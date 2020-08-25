Тихановская назвала своей задачей подготовку команды для новых выборов в Белоруссии

"Моя задача состоит в том, чтобы эту команду сплотить, организовать и направить в нужное русло, а именно на подготовку к новым, честным и прозрачным выборам", - заявила она в интервью германской медиакомпании Deutsche Welle.