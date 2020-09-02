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Вести.Ru
Вести.Ru

Россия снизит добычу нефти и газа в 2020 году на 10%

Добыча нефти в России в 2020 году снизится на 10% до 510 миллионов тонн, газа – также на 10%, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак. Но "экспорт сжиженного природного газа (СПГ), скорее всего, сохранится на уровне 2019 года или даже вырастет", – уточнил министр (цитаты ТАСС).В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Новак: без сделки ОПЕК+ нефть сегодня стоила бы $10-20 за баррель

Цены на нефть без сделки ОПЕК+ сегодня составляли бы 10-20 долларов за баррель вместо 45 долларов, заявил министр энергетики России Александр Новак на совещании с правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Текущее состояние нефтегазовой отрасли РФ: факторы и тренды"
РИА Новости08:04
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Lenta.ru

Раскрыты цены на нефть без сделки ОПЕК+

Lenta.ru12:48
РИА Новости

Новак: без сделки ОПЕК+ нефть сегодня стоила бы $10-20 за баррель

РИА Новости08:04
Известия

Новак назвал цену на нефть без сделки ОПЕК+

Известия08:30
Коммерсантъ

Новак: без сделки ОПЕК+ цены на нефть составляли бы $10–20

Коммерсантъ08:30
Взгляд.ру

Новак сказал, как удалось избежать падения цен на нефть до 10 долларов

Взгляд.ру08:29
Вести.Ru

Россия снизит добычу нефти и газа в 2020 году на 10%

Вести.Ru08:14
Телеканал 360°

В Минэнерго рассказали, сколько бы стоила нефть без сделки ОПЕК+

Телеканал 360°10:52

РБК: Россия пожаловалась в ЕЭК на Казахстан из-за нового запрета

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) усмотрела признаки создания «барьера» в действиях Казахстана, прекратившего поставки металлолома в Россию, передаёт РБК со ссылкой на заключение комиссии.
RT на русском08:20
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В Татарстане застрелили бизнесмена Деданина, убившего двух грабителей

В городе Бугульме на юго-востоке Татарстана застрелили бизнесмена Евгения Деданина, который в 2018 году убил двух грабителей, ворвавшихся к нему в дом, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Городовойвчера в 11:05
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Лавров заявил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины

В Белоруссии находятся 200 украинских радикалов, цель которых - дестабилизировать ситуацию в республике, заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем.
Газета.Ru08:55
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Навальный остается в реанимации на аппарате ИВЛ

Симптомы ингибирования холинэстеразы, вызванные отравлением, у популярного российского блогера и основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального пропадают, но его по-прежнему оставляют подключенным к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
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Белорусская оппозиция пытается структурироваться

Едва начавшийся процесс уже имеет признаки раскола Бывшие участники президентских выборов в Белоруссии со стороны оппозиции обменялись любезными заявления, которые, однако, не скрывают возникших противоречий между еще недавно сплоченными противниками Александра Лукашенко.
Национальная служба новостейвчера в 14:00
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