписанного еще в ноябре 2019 года.
Футбол
Соболев и Дьяков заявлены за «Спартак-2»
Общество
В МВД Украины рассказали об охране граждан, вернувшихся из Китая
Граждане Украины, вернувшиеся из Китая, проведут карантин в двойном кольце охраны, сообщила 19 февраля пресс-служба МВД Украины.
Политика
Песков прокомментировал отставку Суркова
Владислав Сурков был освобождён от должности помощника президента России по собственному желанию.
Футбол
Кокорин забил два гола в дебютном матче за «Сочи»
Общество
ТД «Интерторг» объявлен банкротом
Решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области компания ООО «ТД Интерторг» (управляла закрывшимися сетями Spar и «Народная семья») объявлена банкротом, в отношении нее введено конкурсное производство.
Армия и оружие
Два бомбардировщика Ту-22М3 выполнили плановый полет над Черным морем
Спорт
Тренер оправдал наезд норвежского лыжника на россиянина Большунова
18 февраля во время полуфинального спринта свободным стилем на третьем этапе «Ски Тура» Крюгер наехал на лыжу Большунова и упал перед ним, из-за чего российский спортсмен пришел к финишу четвертым, не сумев квалифицироваться в финал.
Шоу-бизнес
Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок
Единственный наследник российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных поделился с пользователями Сети фото, на котором его лицо изображено без татуировок.