Общество
ИА Красная ВеснаРоссия снизит цены на космические пуски в ответ на демпинг Илона Маска
Россия снизит на 30% цены на космические пуски в ответ на демпинг американских компаний, заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин 10 апреля в докладе президенту РФ. Рогозин отметил, что запуски ракет SpaceX на самом деле обходятся в 1,5-4 раза дороже, чем заявляемая рыночная цена — $60 млн.
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Российские космические запуски подешевеют на 30% в ответ на демпинг Илона Маска
Комсомольская правда10:59
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Общество
Число выявленных случаев коронавируса в Подмосковье превысило тысячу
Перевалили за тысячу заболевших коронавирусом.
RT на русском 16:50
Шоу-бизнес
Плачущая Муцениеце сообщила об избиении ее пьяным Прилучным
Актриса Агата Муцениеце опубликовала серию видеозаписей с Instagram-аккаунта своей матери Нонны Муцениеце, в которых в слезах рассказала о бытовом насилии со стороны своего мужа Павла Прилучного.
Lenta.ru 06:03
Общество
Собянин оценил приближение России к пику заражений коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РИА Новости оценил приближение России к пику заражений коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 20:34
Общество
Нарушение самоизоляции обойдется нижегородцам до 30 тысяч рублей
В правительстве Нижегородской области напомнили, что невыполнение правил поведения во время этого режима влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 000 до 30 000 рублей; на должностных лиц - от 10 000 до 50 000 рублей; на юридических лиц - от 100 000 до 300 000 рублей.
Newsroom24 13:13
Происшествия
Спецназ подавил бунт в иркутской колонии
Бунт в колонии №15 в городе Ангарск Иркутской области, где осужденные избили сотрудника ФСИН, порезали себя стеклом, устроили пожар и беспорядки, прекратился.
Газета.Ru 16:51
Общество
В Турции ввели двухдневный запрет на выход из дома
Турецкие власти запретили жителям два дня выходить из дома из-за угрозы распространения коронавируса.
Газета.Ru 16:56
Общество
Мэрия Москвы рассказала о резком росте числа госпитализаций
За последние дни в Москве резко увеличилось количество госпитализированных с коронавирусом.
Газета.Ru 09:55
Общество
В Москве умерли еще восемь пациентов с коронавирусом
Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщил о смерти в столице восьми пациентов с подтвержденным COVID-19.
Коммерсантъ 16:51
Происшествия
10 лет назад разбился самолет польского президента
Утром 10 апреля 2010 года в разгар программы коллеги сообщили ведущему прямого эфира на телеканале TVN 24 Ярославу Кужняру: Ту-154, на борту которого находились 96 человек, включая президента Польши и других высокопоставленных лиц, потерпел крушение при заходе на посадку под Смоленском.
Российская газета 01:55
Наука
Найдены свидетельства изготовления неандертальцами пряжи
Индикатор вчера в 12:01
Общество
Число умерших от коронавируса в мире превысило 100 тысяч человек
На третьем - Испания, где умерли 15,97 тыс. человек. Число зарегистрированных случаев коронавируса в мире равняется 1 млн 666 тыс. 908.
Интерфакс 13:44
Общество
Путин уволил замминистра МВД Александра Романова
Президент РФ Владимир Путин уволил с поста заместителя министра внутренних дел – начальника следственного департамента МВД Александра Романова.
ФедералПресс вчера в 14:08
Экономика
Bloomberg узнал о новом плане поддержки экономики России на ₽1 трлн
Ранее Bloomberg уже сообщал, что Минфин изучает возможность увеличения плана заимствований в 2020 году на 1–1,5 трлн руб.
РБК 16:49
Общество
Более 30 стран попросили у России аппараты ИВЛ
Москва, 10 апреля 2020, 13:42 — REGNUM К России с просьбой о поставках аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) обратились уже более 30 стран, заявил 10 апреля замглавы Минпромторга Олег Бочаров.
REGNUM 06:42
Общество
В России зарегистрировали тест-систему на антитела к коронавирусу
Государственный научный центр «Вектор» зарегистрировал тест-систему для выявления антител к коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 16:05
Общество
В Москве начнут вводить пропускной режим
В Москве начнут постепенно вводить пропускной режим в качестве меры для борьбы с распространением коронавируса.
Известия 12:53
Политика
Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии
Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, сообщила в пятницу вечером пресс-служба Кремля.
Интерфакс 15:12
Футбол
Газзаев считает, что депутаты согласятся на понижение зарплаты
Председатель комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Газзаев заявил о готовности депутатов пойти на понижение зарплаты.
Спорт день за днем вчера в 14:28
Общество
Собянин: коронавирус набирает обороты и становится более проблемным
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом COVID-19 в столице набирает обороты и становится все более проблемной.
Коммерсантъ 10:39
Общество
Уткин о карантине: «Мне такое государство не нужно. Я бы и сам дома отсиделся»
Журналист Василий Уткин высказался на тему самоизоляции в России в условиях пандемии коронавируса.
Sports.ru 15:33
Общество
Макгрегор призвал Ирландию закрыть границы страны
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор призвал Ирландию закрыть границы страны из-за пандемии коронавируса.
Чемпионат 13:45
Общество
Все работы по благоустройству в Москве приостановили
Все работы по благоустройству в Москве приостановили в ночь на 11 апреля.
Известия 16:57
Кино
Константин Богомолов снимет сериал о любви во время карантина
Сериал о «карантинной любви» решил снять Константин Богомолов: в основе «Безопасных связей» истории сразу трех пар,у которых во время самоизоляции развиваются отношения.
Комсомольская правда 08:10
Шоу-бизнес
Юлия Паршута рассталась с мужем через год после фиктивной свадьбы
Полтора года назад Юлия Паршута сыграла шикарную свадьбу со своим возлюбленным, куда пригласила своих друзей-звезд, родственников и всех близких людей.
7Дней.ру вчера в 22:00
Наука
Показано движение коронавируса в помещении при кашле
Финские ученые смоделировали момент кашля инфицированного коронавирусом человека.
Lenta.ru 12:21
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева рассказала о шансах 40-летних невест выйти замуж
Гостями одного из выпусков передачи стали две 40-летние дамы, мечтающие обрести свое семейное счастье.
OvideO.ru 09:52
Происшествия
В Ростове больницу закрыли на карантин из-за коронавируса
Ростовская больница №6 не может принимать пациентов из-за выявленных нарушений эпидемиологической безопасности.
Российская газета 14:49
Происшествия
В Мурманске 388 человек позвонили волонтерам
За период с 27.03.2020 по сегодняшний день оказана помощь по 2298 заявкам, из них членами волонтерами Единого волонтерского центра - 300.
Вечерний Мурманск вчера в 07:55
Общество
Петербургский ресторатор объявил об открытии своих заведений, несмотря на запрет властей
Владелец ресторанов "МыЖеНаТы" и "Бутервrоdвsкуваr" Александр Затуливетров объявил о намерении открыть свои заведения 15 апреля, если власти не введут чрезвычайную ситуацию.
Коммерсантъ 07:30
Энергетика
Соглашение о сокращении добычи нефти оказалось под угрозой срыва
Источники ТАСС утверждают, что участники встречи договорились сократить добычу в мае-июне на 10 млн б/с, но при обсуждении индивидуальных квот Мексика отказалась сокращать добычу на 400 тыс. баррелей.
Эхо Москвы вчера в 20:05