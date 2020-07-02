Добыча угля в России в июне 2020 года уменьшилась по сравнению с показателем июня прошлого года на 4,1% - до 31,6 млн тонн. Об этом говорится в материалах Центрального диспетчерского управления ТЭК (ЦДУ ТЭК).

Россия снизила в июне добычу угля на 4,1%

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