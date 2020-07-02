Энергетика

ТАССТАССРоссия снизила в июне добычу угля на 4,1%

Добыча угля в России в июне 2020 года уменьшилась по сравнению с показателем июня прошлого года на 4,1% - до 31,6 млн тонн. Об этом говорится в материалах Центрального диспетчерского управления ТЭК (ЦДУ ТЭК).
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Добыча газа в России рухнула

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В России снизилась добыча угля, импорт вырос

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Путин прокомментировал итоги голосования по поправкам к Конституции

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Кремль призвал расследовать инцидент с нападением полицейского на журналиста «Медиазоны» Давида Френкеля на избирательном участке.
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Хэмилтон требует от Mercedes повышения зарплаты

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Рэпер Моргенштерн в 2019 году стал долларовым миллионером

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Экономика

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В России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля

Тарифы на услуги жилищнo-коммунальногo хозяйства вырастут в России с 1 июля.
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Песков: Путин оперативно подпишет указ о поправках в Конституцию

Президент Владимир Путин оперативно подпишет указ о внесении принятых на голосовании поправок в Конституцию после официального подведения Центризбиркомом итогов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Информация об опасном сближении самолетов авиакомпаний S7 и Emirates в небе над Ростовом-на-Дону является преувеличением.
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Авто

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Новинка стала перелицованной копией нового Toyota RAV4, а, точнее, его китайского «близнеца» Wildlander, представленного на автосалоне Гуанчжоу в конце 2019 года.
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Путин назвал сроки принятия закона о звании «Город трудовой доблести»

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Бездомные и мигранты начали захватывать дома россиян в Испании

На фоне пандемии и закрытия границ бездомные выходцы преимущественно из африканских и восточноевропейских стран в Испании стали активно практиковать так называемый "сквоттинг" - самовольный захват жилых помещений.
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Общество

Названы самые высокооплачиваемые в России профессии в период пандемии

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Культура

Пригожин заявил о «крепостной» работе российских артистов

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что российские артисты "работают, как крепостные" и зачастую не получают денег за участие на государственных мероприятиях.
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Общество

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Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин заявил, что правительство города планирует с 12 июля разрешить работу заведений общественного питания в рамках поэтапного снятия ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса.
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Политика

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ЦИК Белоруссии получил пакет документов на регистрацию нынешнего президента Белоруссии Александра Лукашенко в качестве претендента на выборах главы государства, заявили в ЦИК.
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Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях

Сбербанк снизил процентные ставки по вкладам в рублях, следует из информации на сайте кредитной организации.
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Мэр Якутска Сардана Авксентьева проголосовала, как она сама заявила, против поправок к Конституции.
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Происшествия

В Самаре прокуратура проверит жестокое обращение в доме ребенка

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Обновленный Volkswagen Tiguan представили официально

В подкапотном пространстве обновленного Volkswagen Tiguan появился двухлитровый турбодвигатель мощностью 187 л.с. и крутящим моментом 299 Нм.
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Вирусолог усомнился в повторном введении режима самоизоляции в России

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В Москве мать оставила ребенка в ломбарде, сообщили СМИ

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Ученые предрекли Земле повторение глобального катаклизма, случившегося 466 млн лет назад

Защититься от глобального потепления ученые предлагают на основе драматических событий, которые произошли с нашей планетой, ни много ни мало, аж 466 миллионов лет назад.
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Новая мера поддержки предполагает выделение 6 500 рублей на каждого

Размер субсидии составит 15 тысяч рублей плюс по 6,5 тысяч на каждого сотрудника.
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Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа

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