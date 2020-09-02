Новак: спрос на нефть выйдет на докризисный уровень в 2021 году
Смотрите также
Samsung показал складной смартфон Galaxy Z Fold 2 с диагональю 19.3 см
Названа причина смерти актрисы Ирины Печерниковой
Лавров заявил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины
Роспотребнадзор разрешил работать преподавателям вузов старше 65 лет
Алла Пугачева и Максим Галкин отвели своих детей в школу
NI назвал новое российское оружие убийцей западных танков
Суд завершил исследование доказательств по делу о ДТП с Ефремовым
В минском офисе компании PandaDoc проходят обыски
Шихан Куштау в Башкирии получил статус памятника природы
«Национальная медиагруппа» стала оператором Netflix в России
Первый российский тест-драйв Opel Grandland Х
Прокуратура ФРГ отказалась признавать дело Навального «особым случаем»
Украина денонсировала еще три соглашения, заключенные в рамках СНГ
Певица Валерия показала видео с роскошной свадьбы 21-летнего сына
Путин исключил возможность перехода на дистанционное обучение
На 77-м году жизни скончался актер из «Ворониных» Борис Клюев
В Казани начальник отдела полиции открыл стрельбу по подчиненным
Германия заявила, что заинтересована в улучшении отношений с Россией
Агата Муцениеце и Павел Прилучный вместе отправили сына в первый класс
Лавров заявил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины
В Казани начальник отдела полиции открыл стрельбу по подчиненным
10 тыс. участников исследования вакцины «Спутник V» получат плацебо
Путин пообещал решить вопрос водоснабжения Севастополя
Шихан Куштау в Башкирии получил статус памятника природы
«Национальная медиагруппа» стала оператором Netflix в России
Источник сообщил о предъявлении Фургалу обвинения в убийстве Зори
Минпромторг предложил запретить фотографировать книги в магазинах
Экс-полицейским из дела Голунова ужесточили обвинение
Украина денонсировала еще три соглашения, заключенные в рамках СНГ
В РФС подтвердили, что Федун оштрафован на 200 тыс. рублей
Восстановление спроса на рынке нефти уже составило 90 процентов от того уровня, который был до кризиса. Полное восстановление спроса стоит ожидать в следующем году, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак.В источнике
Мы видим, что сейчас, начиная с мая месяца, спрос восстанавливается, как мировой спрос, так и спрос внутреннего рынка. Несмотря на то, что он восстанавливается, он не достиг тех показателей, которые были до кризиса.
Подробнее о событии