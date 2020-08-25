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RuNews24.ru
RuNews24.ru

Россия снизила торговлю в рублях в ЕАЭС

Россия стала в 2019 году меньше использовать рубль в торговле со странами ЕАЭС – Евразийского экономического союза. Такие данные привел в своем докладе Евразийский банк развития. Доля рубля в экспорте сократилась менее чем на процент – с 73,6 % до почти 73 %.В источнике
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ИА Красная Весна

Рубль теряет позиции в торговле России со странами ЕАЭС — доклад ЕБР

ИА Красная Весна05:25
РБК

В Евразийском экономическом блоке стали меньше торговать в рублях

РБК01:01
Дума ТВ

Россия в ЕАЭС сократила расчеты в рублях

Дума ТВ04:17
ПРАЙМ

Россия снизила торговлю в рублях в Евразийском союзе

ПРАЙМ03:22
Эхо Москвы

В торговле России и других стран Евразийского экономического союза снизились расчеты в рублях

Эхо Москвы02:05
Коммерсантъ

Россия снизила торговлю в рублях в ЕАЭС

Коммерсантъ01:49
Евразия.Эксперт

Страны ЕАЭС стали меньше торговать в рублях

Евразия.Эксперт05:57

Кремль ответил на обвинения в адрес властей России из-за Навального

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на обвинения в адрес российских властей в причастности к случившемуся с оппозиционером Алексеем Навальным, госпитализированным с интоксикацией.
Кремль ответил на обвинения в адрес властей России из-за Навального
Lenta.ru06:01
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Доктор Мясников оценил выводы немецких врачей по делу Навального

Глава Информационного центра оперштаба по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников подверг сомнению выводы врачей немецкой клиники «Шарите» о предполагаемом отравлении основателя ФБК Алексея Навального.
Ведомости05:50
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АвтоВАЗ начал работать по субботам из-за большого спроса на автомобили

Напомним, в июне из-за резкого снижения продаж президент «АвтоВАЗа» Ив Каракатзанис подписал приказ о переходе «АвтоВАЗа» на четырехдневную рабочую неделю, однако 19 августа он был отменен до вступления в силу.
Автоновости дня02:10
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Под Волгоградом в ДТП разбились двое жителей Самарской области

По предварительным данным, 25 августа в 15:38 на 571 км автодороги Сызрань — Саратов — Волгоград Nissan Almera, за рулём которого был 43-летний житель Самарской области, не справился с управлением и столкнулся со встречным грузовым автомобилем DAF.
REGNUM05:21
11

СККШ-586 на форуме «Армия-2020»

Завод по строительству машин из Мытищ на выставке «Армия-2020» в текущем году планирует представить совершенно новое корпусное колесное шасси СККШ-586.
Car.ru04:02
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Россия направила в Белоруссию документы по вакцине от коронавируса

Россия направила в Белоруссию документы о российской вакцине от коронавируса, белорусская сторона подтвердила заинтересованность в проведении пострегистрационных испытаний, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
РИА Новости06:38
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Росгвардия выразила признательность основателю «Омбудсмена полиции»

Департамент по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Росгвардии выразил «признательность за конструктивное взаимодействие» создателю проекта «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову.
Коммерсантъ05:49
8

Врачи немецкой клиники подтвердили интоксикацию у Навального

Алексей Навальный, который проходит лечение в берлинской клинике Charite, продолжает оставаться в искусственной коме, в крови найдены следы интоксикации, не исключены последствия для нервной системы.
ТАССвчера в 10:41
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Эксперт оценил шансы Украины «отбить» Крым

Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского сейчас есть все шансы для военного наступления на Крым.
РИА Новости Крым01:02
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Минпросвещения не будет переносить начало учебного года на 1 октября

"Начало учебного года запланировано традиционно 1 сентября во всех регионах, сохраняя календарный учебный план и единое образовательное пространство", — прокомментировали РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения.
РИА Новости03:20
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В Сеуле полагают, что глава КНДР давно лежит в коме

Пхеньян, 25 августа 2020, 13:36 — REGNUM Руководитель КНДР Ким Чен Ын жив, но последние месяцы находится в коме, так считает помощник бывшего президента Южной Кореи Ким Дэ Чжуна Чан Сон Мин. Об этом сообщает американское издание The New York Post.
REGNUM06:36
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