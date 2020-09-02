Россия снизила в августе добычу нефти на 12,8%
Смотрите также
Песков: Кремлю не сообщали о следах «Новичка» в организме Навального
В Малом театре назвали причину смерти Клюева
Шихан Куштау в Башкирии получил статус памятника природы
Кувейт оказался на мели из-за пандемии коронавируса
Избивший актера Шлыкова грузчик написал на него заявление в полицию
Французские журналисты сообщили о COVID-19 у Неймара
Главу отдела полиции в Казани отстранили после стрельбы по подчиненным
Фургалу предъявлено обвинение в организации убийства бизнесмена Зори
Путин пообещал решить вопрос водоснабжения Севастополя
Бородину осудили за слишком короткие шорты на линейке 1 сентября
В Татарстане застрелили убившего двух грабителей бизнесмена Деданина
Лавров заявил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины
Правительство выделило более 34,3 млрд рублей на детские выплаты
Черчесов оценил готовность сборной России по футболу к матчу с Сербией
Пятерым бывшим полицейским ужесточили обвинение по делу Ивана Голунова
В Кремле подтвердили выступление Путина на сессии Генассамблеи ООН
Правительство Литвы приняло план помощи жителям Белоруссии
Песков: Кремлю не сообщали о следах «Новичка» в организме Навального
Фургалу предъявлено обвинение в организации убийства бизнесмена Зори
Лавров заявил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины
Главу отдела полиции в Казани отстранили после стрельбы по подчиненным
Кувейт оказался на мели из-за пандемии коронавируса
Путин пообещал решить вопрос водоснабжения Севастополя
«Национальная медиагруппа» стала оператором Netflix в России
Шихан Куштау в Башкирии получил статус памятника природы
Французские журналисты сообщили о COVID-19 у Неймара
Пятерым бывшим полицейским ужесточили обвинение по делу Ивана Голунова
Добыча нефти с газовым конденсатом в России в августе 2020 года составила 41,7 млн тонн, что на 12,8% ниже уровня аналогичного периода 2019 года. Данные опубликованы в оперативной сводке ЦДУ ТЭК. С начала года по август добыча составила 346,07 млн тонн, что на 7,3% ниже показателей 2019 года.В источнике
Подробнее о событии