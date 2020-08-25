Экономисты раскрыли, что будет с долларом и евро осенью

Как объяснили URA.RU экономисты, сейчас нет предпосылок для того, чтобы осенью доллар вырос до 80 рублей, а евро — до 100 рублей, так что россиянам выгоднее хранить сбережения в рублях.