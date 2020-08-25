Россия снизила торговлю в рублях в ЕАЭС
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Россия стала в 2019 году меньше использовать рубль в торговле со странами ЕАЭС – Евразийского экономического союза. Такие данные привел в своем докладе Евразийский банк развития. Доля рубля в экспорте сократилась менее чем на процент – с 73,6 % до почти 73 %.В источнике
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