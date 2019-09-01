Экономика
News.ruРоссия снизила пошлины на легковые автомобили
Ввозные пошлины на легковые автомобили снижены в России с 10 сентября до 15% (вместо 17% ранее) в рамках выполнения обязательств перед Всемирной торговой организацией (ВТО).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6990 источников, обновлено в 06:32, Вашингтон
Шоу-бизнес
Заворотнюк сделала пост в соцсетях после слухов о раке мозга
Напомним, в последнее время СМИ и поклонники актрисы обсуждают слухи о болезни Заворотнюк: якобы после рождения ребёнка у неё обнаружена злокачественная опухоль.
Московский Комсомолец 01:58
Космос
Робот «Федор» опубликовал видео, как его извлекли из корабля «Союз»
Робот "Федор" опубликовал видео, как его достают из спускаемого аппарата после возвращения с МКС.
РИА Новости 05:29
Политика
Сенцов собрался вернуться в Крым на танках
Сенцов заявил, что в Крым приедет только на танках, при этом оговорившись, что его слова не стоит воспринимать буквально.
Lenta.ru 06:14
Гаджеты
LG представила игровые телевизоры OLED с поддержкой Nvidia G-Sync
Новая линейка телевизоров OLED (model 65/55E9 и model 77/65/55C9) выделяется тем, что получила поддержку технологии Nvidia G-Sync.
iXBT.com 05:59
Политика
Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL
Суд ЕС принял сторону Варшавы в ее споре с "Газпромом" по трубе Opal, заявило министерство энергетики Польши в своем Twitter.
РИА Новости 04:23
Шоу-бизнес
Певец Билан извинился за нетрезвый концерт в Самаре
Российский певец Дима Билан попросил прощения у жителей Самары за концерт в нетрезвом виде и пообещал горожанам компенсации.
REGNUM вчера в 19:04
Финансы
ЦБ предложил расширить свой контроль за долгами населения
Банк России предложил наделить его новыми полномочиями по контролю за долгами населения, в частности, возможностью вводить прямые ограничения на выдачу займов.
REGNUM 06:07
Политика
Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма
Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Государственного совета Крыма три кандидатуры на пост главы республики.
Lenta.ru 06:05
Политика
Предполагаемым американским шпионом в Москве мог быть Олег Смоленков
Накануне американская телекомпания CNN сообщила, что в 2017 году ЦРУ пришлось срочно эвакуировать своего ценнейшего агента из Москвы из-за угрозы разоблачения.
Эхо Москвы 02:03
Космос
Ученые: Инопланетяне уже исследовали галактику и посетили Землю
OAnews вчера в 05:16
Политика
Песков прокомментировал данные о новом обмене заключенными с Украиной
В Кремле есть понимание о необходимости продолжения процесса обменами заключенными между Россией и Украиной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:56
Футбол
ЦСКА интересуется лучшим бомбардиром «Нефтехимика»
Как стало известно «Чемпионату», в летнее трансферное окно московский ЦСКА предпринимал попытку приобрести атакующего полузащитника нижнекамского «Нефтехимика» Дениса Макарова и планирует вернуться к этому вопросу зимой.
Чемпионат 05:30
Происшествия
Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии
Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прямо перед началом сессии.
BFM.ru 03:30
Политика
Определено местонахождение эвакуированного из России шпиона США
Предполагаемый американский шпион Олег Смоленков, которого эвакуировали из России после встречи президента США Дональда Трампа с главой российского МИД Сергеем Лавровым, может находиться в городе Стаффорд (штат Вирджиния).
Lenta.ru вчера в 19:10
Политика
Активисты Greenpeace заблокировали судно с углём в порту Гданьска
В Польше активисты Greenpeace заблокировали судно с углём, прибывшее в Гданьск из Мозамбика, после чего их задержали.
Клопс 03:49
Происшествия
В Геленджике загорелся центральный рынок
Обновлено в 10:48 Торговые палатки загорелись на площади порядка 300 квадратных метров на центральном рынке в Геленджике Краснодарского края, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
BFM.ru 03:45
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 03:27
Происшествия
В Абдулино найдено тело матери убитой 10-летней девочки
АиФ Оренбург 05:31
Происшествия
Гендиректора «Дождя» вызвали на допрос в СКР
Генерального директора телеканала «Дождь» Наталью Синдееву вызвали на допрос. Фото повестки она сама опубликовала в Facebook.
Коммерсантъ вчера в 13:13
Политика
Обнародованы итоги выборов в Мосгордуму
Lenta.ru вчера в 03:50
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»
РИА Новости вчера в 06:48
Происшествия
В штабах Навального в пяти городах идут обыски
Коммерсантъ 02:27
Экономика
Лотерейными миллионерами за полугодие стали 490 россиян
С июля 2014 г все лотереи стали государственными и за это время 3652 россиян стало лотерейными миллионерами.
Вести.Финанс 05:52
Экономика
Повышение утильсбора на автомобили детально обсуждается в кабмине
Повышение ставки утилизационного сбора на 80-100% на автомобили с 1 января детально обсуждается в правительстве РФ.
ТАСС 06:04
Политика
Стихийный митинг в Улан-Удэ перерос в столкновения с полицией
С 9 сентября в Улан-Удэ на площади Советов продолжается стихийный митинг, участники которого призывают переизбрать главу города (на выборах победил самовыдвиженец Игорь Шутенков).
Коммерсантъ 05:51
Кино
Пирс Броснан призвал отдать роль Бонда женщине
Рамблер 01:51