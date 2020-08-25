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RuNews24.ru
RuNews24.ru

Россия снизила торговлю в рублях в ЕАЭС

Россия стала в 2019 году меньше использовать рубль в торговле со странами ЕАЭС – Евразийского экономического союза. Такие данные привел в своем докладе Евразийский банк развития. Доля рубля в экспорте сократилась менее чем на процент – с 73,6 % до почти 73 %.В источнике
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ИА Красная Весна

Рубль теряет позиции в торговле России со странами ЕАЭС — доклад ЕБР

ИА Красная Весна05:25
Евразия.Эксперт

Страны ЕАЭС стали меньше торговать в рублях

Евразия.Эксперт05:57
ПРАЙМ

Россия снизила торговлю в рублях в Евразийском союзе

ПРАЙМ03:22
Дума ТВ

Россия в ЕАЭС сократила расчеты в рублях

Дума ТВ04:17
Эхо Москвы

В торговле России и других стран Евразийского экономического союза снизились расчеты в рублях

Эхо Москвы02:05
Коммерсантъ

Россия снизила торговлю в рублях в ЕАЭС

Коммерсантъ01:49
РБК

В Евразийском экономическом блоке стали меньше торговать в рублях

РБК01:01

Культовая комедия «Чокнутый профессор» с Эдди Мерфи получит ремейк

Согласно источнику, права на проект приобрела продюсерская компания Project X Entertainment, которая на данный момент занимается разработкой хоррора «Крик 5». Стоит отметить, что оригинальная версия «Чокнутого профессора» вышла в 1963 году, тогда как одноименный фильм с Эдди Мерфи в главных ролях тоже является ремейком.
Popcornnews.ru02:59

Авиаполк бомбардировщиков Су-34 передислоцируют в Воронеж в октябре

Москва, 25 августа 2020, 10:56 — REGNUM Авиаполк сверхточных российских бомбардировщиков Су-34 будет передислоцирован в Воронеж в октябре 2020 года, в результате чего данные машины смогут действовать в южной и на западной части России.
REGNUM03:56
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В Сеуле полагают, что глава КНДР давно лежит в коме

Пхеньян, 25 августа 2020, 13:36 — REGNUM Руководитель КНДР Ким Чен Ын жив, но последние месяцы находится в коме, так считает помощник бывшего президента Южной Кореи Ким Дэ Чжуна Чан Сон Мин. Об этом сообщает американское издание The New York Post.
REGNUM06:36
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Выросло число жертв массовой аварии на КАД Петербурга

По данным УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 24 августа около 14:10 мск во Всеволожском районе водитель легкового автомобиля Skoda на 48 км внутреннего кольца КАД совершил столкновение с грузовым бензовозом Volvo, после чего обе машины, пробив ограждение, выехали на внешнее кольцо КАД.
REGNUM06:50
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Тихановская назвала своей задачей подготовку команды для новых выборов в Белоруссии

"Моя задача состоит в том, чтобы эту команду сплотить, организовать и направить в нужное русло, а именно на подготовку к новым, честным и прозрачным выборам", - заявила она в интервью германской медиакомпании Deutsche Welle.
ТАСС03:14
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