Энергетика
ТАССРоссия снизила в июне добычу угля на 4,1%
Добыча угля в России в июне 2020 года уменьшилась по сравнению с показателем июня прошлого года на 4,1% - до 31,6 млн тонн. Об этом говорится в материалах Центрального диспетчерского управления ТЭК (ЦДУ ТЭК).
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Политика
Путин прокомментировал итоги голосования по поправкам к Конституции
Результаты голосования по поправкам к Конституции показывают, что большинство россиян верят, что власти могут работать лучше.
RT на русском 08:17
Политика
Кремль потребовал расследовать нападение на журналиста Давида Френкеля
Кремль призвал расследовать инцидент с нападением полицейского на журналиста «Медиазоны» Давида Френкеля на избирательном участке.
Ведомости 06:53
Шоу-бизнес
Рэпер Моргенштерн в 2019 году стал долларовым миллионером
По итогам прошлого года российский рэппер попал в топ Forbes долларовых миллионеров моложе 40 лет.
Evo-rus.com 03:15
Экономика
Пользователи «Яндекс.Плюс» смогут открыть счет для накоплений
Пользователи "Яндекс.Плюс" смогут открыть счет для накоплений при помощи платформы ВТБ Капитал Инвестиции, интегрированной в сервис.
ТАСС 05:31
Общество
В России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля
Тарифы на услуги жилищнo-коммунальногo хозяйства вырастут в России с 1 июля.
Известия вчера в 19:06
Политика
Песков: Путин оперативно подпишет указ о поправках в Конституцию
Президент Владимир Путин оперативно подпишет указ о внесении принятых на голосовании поправок в Конституцию после официального подведения Центризбиркомом итогов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Взгляд.ру 06:36
Происшествия
ОрВД оценила информацию об опасном сближении самолетов над Ростовом
Информация об опасном сближении самолетов авиакомпаний S7 и Emirates в небе над Ростовом-на-Дону является преувеличением.
Известия 07:44
Авто
Новая модель Suzuki Across стала копией Toyota RAV4
Новинка стала перелицованной копией нового Toyota RAV4, а, точнее, его китайского «близнеца» Wildlander, представленного на автосалоне Гуанчжоу в конце 2019 года.
Автоновости дня 02:45
Политика
Путин назвал сроки принятия закона о звании «Город трудовой доблести»
Первое решение о присвоении почетного звания "Город трудовой доблести" будет принято уже в текущем году, сообщил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 08:21
Общество
Бездомные и мигранты начали захватывать дома россиян в Испании
На фоне пандемии и закрытия границ бездомные выходцы преимущественно из африканских и восточноевропейских стран в Испании стали активно практиковать так называемый "сквоттинг" - самовольный захват жилых помещений.
Российская газета 01:07
Общество
Названы самые высокооплачиваемые в России профессии в период пандемии
В топ-5 самых высокооплачиваемых специальностей вошли медицинские работники, средняя зарплата которых составила 45,2 тыс. руб. в месяц.
Газета.Ru 02:08
Политика
Верховный суд Турции разрешил превратить собор Святой Софии в мечеть
Верховный суд Турции постановил, что статус собора Святой Софии в Стамбуле может быть изменен указом главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана, передает греческое издание Оrthodox Times.
Газета.Ru 07:12
Культура
Пригожин заявил о «крепостной» работе российских артистов
Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что российские артисты "работают, как крепостные" и зачастую не получают денег за участие на государственных мероприятиях.
VSE42.RU 00:40
Общество
В Петербурге кафе и рестораны могут открыться с 12 июля
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин заявил, что правительство города планирует с 12 июля разрешить работу заведений общественного питания в рамках поэтапного снятия ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса.
RT на русском 30 июня в 12:37
Политика
ЦИК Белоруссии получил документы Лукашенко на регистрацию на выборы
ЦИК Белоруссии получил пакет документов на регистрацию нынешнего президента Белоруссии Александра Лукашенко в качестве претендента на выборах главы государства, заявили в ЦИК.
Московский Комсомолец 08:24
Финансы
Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях
Сбербанк снизил процентные ставки по вкладам в рублях, следует из информации на сайте кредитной организации.
RT на русском 07:00
Политика
Мэр Якутска проголосовала против поправок
Мэр Якутска Сардана Авксентьева проголосовала, как она сама заявила, против поправок к Конституции.
RuNews24.ru вчера в 10:09
Происшествия
В Самаре прокуратура проверит жестокое обращение в доме ребенка
Российская газета 07:48
Авто
Обновленный Volkswagen Tiguan представили официально
В подкапотном пространстве обновленного Volkswagen Tiguan появился двухлитровый турбодвигатель мощностью 187 л.с. и крутящим моментом 299 Нм.
Evo-rus.com вчера в 07:46
Здоровье
Вирусолог усомнился в повторном введении режима самоизоляции в России
Россия вряд ли вернется к режиму самоизоляции, как это сделал Казахстан, поскольку данный режим наносит сильный ущерб народу и стране в целом, заявил газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.
Взгляд.ру 06:34
Происшествия
В Москве мать оставила ребенка в ломбарде, сообщили СМИ
РИА Новости 07:19
Космос
Ученые предрекли Земле повторение глобального катаклизма, случившегося 466 млн лет назад
Защититься от глобального потепления ученые предлагают на основе драматических событий, которые произошли с нашей планетой, ни много ни мало, аж 466 миллионов лет назад.
Московский Комсомолец 29 июня в 06:48
Экономика
Новая мера поддержки предполагает выделение 6 500 рублей на каждого
Размер субсидии составит 15 тысяч рублей плюс по 6,5 тысяч на каждого сотрудника.
Vologda-poisk.ru 04:53
Игры
Представлена новая часть серии Worms
Компания Team17 анонсировала скорый выход игры Worms Rumble, которая станет продолжением серии о боевых червяках.
Матч ТВ 03:36
Игры
Cyberpunk 2077 будет работать только на Windows 7 и Windows 10
Суть в том, что разработчики решили не использовать более старые версии графических программных интерфейсов, потому игра заработает лишь там, где поддерживается DX12.
The GEEK 06:58
Космос
Семь планет выстроятся 4 июля в большой парад Солнечной системы
Грядущий парад можно сказать не будет полноценным, ведь планеты выстроятся не в одну линию, а лишь соберутся по одну сторону от Солнца.
Evo-rus.com 03:35
Происшествия
Эксперта Неелова приговорили к семи годам колонии по делу о госизмене
Военного эксперта Владимира Неелова приговорили к семи годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.
RT на русском 06:14
Общество
Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) разослало аэропортам телеграмму, в которой говорится о продлении запрета на въезд в Россию иностранных граждан.
Известия 07:34