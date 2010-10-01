Экономика

News.ruNews.ruРоссия снизила пошлины на легковые автомобили

Ввозные пошлины на легковые автомобили снижены в России с 10 сентября до 15% (вместо 17% ранее) в рамках выполнения обязательств перед Всемирной торговой организацией (ВТО).
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РФ снизила пошлины на легковые автомобили по обязательствам перед ВТО

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