Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъРоссия снизила в августе добычу нефти на 12,8%

Добыча нефти с газовым конденсатом в России в августе 2020 года составила 41,7 млн т, что на 12,8% ниже уровня аналогичного периода 2019 года, сообщается в оперативной сводке ЦДУ ТЭК. С января по август этого года добыча составила 346,07 млн т, что на 7,3% ниже показателей прошлого года.
Читать в источнике
Комментировать9

Подробнее о событии

Экспорт нефти из России упал

Lenta.ru04:59

Добыча нефти в России в августе снизилась на 12,9%

ТАСС04:22

Россия снизила в августе добычу нефти на 12,8%

Коммерсантъ01:56

Экспорт российской нефти в дальнее зарубежье снизился

ИА Красная Весна05:37

Поставки российской нефти в Белоруссию в январе-августе снизились в 1,6 раза

Rambler News Service04:32

Россия в августе увеличила добычу нефти на 5,1%

Российская газета03:58

Добыча «Газпрома» в августе выросла к июлю на 7% на росте экспорта

Интерфакс02:28
Показать все источники
Автоматически обработаны 7393 источника, обновлено в 06:05, Ашберн
Политика

Лавров уточнил, когда и где встретятся Путин и Лукашенко

Росбалт 05:38
Теннис

Теннисистка Софья Жук поделилась горячим фото с обнаженной грудью

На фото спортсменка в коротких джинсовых шортах прикрывает рукой свою обнаженную грудь. "Почему бы и нет", - подписала публикацию Жук.
РИА Новости 05:19
Происшествия

В водоёме Абакана обнаружено тело 15-летней школьницы

В водоёме Абакана обнаружено тело 15-летней школьницы.
ИА Запад24 04:46
1
Наука

На Ямале найдена 17-ая карстовая воронка

С 2014 года на Ямале было найдено еще 16 таких объектов, поэтому обнаруженному кратеру дали порядковый номер 17.
Замана 02:27
38
Экономика

Акции «Детского мира» утром снизились после SPO

Акции "Детского мира" утром в среду умеренно снижаются на Мосбиржепосле прошедшего вторичного размещения бумаг (SPO) по цене чуть ниже рынка, в результате которого объем акций в свободном обращении (free float) достиг 100%.
Интерфакс 03:32
19
Общество

ОМОН разогнал и задержал митингующих студентов в Минске

В центре столицы Белоруссии сотрудниками ОМОН были задержаны несколько студентов, устроивших протестную акцию.
CT news вчера в 07:42
2,4K
Футбол

Месси согласовал контракт с «Манчестер Сити» на 700 млн евро

Общая сумма сделки оценивается в 700 миллионов евро.
Евро-футбол.ру 01:06
Общество

Театры, кинотеатры и фуд-корты откроются в Петербурге с 12 сентября

Театры, кинотеатры и фуд-корты возобновят работу в Санкт-Петербурге с 12 сентября.
Известия 05:32
28
Политика

Песков ответил на вопрос о военной базе России в Белоруссии

Вопрос о военной базе России в Белоруссии на повестке дня не стоит, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста кремлевского пула.
Lenta.ru 05:40
5
Происшествия

МВД закрыло дело покончившего с собой из-за куста конопли пенсионера

В Кабардино-Балкарской Республике следователем прекращено уголовное дело в отношении 85-летнего жителя города Нарткалы Николая Захарченко, покончившего с собой после обвинения в наркоторговле из-за обнаруженного на его участке куста конопли.
Lenta.ru 05:46
7
Политика

Песков назвал регионы с популяционным иммунитетом к COVID-19 более 20%

Ранее Роспотребнадзор заявил, что в 11 регионах России уровень популяционного иммунитета к коронавирусу составил более 20%, коллективный иммунитет выше у дошкольников и детей 7-13 лет.
РИА Новости 05:35
Общество

Минпромторг предложил отказаться от книги жалоб в российских магазинах

Предлагается исключить требования об обязательном наличии у продавца книги жалоб и предложений как устаревшего механизма, целесообразного в условиях иной формы экономики, не предполагающей конкурентной среды, свойственной рыночной экономике, — отмечает Минпромторг в пояснительной записке.
News.ru 02:25
1
Политика

Совет Федерации отреагировал на заявление Тихановской о статусе Крыма

В Совете Федерации прокомментировали высказывание экс-кандидата в главы белорусского государства Светланы Тихановской о статусе Республики Крым.
Newvz.ru 03:36
634
Кино

Умерла актриса из фильма «Доживем до понедельника» Ирина Печерникова

iReactor вчера в 16:43
89
Шоу-бизнес

Салтыкову в полупрозрачном купальнике сравнили с Памелой Андерсон

После купания ткань мгновенно сохнет и даже утягивает фигуру. Один из поклонников сравнил Салтыкову с голливудской звездой Памелой Андерсон.
ФАН 03:21
12
Общество

Суд продлил арест обвиняемого в госизмене Сафронова

Лефортовский суд Москвы в среду продлил на три месяца заключение под стражу советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 05:25
11
Происшествия

В Екатеринбурге сильный ветер повалил деревья

В Екатеринбурге жители в соцсетях делятся фотографиями поваленных ветром деревьев - таковы последствия непогоды, сообщает e1.ru.Накануне свердловчан предупредили - порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду, а также возможны сильные дожди.
Вестник 04:55
Происшествия

Прокурор запросил для фанатов ЦСКА от 7 до 13 лет тюрьмы

Газета.Ru 05:29
Политика

Кремль заявил о сокращении зависимости России от нефтегазовых доходов

Зависимость России от нефтегазовых доходов поэтапно сокращается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:40
12
Армия и оружие

Пентагон объявил об успешных испытаниях прототипов гиперзвуковых ракет

Управление перспективных исследовательских программ Пентагона (DARPA) и ВВС успешно испытали два варианта концепции гиперзвуковых крылатых ракет с воздушно-реактивным двигателем (ВРД), указано в распространенном заявлении ДАРПА.
Газета.Ru 04:44
16
Происшествия

Ефремов находился в машине один в момент ДТП, следует из видеозаписей

Газета.Ru вчера в 09:38
81
Транспорт

В московском метро начали тестировать оплату проезда по скану лица

В настоящее время в Московском метрополитене проводится тестирование системы, позволяющей оплачивать проезд по скану лица, один из этапов испытаний завершится к октябрю, сообщила пресс-служба департамента транспорта столицы в среду.
Интерфакс 03:46
68
Происшествия

Раскрыты результаты вскрытия Легкоступовой

Певица Валентина Легкоступова умерла в результате закрытой черепно-мозговой травмы и ушиба головного мозга.
Lenta.ru 02:51
87
Экономика

Правительство выделило более 34,3 млрд рублей на детские выплаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионы получат дополнительные средства в размере 34,3 млрд руб. на ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет.
Ведомости 00:32
1,2K
Гаджеты

Представлен смартфон ZTE Axon 20 5G со спрятанной под экран камерой

Китайская компания ZTE, являющаяся вторым по величине производителем телекоммуникационного оборудования и мобильных телефонов в стране, представила свой первый смартфон, фронтальная камера которого спрятана под экраном – Axon 20 5G.
RuNews24.ru 05:49
6
Общество

Прокуратура ФРГ отказалась признавать дело Навального «особым случаем»

В федеральной прокуратуре ФРГ не считают дело оппозиционера Алексея Навального «особым случаем».
BFM.ru 04:12
703
Экономика

Смольный: в 2020 году бюджет Петербурга недосчитается 2,3 млрд рублей от продажи и аренды имущества

В 2020 году бюджет Петербурга недосчитается 2,3 млрд рублей от продажи и аренды городского имущества.
Фонтанка.Ру 05:02
Политика

В Кремле подтвердили видеовыступление Путина на ГА ООН

В Кремле подтвердили, что готовится видеовыступление президента России Владимира Путина на Генассамблее ООН.
RT на русском 05:52
397
Политика

Сурков опубликовал стихотворение в журнале «Русский пионер»

Бывший помощник президента РФ Владислав Сурков опубликовал в сентябрьском номере журнала "Русский пионер" стихотворение "Так выглядит рай: пустыня свобода".
ТАСС 03:00
1
Здоровье

Миллион заразившихся коронавирусом в России назвали нормальной цифрой

В России число случаев инфицирования COVID-19 с начала пандемии перевалило за миллион.
ForPost 03:22
6
Как работают Яндекс.Новости?
Главное