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Россия снизила в августе добычу нефти на 12,8%

Добыча нефти с газовым конденсатом в России в августе 2020 года составила 41,7 млн тонн, что на 12,8% ниже уровня аналогичного периода 2019 года. Данные опубликованы в оперативной сводке ЦДУ ТЭК. С начала года по август добыча составила 346,07 млн тонн, что на 7,3% ниже показателей 2019 года.В источнике
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Российская газета

Россия в августе увеличила добычу нефти на 5,1%

Российская газета03:58
Rambler News Service

Россия сократила экспорт нефти в январе-августе почти на 11%

Rambler News Service07:36
ТАСС

Добыча нефти в России в августе снизилась на 12,9%

ТАСС04:22
Lenta.ru

Экспорт нефти из России упал

Lenta.ru04:59
ИА Красная Весна

Экспорт российской нефти в дальнее зарубежье снизился

ИА Красная Весна05:37
Коммерсантъ

Россия снизила в августе добычу нефти на 12,8%

Коммерсантъ01:56
Интерфакс

Добыча «Газпрома» в августе выросла к июлю на 7% на росте экспорта

Интерфакс02:28

В Перу нашли гигантское окаменелое дерево возрастом 10 миллионов лет

Существующие модели древнего климата в Южной Америке не показывали наличие деревьев в районе Центральных Анд, однако недавно группа ученые обнаружила в Перу окаменевшие останки гигантского дерева, произраставшего на одном из плато 10 миллионов лет назад.
Vevby.ru31 августа в 01:07
21

Путин пообещал решить вопрос водоснабжения Севастополя

Президент России Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым пообещал направить средства для капитального ремонта сетей водоснабжения в регионе.
Ведомости08:34
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Представлен смартфон ZTE Axon 20 5G со спрятанной под экран камерой

Китайская компания ZTE, являющаяся вторым по величине производителем телекоммуникационного оборудования и мобильных телефонов в стране, представила свой первый смартфон, фронтальная камера которого спрятана под экраном – Axon 20 5G.
RuNews24.ru05:49
8

Лавров заявил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины

В Белоруссии находятся 200 украинских радикалов, цель которых - дестабилизировать ситуацию в республике, заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем.
Газета.Ru08:55
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Минфин предложил радикально упростить получение налоговых вычетов

Минфин предложил упростить механизм получения налоговых вычетов по НДФЛ: возмещать НДФЛ только по заявлению гражданина, без подачи декларации по форме 3-НДФЛ, срок камеральной проверки сократить с текущих трех месяцев до 30 дней, перечисление денег на счет гражданина производить в течение 15 дней после окончания проверки, а не месяца, как сейчас.
Российская газета08:23
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Правительство выделило более 34,3 млрд рублей на детские выплаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионы получат дополнительные средства в размере 34,3 млрд руб. на ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет.
Ведомости00:32
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