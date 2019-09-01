Экономика

News.ruNews.ruРоссия снизила пошлины на легковые автомобили

Ввозные пошлины на легковые автомобили снижены в России с 10 сентября до 15% (вместо 17% ранее) в рамках выполнения обязательств перед Всемирной торговой организацией (ВТО).
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

РФ снизила пошлины на легковые автомобили по обязательствам перед ВТО

Интерфаксвчера в 17:31

Россия снизила пошлины на легковые автомобили

News.ruвчера в 18:30

Таможня даёт добро. Как изменятся цены на иномарки в России

Life.ru06:10

В России снизили пошлины на легковые автомобили до 15%

Общественное телевидение России03:29

В России снижаются таможенные пошлины на ввоз легковых иномарок

Пятый канал00:08
Показать все источники
Автоматически обработано 6990 источников, обновлено в 06:32, Вашингтон
Кино

Тимур Бекмамбетов спродюсирует screenlife-хоррор «Воскресшие»

КиноПоиск 04:03
Шоу-бизнес

Заворотнюк сделала пост в соцсетях после слухов о раке мозга

Напомним, в последнее время СМИ и поклонники актрисы обсуждают слухи о болезни Заворотнюк: якобы после рождения ребёнка у неё обнаружена злокачественная опухоль.
Московский Комсомолец 01:58
Космос

Робот «Федор» опубликовал видео, как его извлекли из корабля «Союз»

Робот "Федор" опубликовал видео, как его достают из спускаемого аппарата после возвращения с МКС.
РИА Новости 05:29
Политика

Сенцов собрался вернуться в Крым на танках

Сенцов заявил, что в Крым приедет только на танках, при этом оговорившись, что его слова не стоит воспринимать буквально.
Lenta.ru 06:14
Гаджеты

LG представила игровые телевизоры OLED с поддержкой Nvidia G-Sync

Новая линейка телевизоров OLED (model 65/55E9 и model 77/65/55C9) выделяется тем, что получила поддержку технологии Nvidia G-Sync.
iXBT.com 05:59
Политика

Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL

Суд ЕС принял сторону Варшавы в ее споре с "Газпромом" по трубе Opal, заявило министерство энергетики Польши в своем Twitter.
РИА Новости 04:23
Шоу-бизнес

Певец Билан извинился за нетрезвый концерт в Самаре

Российский певец Дима Билан попросил прощения у жителей Самары за концерт в нетрезвом виде и пообещал горожанам компенсации.
REGNUM вчера в 19:04
Финансы

ЦБ предложил расширить свой контроль за долгами населения

Банк России предложил наделить его новыми полномочиями по контролю за долгами населения, в частности, возможностью вводить прямые ограничения на выдачу займов.
REGNUM 06:07
Политика

Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Государственного совета Крыма три кандидатуры на пост главы республики.
Lenta.ru 06:05
Политика

Предполагаемым американским шпионом в Москве мог быть Олег Смоленков

Накануне американская телекомпания CNN сообщила, что в 2017 году ЦРУ пришлось срочно эвакуировать своего ценнейшего агента из Москвы из-за угрозы разоблачения.
Эхо Москвы 02:03
Космос

Ученые: Инопланетяне уже исследовали галактику и посетили Землю

OAnews вчера в 05:16
Политика

Песков прокомментировал данные о новом обмене заключенными с Украиной

В Кремле есть понимание о необходимости продолжения процесса обменами заключенными между Россией и Украиной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:56
Спорт

IAAF предоставила еще 11 российским легкоатлетам нейтральный статус

МК-Спорт 06:24
Футбол

ЦСКА интересуется лучшим бомбардиром «Нефтехимика»

Как стало известно «Чемпионату», в летнее трансферное окно московский ЦСКА предпринимал попытку приобрести атакующего полузащитника нижнекамского «Нефтехимика» Дениса Макарова и планирует вернуться к этому вопросу зимой.
Чемпионат 05:30
Происшествия

Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии

Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прямо перед началом сессии.
BFM.ru 03:30
Политика

Определено местонахождение эвакуированного из России шпиона США

Предполагаемый американский шпион Олег Смоленков, которого эвакуировали из России после встречи президента США Дональда Трампа с главой российского МИД Сергеем Лавровым, может находиться в городе Стаффорд (штат Вирджиния).
Lenta.ru вчера в 19:10
Кино

Студия Paramount снимет ремейк фильма «Без лица»

МИР 24 06:16
Политика

Активисты Greenpeace заблокировали судно с углём в порту Гданьска

В Польше активисты Greenpeace заблокировали судно с углём, прибывшее в Гданьск из Мозамбика, после чего их задержали.
Клопс 03:49
Происшествия

В Геленджике загорелся центральный рынок

Обновлено в 10:48 Торговые палатки загорелись на площади порядка 300 квадратных метров на центральном рынке в Геленджике Краснодарского края, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
BFM.ru 03:45
Финансы

У России не осталось чистого госдолга

Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 03:27
Происшествия

В Абдулино найдено тело матери убитой 10-летней девочки

АиФ Оренбург 05:31
Происшествия

Гендиректора «Дождя» вызвали на допрос в СКР

Генерального директора телеканала «Дождь» Наталью Синдееву вызвали на допрос. Фото повестки она сама опубликовала в Facebook.
Коммерсантъ вчера в 13:13
Политика

Обнародованы итоги выборов в Мосгордуму

Lenta.ru вчера в 03:50
Происшествия

Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»

РИА Новости вчера в 06:48
Происшествия

В штабах Навального в пяти городах идут обыски

Коммерсантъ 02:27
Экономика

Лотерейными миллионерами за полугодие стали 490 россиян

С июля 2014 г все лотереи стали государственными и за это время 3652 россиян стало лотерейными миллионерами.
Вести.Финанс 05:52
Экономика

Повышение утильсбора на автомобили детально обсуждается в кабмине

Повышение ставки утилизационного сбора на 80-100% на автомобили с 1 января детально обсуждается в правительстве РФ.
ТАСС 06:04
Происшествия

Михаэль Шумахер тайно госпитализирован в парижскую клинику

Газета.Ru 04:51
Политика

Стихийный митинг в Улан-Удэ перерос в столкновения с полицией

С 9 сентября в Улан-Удэ на площади Советов продолжается стихийный митинг, участники которого призывают переизбрать главу города (на выборах победил самовыдвиженец Игорь Шутенков).
Коммерсантъ 05:51
Кино

Пирс Броснан призвал отдать роль Бонда женщине

Рамблер 01:51
Как работают Яндекс.Новости?
Главное