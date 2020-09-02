Россия снизила в августе добычу нефти на 12,8%
Смотрите также
Дочь Валентины Легкоступовой рассказала о результатах вскрытия
Берлинская клиника: Навальный остается в реанимации на аппарате ИВЛ
Молодые специалисты в России получат ежемесячную доплату
Певица Валерия показала видео с роскошной свадьбы 21-летнего сына
Перенесший инсульт Валентин Гафт встретит юбилей в кругу семьи
Правительство выделило более 34,3 млрд рублей на детские выплаты
Ефремов находился в машине один в момент ДТП, следует из видеозаписей
Главу отдела полиции в Казани отстранили после стрельбы по подчиненным
В Кремле подтвердили видеовыступление Путина на Генассамблее ООН
На 77-м году жизни скончался актер из «Ворониных» Борис Клюев
Стала известна причина смерти актрисы Ирины Печерниковой
РБК: Россия пожаловалась в ЕЭК на Казахстан из-за нового запрета
Минпромторг объяснил идею запретить фотографировать книги в магазинах
Bloomberg: падение цен на нефть грозит дефицитом бюджета для Кувейта
Ученые назвали срок сохранения антител к коронавирусу
Дело в отношении покончившего с собой из-за конопли пенсионера закрыли
Путин поручит выделить деньги на капремонт водоснабжения Севастополя
Фургалу предъявлено обвинение в организации убийства бизнесмена Зори
Минобороны рассекретило документы о завершении Второй мировой войны
Доллар поднялся выше 75 рублей после заявления ФРГ о Навальном
Лавров заявил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины
Главу отдела полиции в Казани отстранили после стрельбы по подчиненным
РБК: Россия пожаловалась в ЕЭК на Казахстан из-за нового запрета
Фургалу предъявлено обвинение в организации убийства бизнесмена Зори
«Национальная медиагруппа» стала оператором Netflix в России
Почти половина россиян считают 1941 год началом Второй мировой войны
Путин поручит выделить деньги на капремонт водоснабжения Севастополя
Минпромторг объяснил идею запретить фотографировать книги в магазинах
Футболисты «ПСЖ» Неймар, Ди Мария и Паредес заразились коронавирусом
Bloomberg: падение цен на нефть грозит дефицитом бюджета для Кувейта
Шихан Куштау в Башкирии получил статус памятника природы
Добыча нефти с газовым конденсатом в России в августе 2020 года составила 41,7 млн тонн, что на 12,8% ниже уровня аналогичного периода 2019 года. Данные опубликованы в оперативной сводке ЦДУ ТЭК. С начала года по август добыча составила 346,07 млн тонн, что на 7,3% ниже показателей 2019 года.В источнике
Подробнее о событии