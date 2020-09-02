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Вести.Ru
Вести.Ru

Новак: спрос на нефть выйдет на докризисный уровень в 2021 году

Восстановление спроса на рынке нефти уже составило 90 процентов от того уровня, который был до кризиса. Полное восстановление спроса стоит ожидать в следующем году, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак.В источнике
Александр Новакроссийский политик
Мы видим, что сейчас, начиная с мая месяца, спрос восстанавливается, как мировой спрос, так и спрос внутреннего рынка. Несмотря на то, что он восстанавливается, он не достиг тех показателей, которые были до кризиса.
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Новак: без сделки ОПЕК+ цены на нефть составляли бы $10–20

Коммерсантъ08:30
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Глава Минэнерго заявил о восстановлении спроса на топливо в России

Говорит Москва08:18
Интерфакс

Новак заявил о восстановлении спроса на нефть до 90% от докризисного уровня

Интерфакс07:55
ТАСС

Новак считает, что спрос на нефть выйдет на докризисный уровень в 2021 году

ТАСС08:02
Газета.Ru

Новак считает, что благодаря вакцине от COVID спрос на нефть восстановится быстрее

Газета.Ru07:59
РИА Новости

Новак: без сделки ОПЕК+ нефть сегодня стоила бы $10-20 за баррель

РИА Новости08:04
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