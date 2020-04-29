Российские нефтедобывающие компании получили пропорциональные квоты по снижению добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+. С мая производство сырья сократят приблизительно на 20% от уровня февраля. Такое заявление сделал глава Минэнерго Александр Новак в среду, 29 апреля.

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Происшествия СК задержал замглавы Крымской железной дороги Сотрудники управлений СК и ФСБ по Крыму задержали по подозрению в совершении должностного преступления заместителя генерального директора ФГУП "Крымская железная дорога" по делу о продаже вагонов с заниженной стоимостью, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону. 10

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Политика Путин обсудил борьбу с коронавирусом с Советом безопасности России Москва, 29 апреля 2020, 18:02 — REGNUM Президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности в режиме видеоконференции, в ходе которого обсуждалась ситуация с распространением коронавируса.

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Кино Американские кинотеатры отказались от проката фильмов студии Universal Первой отреагировала крупнейшая в Штатах киносеть AMC Theatres: компания отказалась показывать продукцию Universal в своих кинотеатрах.

Хоккей Цулыгин покидает «Салават Юлаев» По данным "Чемпионата", руководство "Салавата Юлаева" приняло решение расстаться с Николаем Цулыгиным, который занимает пост главного тренера клуба. 2

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Армия и оружие Воздушный парад пройдёт в Белгороде в День Победы "Экипажи боевой авиации осуществят линейный пролёт над центральными площадями 12 городов в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне", — уточнил командующий войсками Западного военного округа Герой Российской Федерации генерал-полковник Александр Журавлёв. 55