Точкой отсчета, учитываемой при сокращении добычи, стал октябрь 2018 года. Однако именно России придется убрать с рынка наибольший объем добываемой нефти. В сравнении с мартом текущего года Россия поставит на рынок на 1,8 миллиона баррелей нефти меньше.

Россия снизит добычу нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки

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