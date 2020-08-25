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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Россия снизила торговлю в рублях в ЕАЭС

В торговле России и других стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в 2019 году снизились расчеты в рублях, но российская валюта остается доминирующей.В источнике
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Эхо Москвы

В торговле России и других стран Евразийского экономического союза снизились расчеты в рублях

Эхо Москвы02:05
Коммерсантъ

Россия снизила торговлю в рублях в ЕАЭС

Коммерсантъ01:49
РБК

В Евразийском экономическом блоке стали меньше торговать в рублях

РБК01:01
Военно-промышленный курьер

Крылья над «Степным путем»

Военно-промышленный курьер22:13

В Госдуме предложили перенести начало учебного года на 1 октября

Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предлагает отложить начало учебного года до 1 октября, чтобы не провоцировать новую вспышку заболеваемости COVID-19, соответствующее предложение он направил главе Минпросвещения Сергею Кравцову (есть в распоряжении РИА Новости).
РИА Новости23:37
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Ротенберги возглавили рейтинг богатейших семей России по версии Forbes

Семья Ротенбергов ("Мостотрест") впервые за шесть лет заняла первое место в списке самых успешных предпринимательских семей в России по версии журнала Forbes, следует из рейтинга, опубликованного во вторник на сайте издания.
ТАСС01:08
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Как в школах Самары пройдут линейки 1 сентября 2020 года

В рамках заседания оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции министр образования Самарской области Виктор Акопьян сообщил, что в 2020 году школьные линейки 1 сентября будут организованы на открытом воздухе только для учеников 1 и 11 классов.
Kursk.comвчера в 15:11
4

Белоруссия не признала нарушения воздушного пространства Литвы

24 августа, 16-й день противостояния недовольных результатами президентских выборов в Белоруссии и власти, ознаменовался задержаниями и вызовами в следственный комитет республики членов президиума оппозиционного координационного совета по передаче власти, деятельность которого официальный Минск рассматривает как попытку захвата власти.
Газета.Ru01:26
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Появилось видео инцидента с шарами на белорусско-литовской границе

Видео перехвата вертолетами министерства обороны Белоруссии воздушных шаров с бело-красно-белым флагом оппозиции, запущенных, вероятно, с территории Литвы, опубликовал портал "Военно-политическое обозрение".
0:40
Известия00:23
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Финансирование ремонта здания правительства Камчатки сократили

Там были непонятные для меня элементы, например, был запланирован винный кабинет. Это полнейшее безобразие. Конечно, я уже дал поручение отказаться от этого проекта, он будет пересмотрен. Экономию мы направим на организацию городских мероприятий.
Владимир Солодов
Российский политик
Pravda.Ru02:04
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