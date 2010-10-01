Энергетика
Наша версияРоссия снизит добычу нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки
Точкой отсчета, учитываемой при сокращении добычи, стал октябрь 2018 года. Однако именно России придется убрать с рынка наибольший объем добываемой нефти. В сравнении с мартом текущего года Россия поставит на рынок на 1,8 миллиона баррелей нефти меньше.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 04:34, Ашберн
Комментарии
Общество
В Калининградской области ужесточили режим самоизоляции
Власти Калининградской области продлили на неделю режим самоизоляции, ужесточили его и ввели спецпропуска.
РБК Калининград вчера в 06:57
Общество
В Москве 12 апреля проведут масштабную дезинфекцию
В Москве в воскресенье, 12 апреля, городские службы проведут масштабную дезинфекцию в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 02:56
Общество
В Крыму отложили назначение штрафов за нарушение режима самоизоляции
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что система штрафов за нарушение всеобщего режима самоизоляции отложена до 15 апреля, до этого будут вестись профилактические беседы.
РИА Новости 04:29
Общество
В Москве ввели новые ограничительные меры
РБК вчера в 14:06
Общество
Число заразившихся коронавирусом в России выросло на 1667 человек
За прошедшие сутки в России обнаружено еще 1667 случаев заражения коронавирусом в 49 регионах страны, сообщает оперативный штаб.
РБК 04:23
Политика
В башкирском Салавате назначен новый и.о. главы администрации
Отмечается, что депутаты Совета поддержали эту кандидатуру и назначили Игоря Миронова и.о. главы администрации города.
REGNUM 03:31
Общество
В Москве за сутки выявили 1030 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число заболевших коронавирусом за сутки в Москве - 1030, в Подмосковье 152 случая, в Санкт-Петербурге - 80, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
РИА Новости 04:19
Общество
Назван ранний срок завершения эпидемии COVID-19 в России
Согласно самым оптимистичным прогнозам, Россия победит коронавирус к началу июня, сообщили в Роспотребнадзоре.
Газета.Ru 02:35
Общество
В Москве вводят пропускной режим
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о введении пропускного режима в столице со следующей недели. Об этом сообщается на сайте мэра.
Газета.Ru вчера в 12:54
Общество
В нескольких районах Красноярского края ограничили въезд и выезд
В несколько территорий Красноярского края ограничили въезд и выезд.
Krasnoyarskmedia.ru 03:06
Общество
Петербургский ресторатор пригрозил нарушить запрет и открыть рестораны
Совладелец двух ресторанов Александр Затуливетров пообещал 15 апреля открыть свои рестораны.
ФАН вчера в 22:17
Общество
России прогнозируют неожиданные проблемы из-за коронавируса
России прогнозируют неожиданные проблемы из-за коронавируса. Об этом заявил декан экономического факультета МГУ Александр Аузан.
Деловое.ТВ вчера в 15:56
Происшествия
В Ингушетии скончался первый пациент с коронавирусом
Пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Назрановской районной больнице, сообщили "Интерфаксу" в Минздраве Ингушети.
Интерфакс 03:29
Экономика
Bloomberg: Россия выделит 1 трлн рублей на поддержку экономики
Уточняется, что власть выделит около 1 трлн рублей для новых мер.
Газета.Ru вчера в 18:43
Биатлон
Драчев считает поспешным решение об отставке Хованцева
Президент СБР Владимир Драчев считает, что решение правления организации отправить в отставку главного тренера сборной России Анатолия Хованцева было поспешным.
Спорт-Экспресс 01:58
Общество
За сутки в России добавилось 1667 заболевших COVID-19 в 49 регионах
За сутки в России добавилось 1667 заболевших COVID-19 в 49 регионах.
Российская газета 04:15
Общество
Мурашко: Россияне не до конца осознали риски заражения
Россияне не до конца осознали риски заражения и важность соблюдения в этих условиях режима самоизоляции и переоценили имуностимулирующие действия чеснока, имбиря и лимонов.
Российская газета 03:37
Происшествия
Пожар в колонии в Ангарске потушен
Пожар в колонии в Ангарске Иркутской области потушен, сообщили городские власти 11 апреля.
Известия 02:54
Общество
За сутки в России выявили 1459 новых случаев коронавируса
В России за сутки подтверждено 1459 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
Известия 09 апреля в 05:18
Общество
В России за сутки число заражённых коронавирусом увеличилось на 1667
За сутки число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в России выросло на 1667 и достигло 13 584.
RT на русском 04:21
Политика
Белоруссия не планирует покупать российские тесты на коронавирус
Белоруссия отказалась закупать 30 тысяч российских тестов на коронавирус COVID-19.
Вести.Ru вчера в 23:27
Армия и оружие
На юге Украины аварийно сел истребитель МиГ-29
Мелитополь, Украина, 11 апреля 2020, 09:49 — REGNUM На военном аэродроме возле Мелитополя аварийно приземлился истребитель МиГ-29 ВВС Украины с бортовым номером 47.
REGNUM 02:49
Общество
Мэрия Москвы рассказала о резком росте числа госпитализаций
За последние дни в Москве резко увеличилось количество госпитализированных с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 09:55
Здоровье
Коронавирус выявили во всех областях Украины — Ляшко
Киев, 11 апреля 2020, 10:42 — REGNUM Коронавирусную инфекцию выявили во всех областях Украины, заявил 11 апреля на брифинге главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.
REGNUM 03:42
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
Общество
В Москве еще 149 человек вылечились после коронавируса
Число выздоровевших от новой коронавирусной инфекции в Москве увеличилось за последние сутки до 499 человек.
ТАСС 03:47
Здоровье
В больнице в Уфе коронавирусом заразились 170 человек
Ранее из-за подозрения на коронавирус у пяти врачей и двух пациентов РКБ имени Куватова была закрыта на жесткий карантин.
Аргументы и Факты вчера в 08:00
Энергетика
Новак рассказал о согласовании новой сделки ОПЕК+
Министр энергетики России Александр Новак заявил о согласовании новой сделки ОПЕК+. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:25
Общество
В Петербурге за сутки коронавирусом заболело 80 человек
За сутки коронавирусом заболело 1667 россиян, больше всего случаев в Москве – 1030, в Московской области — 152, в Петербурге инфекцию подхватило 80 человек.
АБН 04:25
Общество
В Челябинской области обнаружили шесть новых зараженных коронавирусом
В Челябинской области за сутки выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом, сообщается в группе правительства региона в соцсети «ВКонтакте».
РБК 03:08