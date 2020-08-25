Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предлагает отложить начало учебного года до 1 октября, чтобы не провоцировать новую вспышку заболеваемости COVID-19, соответствующее предложение он направил главе Минпросвещения Сергею Кравцову (есть в распоряжении РИА Новости).
Семья Ротенбергов ("Мостотрест") впервые за шесть лет заняла первое место в списке самых успешных предпринимательских семей в России по версии журнала Forbes, следует из рейтинга, опубликованного во вторник на сайте издания.
В рамках заседания оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции министр образования Самарской области Виктор Акопьян сообщил, что в 2020 году школьные линейки 1 сентября будут организованы на открытом воздухе только для учеников 1 и 11 классов.
24 августа, 16-й день противостояния недовольных результатами президентских выборов в Белоруссии и власти, ознаменовался задержаниями и вызовами в следственный комитет республики членов президиума оппозиционного координационного совета по передаче власти, деятельность которого официальный Минск рассматривает как попытку захвата власти.
Видео перехвата вертолетами министерства обороны Белоруссии воздушных шаров с бело-красно-белым флагом оппозиции, запущенных, вероятно, с территории Литвы, опубликовал портал "Военно-политическое обозрение".
Там были непонятные для меня элементы, например, был запланирован винный кабинет. Это полнейшее безобразие. Конечно, я уже дал поручение отказаться от этого проекта, он будет пересмотрен. Экономию мы направим на организацию городских мероприятий.