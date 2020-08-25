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Коммерсантъ

Россия снизила торговлю в рублях в ЕАЭС

В торговле России и других стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в 2019 году снизились расчеты в рублях, но российская валюта остается доминирующей.В источнике
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Дума ТВ

Россия в ЕАЭС сократила расчеты в рублях

Дума ТВ04:17
ПРАЙМ

Россия снизила торговлю в рублях в Евразийском союзе

ПРАЙМ03:22
РБК

В Евразийском экономическом блоке стали меньше торговать в рублях

РБК01:01
Эхо Москвы

В торговле России и других стран Евразийского экономического союза снизились расчеты в рублях

Эхо Москвы02:05
Коммерсантъ

Россия снизила торговлю в рублях в ЕАЭС

Коммерсантъ01:49
Экономика сегодня

Россия снизила долю рублевых сделок в ЕАЭС

Экономика сегодня03:18
Военно-промышленный курьер

Крылья над «Степным путем»

Военно-промышленный курьер22:13

Ротенберги возглавили список богатейших семей России по версии Forbes

Семья Ротенбергов, ключевым активом во владении которой является компания "Мостотрест", в первый раз за шесть лет оказалась на первом месте в рейтинге самых богатых семейных кланов России, потеснив прежних лидеров — Гуцериевых, пишет журнал Forbes.
Ротенберги возглавили список богатейших семей России по версии Forbes
РИА Новости02:03
1,3K

Камуфляжные рясы для священников представили на форуме «Армия-2020»

На VI международном форуме «Армия-2020», который стартовал в Подмосковье, в экспозиции Главного храма Вооруженных сил были представлены военно-полевые рясы для священников, в числе которых есть и камуфляжные, сообщается в Тwitter-аккаунте «Независимый взгляд».
Live2402:39
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Как в школах Самары пройдут линейки 1 сентября 2020 года

В рамках заседания оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции министр образования Самарской области Виктор Акопьян сообщил, что в 2020 году школьные линейки 1 сентября будут организованы на открытом воздухе только для учеников 1 и 11 классов.
Kursk.comвчера в 15:11
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Счетная палата выявила нарушения с выплатой пенсий россиянам

Из-за несвоевременного поступления сведений о смерти и снятия средств с банковского счета родственниками умершего пенсионера, переплаты пенсий только в двух территориальных органах ПФР составили более 377 млн руб.
Газета.Ru02:51
1,3K

Меркель призвала российские власти расследовать отравление Навального

Канцлер Германии Ангела Меркель и министр иностранных дел страны Хайко Маас в совместном заявлении призвали российские власти провести открытое расследование отравления оппозиционера Алексея Навального.
МР7.рувчера в 15:58
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Топ-менеджер МАИ и бывший замглавы «ИЛ» арестованы по делу о хищениях

Пресненский суд Москвы отправил под арест экс-замглавы ПАО «Ил» Андрея Новожилова и директора Центра проектно-конструкторских технологий Московского авиационного института Вячеслава Хвана.
Компаниявчера в 11:37
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Культовая комедия «Чокнутый профессор» с Эдди Мерфи получит ремейк

Согласно источнику, права на проект приобрела продюсерская компания Project X Entertainment, которая на данный момент занимается разработкой хоррора «Крик 5». Стоит отметить, что оригинальная версия «Чокнутого профессора» вышла в 1963 году, тогда как одноименный фильм с Эдди Мерфи в главных ролях тоже является ремейком.
Popcornnews.ru02:59

Тихановская назвала своей задачей подготовку команды для новых выборов в Белоруссии

"Моя задача состоит в том, чтобы эту команду сплотить, организовать и направить в нужное русло, а именно на подготовку к новым, честным и прозрачным выборам", - заявила она в интервью германской медиакомпании Deutsche Welle.
ТАСС03:14
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Невеста борца Заурбека Сидакова пыталась покончить с собой

Напомним, очевидцы бракосочетания рассказали, что в ходе свадебного банкета 24-летний жених, всемирно известный борец Заурбек Сидаков, а также родители молодых и некоторые гости получили на свои телефоны непристойные видео с участием 25-летней Мадины, невесты Заурбека.
SakhaPress.ruвчера в 21:20
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В Госдуме предложили перенести начало учебного года на 1 октября

Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предлагает отложить начало учебного года до 1 октября, чтобы не провоцировать новую вспышку заболеваемости COVID-19, соответствующее предложение он направил главе Минпросвещения Сергею Кравцову (есть в распоряжении РИА Новости).
РИА Новости23:37
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Минздрав начнет набор добровольцев на испытания вакцины «Спутник V»

Набор добровольцев для участия в пострегистрационных испытаниях российской вакцины от коронавируса нового типа "Спутник V" начнется уже на следующей неделе, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Газета.Ru04:27
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