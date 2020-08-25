Россия снизила торговлю в рублях в ЕАЭС
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В торговле России и других стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в 2019 году снизились расчеты в рублях, но российская валюта остается доминирующей.В источнике
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