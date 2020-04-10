Общество

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаРоссия снизит цены на космические пуски в ответ на демпинг Илона Маска

Россия снизит на 30% цены на космические пуски в ответ на демпинг американских компаний, заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин 10 апреля в докладе президенту РФ. Рогозин отметил, что запуски ракет SpaceX на самом деле обходятся в 1,5-4 раза дороже, чем заявляемая рыночная цена — $60 млн.
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с чего всё началось
«Роскосмос» снизит цены на пусковые услуги более чем на 30%, заявил
 глава госкорпорации Дмитрий Рогозин на совещании под председательством президента Владимира Путина.
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Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 17:15, Ашберн
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Российский политик. Генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. 6 декабря 2018 назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе.
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