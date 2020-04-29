Энергетика

ГЛАС.RUГЛАС.RUНовак: российские нефтекомпании сократят добычу пропорционально

Российские нефтедобывающие компании получили пропорциональные квоты по снижению добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+. С мая производство сырья сократят приблизительно на 20% от уровня февраля. Такое заявление сделал глава Минэнерго Александр Новак в среду, 29 апреля.
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