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Россия снизила в августе добычу нефти на 12,8%

Добыча нефти с газовым конденсатом в России в августе 2020 года составила 41,7 млн тонн, что на 12,8% ниже уровня аналогичного периода 2019 года. Данные опубликованы в оперативной сводке ЦДУ ТЭК. С начала года по август добыча составила 346,07 млн тонн, что на 7,3% ниже показателей 2019 года.В источнике
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Lenta.ru

Экспорт нефти из России упал

Lenta.ru04:59
Rambler News Service

Россия сократила экспорт нефти в январе-августе почти на 11%

Rambler News Service07:36
Интерфакс

Добыча «Газпрома» в августе выросла к июлю на 7% на росте экспорта

Интерфакс02:28
Российская газета

Россия в августе увеличила добычу нефти на 5,1%

Российская газета03:58
ИА Красная Весна

Экспорт российской нефти в дальнее зарубежье снизился

ИА Красная Весна05:37
Коммерсантъ

Россия снизила в августе добычу нефти на 12,8%

Коммерсантъ01:56
ТАСС

Добыча нефти в России в августе снизилась на 12,9%

ТАСС04:22

Правительство выделило более 34,3 млрд рублей на детские выплаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионы получат дополнительные средства в размере 34,3 млрд руб. на ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет.
Ведомости00:32
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Ефремов находился в машине один в момент ДТП, следует из видеозаписей

Комментируя записи с камер видеонаблюдения, адвокат Добровинский заявил, что перед смертельным ДТП в джип Ефремова не садились пассажиры, а сам он двигался с Глазовского переулка к Садовому кольцу с нарушением правил.
Газета.Ruвчера в 09:38
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РБК: Россия пожаловалась в ЕЭК на Казахстан из-за нового запрета

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) усмотрела признаки создания «барьера» в действиях Казахстана, прекратившего поставки металлолома в Россию, передаёт РБК со ссылкой на заключение комиссии.
RT на русском08:20
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Для президента США создадут сверхзвуковой «Борт номер один»

Месяцем ранее ВВС США заключили с компанией Hermeus Corporation контракт, в рамках которого разработчики должны будут оценить возможность конвертации разрабатываемого фирмой сверхзвукового самолета M5 в «Борт номер один».
N+106:35
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Минпромторг объяснил идею запретить фотографировать книги в магазинах

«Именно на ограничение копирования и фотографирования печатных изданий на территории книжных магазинов до приобретения товара направлен пункт 78 предложенного к обсуждению проекта правил», — говорится в сообщении.
RT на русском11:28
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Начальники генштабов ВС РФ и Белоруссии обсудили совместные учения

Подготовка к намеченным на этот год маневрам обсуждалась начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым и его белорусским коллегой Александром Вольфовичем в ходе телефонных переговоров, передает РИА Новости со ссылкой на военное ведомство Белоруссии.
Народные новости07:55
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Дело в отношении покончившего с собой из-за конопли пенсионера закрыли

В Кабардино-Балкарской Республике следователем прекращено уголовное дело в отношении 85-летнего жителя города Нарткалы Николая Захарченко, который покончил с собой после обвинения в наркоторговле из-за обнаруженного на его участке куста конопли.
Известия07:21
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Путин поручит выделить деньги на капремонт водоснабжения Севастополя

Президент РФ Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым пообещал дать поручение правительству о выделении средств для капитального ремонта сетей водоснабжения региона.
РИА Новости07:48
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Минобороны рассекретило документы о завершении Второй мировой войны

Журналы и схемы боевых действий, наградные листы, приказы, и редкие фотографии представило Минобороны на своём сайте в разделе "Закономерный финал", который посвящен завершению Второй мировой войны.
ТВ Центр01:24
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