Энергетика
КоммерсантъРоссия снизила в августе добычу нефти на 12,8%
Добыча нефти с газовым конденсатом в России в августе 2020 года составила 41,7 млн т, что на 12,8% ниже уровня аналогичного периода 2019 года, сообщается в оперативной сводке ЦДУ ТЭК. С января по август этого года добыча составила 346,07 млн т, что на 7,3% ниже показателей прошлого года.
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Поставки российской нефти в Белоруссию в январе-августе снизились в 1,6 раза
Rambler News Service04:32
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Миллион заразившихся коронавирусом в России назвали нормальной цифрой
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