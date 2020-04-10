с чего всё началось

Россия снизит на 30% цены на космические пуски в ответ на демпинг американских компаний, заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин 10 апреля в докладе президенту РФ. Рогозин отметил, что запуски ракет SpaceX на самом деле обходятся в 1,5-4 раза дороже, чем заявляемая рыночная цена — $60 млн.

Россия снизит цены на космические пуски в ответ на демпинг Илона Маска

Шоу-бизнес Плачущая Муцениеце сообщила об избиении ее пьяным Прилучным Актриса Агата Муцениеце опубликовала серию видеозаписей с Instagram-аккаунта своей матери Нонны Муцениеце, в которых в слезах рассказала о бытовом насилии со стороны своего мужа Павла Прилучного. 337

Общество Нарушение самоизоляции обойдется нижегородцам до 30 тысяч рублей В правительстве Нижегородской области напомнили, что невыполнение правил поведения во время этого режима влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 000 до 30 000 рублей; на должностных лиц - от 10 000 до 50 000 рублей; на юридических лиц - от 100 000 до 300 000 рублей. 77

Происшествия Спецназ подавил бунт в иркутской колонии Бунт в колонии №15 в городе Ангарск Иркутской области, где осужденные избили сотрудника ФСИН, порезали себя стеклом, устроили пожар и беспорядки, прекратился.

Общество В Москве умерли еще восемь пациентов с коронавирусом Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщил о смерти в столице восьми пациентов с подтвержденным COVID-19. 46

Происшествия 10 лет назад разбился самолет польского президента Утром 10 апреля 2010 года в разгар программы коллеги сообщили ведущему прямого эфира на телеканале TVN 24 Ярославу Кужняру: Ту-154, на борту которого находились 96 человек, включая президента Польши и других высокопоставленных лиц, потерпел крушение при заходе на посадку под Смоленском. 365

Общество Путин уволил замминистра МВД Александра Романова Президент РФ Владимир Путин уволил с поста заместителя министра внутренних дел – начальника следственного департамента МВД Александра Романова. 736

Общество Более 30 стран попросили у России аппараты ИВЛ Москва, 10 апреля 2020, 13:42 — REGNUM К России с просьбой о поставках аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) обратились уже более 30 стран, заявил 10 апреля замглавы Минпромторга Олег Бочаров. 504

Общество В Москве начнут вводить пропускной режим В Москве начнут постепенно вводить пропускной режим в качестве меры для борьбы с распространением коронавируса. 2,6K

Политика Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, сообщила в пятницу вечером пресс-служба Кремля. 16

Общество Собянин: коронавирус набирает обороты и становится более проблемным Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом COVID-19 в столице набирает обороты и становится все более проблемной. 406

Общество Макгрегор призвал Ирландию закрыть границы страны Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор призвал Ирландию закрыть границы страны из-за пандемии коронавируса.

Общество Все работы по благоустройству в Москве приостановили Все работы по благоустройству в Москве приостановили в ночь на 11 апреля.

Происшествия В Мурманске 388 человек позвонили волонтерам За период с 27.03.2020 по сегодняшний день оказана помощь по 2298 заявкам, из них членами волонтерами Единого волонтерского центра - 300.