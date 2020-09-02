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Вести.Ru
Вести.Ru

Россия снизит добычу нефти и газа в 2020 году на 10%

Добыча нефти в России в 2020 году снизится на 10% до 510 миллионов тонн, газа – также на 10%, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак. Но "экспорт сжиженного природного газа (СПГ), скорее всего, сохранится на уровне 2019 года или даже вырастет", – уточнил министр (цитаты ТАСС).В источнике
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РИА Новости

Новак: без сделки ОПЕК+ нефть сегодня стоила бы $10-20 за баррель

Цены на нефть без сделки ОПЕК+ сегодня составляли бы 10-20 долларов за баррель вместо 45 долларов, заявил министр энергетики России Александр Новак на совещании с правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Текущее состояние нефтегазовой отрасли РФ: факторы и тренды"
РИА Новостивчера в 08:04
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Телеканал 360°

В Минэнерго рассказали, сколько бы стоила нефть без сделки ОПЕК+

Телеканал 360°вчера в 10:52
Вести.Ru

Россия снизит добычу нефти и газа в 2020 году на 10%

Вести.Ruвчера в 08:14
Коммерсантъ

Новак: без сделки ОПЕК+ цены на нефть составляли бы $10–20

Коммерсантъвчера в 08:30
Взгляд.ру

Новак сказал, как удалось избежать падения цен на нефть до 10 долларов

Взгляд.рувчера в 08:29
Известия

Новак назвал цену на нефть без сделки ОПЕК+

Известиявчера в 08:30
РИА Новости

Новак: без сделки ОПЕК+ нефть сегодня стоила бы $10-20 за баррель

РИА Новостивчера в 08:04
ПРАЙМ

Новак: добыча газа в России в 2020 году, как ожидается, сократится на 10%

ПРАЙМвчера в 07:59

«Мистер Вселенная» ответил на обвинения в домогательствах к россиянке

Трехкратный обладатель титула "Мистер модель Вселенной" (Mister Golden Universe) Эдуард Кривенко прокомментировал обвинения в свой адрес со стороны девушки, которая утверждает, что он приставал к ней в отеле Екатеринбурге, пишет портал "E1.ru".
РИА Новости00:16
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Председатель КНР пообещал Путину защищать итоги Второй мировой войны

Председатель КНР Си Цзиньпин готов защищать итоги Второй мировой войны совместно с президентом России Владимиром Путиным, заявил лидер Китая в поздравительной телеграмме а адрес главы российского государства по случаю 75-летия Победы.
Ведомости00:32
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В Минкультуры отреагировали на претензии к новому фильму о Цое

Ранее отец и сын музыканта Виктора Цоя Роберт и Александр Цой обратились с письмом к президенту России Владимиру Путину, в котором назвали фильм "пошлым зрелищем" и попросили главу государства организовать проверку и принять меры.
Газета.Ru01:19

Фонд развития предпринимательства Якутии обвинили в мошенничестве

Уголовное дело заведено на гендиректора Фонда развития предпринимательства Якутии и ее заместителя, обвиняемых в мошенничестве на сумму свыше 70 миллионов рублей и коммерческом подкупе, сообщает старший помощник руководителя СУ СК России по республике Надежда Дворецкая.
РИА Новости00:41
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