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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Россия снизила торговлю в рублях в ЕАЭС

В торговле России и других стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в 2019 году снизились расчеты в рублях, но российская валюта остается доминирующей.В источнике
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ПРАЙМ

Россия снизила торговлю в рублях в Евразийском союзе

ПРАЙМ03:22
Евразия.Эксперт

Евразийская интеграция за неделю: главные события

Евразия.Экспертвчера в 02:26
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В торговле ЕАЭС снизились расчеты в рублях

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В торговле России и других стран Евразийского экономического союза снизились расчеты в рублях

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Россия снизила торговлю в рублях в ЕАЭС

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В Евразийском экономическом блоке стали меньше торговать в рублях

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Россия снизила долю рублевых сделок в ЕАЭС

Экономика сегодня03:18

Турчинов: у Зеленского есть все возможности для вторжения в Крым

У президента Украины Владимира Зеленского имеются все возможности для вторжения в Крым, заявил экс-глава украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов на митинге.
Турчинов: у Зеленского есть все возможности для вторжения в Крым
Газета.Ru01:55
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Крым признан самым проблемным регионом РФ по обеспечению водой

Глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов рассказал, что Крым стал самым проблемным регионом РФ по объему потерь воды при доставке к потребителю, с этим связана нехватка воды на полуострове, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты00:30
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СК возбудил дело после гибели пяти человек в канализационной яме

Село Новая Усмань, Воронежская область, 24 августа 2020, 11:17 — REGNUM Уголовное дело по факту гибели пяти человек в поселке совхоз «Воронежский» Новоусманского района Воронежской области возбуждено следственными органами региона, сообщили 24 августа в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области.
REGNUMвчера в 04:17
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Омские врачи заявили, что у Навального не было признаков отравления

При поступлении в больницу у Алексея Навального не было клинической картины, характерной для отравления веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, заявил главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев.
РИА Новостивчера в 13:54
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В Госдуме предложили перенести начало учебного года на 1 октября

Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предлагает отложить начало учебного года до 1 октября, чтобы не провоцировать новую вспышку заболеваемости COVID-19, соответствующее предложение он направил главе Минпросвещения Сергею Кравцову (есть в распоряжении РИА Новости).
РИА Новости23:37
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«Детский мир» в I полугодии снизил чистую прибыль по МСФО на 49,7%

Группа "Детский мир", крупнейший российский ритейлер детских товаров, сократил чистую прибыль по МСФО в первом полугодии 2020 года на 49,7% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 1,102 миллиарда рублей (стандарт МСФО 17), говорится в сообщении компании.
ПРАЙМ02:49

Путин и Лукашенко договорились об испытании вакцины на белорусах

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с белорусским коллегой Александром Лукашенко договорился о проведении испытаний вакцины от коронавируса на гражданах Белоруссии, передает РИА "Новости".
Газета.Ruвчера в 14:02
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