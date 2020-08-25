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RuNews24.ru
RuNews24.ru

Россия снизила торговлю в рублях в ЕАЭС

Россия стала в 2019 году меньше использовать рубль в торговле со странами ЕАЭС – Евразийского экономического союза. Такие данные привел в своем докладе Евразийский банк развития. Доля рубля в экспорте сократилась менее чем на процент – с 73,6 % до почти 73 %.В источнике
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ИА Красная Весна

Рубль теряет позиции в торговле России со странами ЕАЭС — доклад ЕБР

ИА Красная Весна05:25
Эхо Москвы

В торговле России и других стран Евразийского экономического союза снизились расчеты в рублях

Эхо Москвы02:05
Дума ТВ

Россия в ЕАЭС сократила расчеты в рублях

Дума ТВ04:17
ПРАЙМ

Россия снизила торговлю в рублях в Евразийском союзе

ПРАЙМ03:22
Евразия.Эксперт

Страны ЕАЭС стали меньше торговать в рублях

Евразия.Эксперт05:57
Коммерсантъ

Россия снизила торговлю в рублях в ЕАЭС

Коммерсантъ01:49
РБК

В Евразийском экономическом блоке стали меньше торговать в рублях

РБК01:01

Кремль ответил на обвинения в адрес властей России из-за Навального

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на обвинения в адрес российских властей в причастности к случившемуся с оппозиционером Алексеем Навальным, госпитализированным с интоксикацией.
Кремль ответил на обвинения в адрес властей России из-за Навального
Lenta.ru06:01
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Минпросвещения не будет переносить начало учебного года на 1 октября

"Начало учебного года запланировано традиционно 1 сентября во всех регионах, сохраняя календарный учебный план и единое образовательное пространство", — прокомментировали РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения.
РИА Новости03:20
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Турчинов: у Зеленского есть все возможности для вторжения в Крым

У президента Украины Владимира Зеленского имеются все возможности для вторжения в Крым, заявил экс-глава украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов на митинге.
Газета.Ru01:55
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Росгвардия выразила признательность основателю «Омбудсмена полиции»

Департамент по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Росгвардии выразил «признательность за конструктивное взаимодействие» создателю проекта «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову.
Коммерсантъ05:49
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Ротенберги возглавили список богатейших семей России по версии Forbes

Семья Ротенбергов, ключевым активом во владении которой является компания "Мостотрест", в первый раз за шесть лет оказалась на первом месте в рейтинге самых богатых семейных кланов России, потеснив прежних лидеров — Гуцериевых, пишет журнал Forbes.
РИА Новости02:03
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АвтоВАЗ начал работать по субботам из-за большого спроса на автомобили

Напомним, в июне из-за резкого снижения продаж президент «АвтоВАЗа» Ив Каракатзанис подписал приказ о переходе «АвтоВАЗа» на четырехдневную рабочую неделю, однако 19 августа он был отменен до вступления в силу.
Автоновости дня02:10
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Невеста борца Заурбека Сидакова пыталась покончить с собой

Напомним, очевидцы бракосочетания рассказали, что в ходе свадебного банкета 24-летний жених, всемирно известный борец Заурбек Сидаков, а также родители молодых и некоторые гости получили на свои телефоны непристойные видео с участием 25-летней Мадины, невесты Заурбека.
SakhaPress.ruвчера в 21:20
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Экс-мэра Пензы Александра Пашкова взяли под стражу в зале суда

Во вторник, 25 августа, Ленинский районный суд Пензы вынес приговор учредителю ООО ЦСК «Сигма» Сергею Богунову и Александру Пашкову, в прежние годы занимавшему должности главы администрации областного центра, заместителя губернатора и зампреда правительства.
ПензаИнформ05:31
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