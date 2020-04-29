Энергетика
ГЛАС.RUНовак: российские нефтекомпании сократят добычу пропорционально
Российские нефтедобывающие компании получили пропорциональные квоты по снижению добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+. С мая производство сырья сократят приблизительно на 20% от уровня февраля. Такое заявление сделал глава Минэнерго Александр Новак в среду, 29 апреля.
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Экономика
Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
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РБК 08:02
Общество
В Самарской области ввели масочный режим
Масочный режим вводится в Самарской области с 1 мая, сообщает в среду региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
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Политика
Лавров: Россия ждет от США объяснения ситуации со школьниками
Российский МИД потребовал четких объяснений от Госдепа США, поскольку Москва осталась не удовлетворена комментариями на эту тему американского посла в России Джона Салливана.
Вести.Ru 10:40
Общество
В Саратове закупают маски по 425 бюджетных рублей за штуку
В Саратове за счет бюджета будет произведена закупка одноразовых медицинских масок стоимостью 425 рублей за штуку.
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Сотрудники управлений СК и ФСБ по Крыму задержали по подозрению в совершении должностного преступления заместителя генерального директора ФГУП "Крымская железная дорога" по делу о продаже вагонов с заниженной стоимостью, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.
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Технологии
В WhatsApp появилась новая функция
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Общество
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Коммерсантъ 10:48
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Москва, 29 апреля 2020, 18:02 — REGNUM Президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности в режиме видеоконференции, в ходе которого обсуждалась ситуация с распространением коронавируса.
REGNUM 11:02
Экономика
Новак назвал Путину сроки возможного восстановления спроса на нефть
Министр энергетики России Александр Новак на совещании президента Владимира Путина с компаниями ТЭКа заявил, что близок пик сокращения спроса на нефть, сообщает ТАСС.
РБК 09:13
Армия и оружие
Советский ЗРК «Квадрат» уничтожил УБС L-39 в Ливии
ЗРК «Квадрат» армии Хафтара уничтожил самолет L-39, готовившийся к нанесению авиаудара.
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Завтра для Call of Duty: Modern Warfare и Warzone выйдет патч на 15 ГБ
Игромания.ру 27 апреля в 10:50
Общество
Дистанционное обучение в Москве будет приостановлено с 1 по 11 мая
Один из пунктов указа о продлении режима самоизоляции в столице гласит, что в период с 1 по 11 мая на территории столицы приостанавливается обучение с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
Московский Комсомолец 03:43
Происшествия
Президент Австрии находится в безопасности после эвакуации из дворца
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен доставлен в безопасное место после эвакуации из дворца Хофбург после сообщения о заложенной бомбе.
Известия 10:53
Кино
Американские кинотеатры отказались от проката фильмов студии Universal
Первой отреагировала крупнейшая в Штатах киносеть AMC Theatres: компания отказалась показывать продукцию Universal в своих кинотеатрах.
Киноафиша России 08:35
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Цулыгин покидает «Салават Юлаев»
По данным "Чемпионата", руководство "Салавата Юлаева" приняло решение расстаться с Николаем Цулыгиным, который занимает пост главного тренера клуба.
Sport.ru 08:44
Происшествия
В московском супермаркете посетителю откусили ухо
Московская полиция проверяет информацию о том, что в одном из супермаркетов столицы неизвестный откусил посетителю ухо.
Мослента 11:06
Общество
Треть россиян считают чрезмерными ограничения в связи с коронавирусом
Серьезно ли россияне относятся к эпидемии Исследовательский центр "Ромир" совместно с Gallup International по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) провел социсследование об отношении россиян к применяемым мерам профилактики коронавируса, действиям властей, а также о том, с какими сложностями и проблемами сталкиваются граждане в связи с эпидемией.
РБК вчера в 17:00
Общество
Федерация отельеров Турции опровергла отмену системы all inclusive
Отменить систему all inclusive в турецких отелях невозможно, считает глава Федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр.
МИР 24 вчера в 21:25
Армия и оружие
Россия ответит ядерным ударом на ракетный пуск с подлодок США — МИД РФ
Москва, 29 апреля 2020, 18:00 — REGNUM Любая ракетная атака с борта подводных лодок ВМС США, вне зависимости от мощности боезаряда, повлечет ответный ядерный удар России, заявила 29 апреля на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
REGNUM 11:00
Общество
Суд Лондона рассмотрит дело об экстрадиции Тинькова в США 13 июля
Дело об экстрадиции в США российского бизнесмена Олега Тинькова будет рассмотрено в Вестминстерском магистратском суде в Лондоне 13 июля, выяснил ТАСС.
Ведомости 08:18
Общество
В Москве к диагностированию COVID подключили искусственный интеллект
В Москве заработала система обработки данных компьютерной томографии с помощью искусственного интеллекта в целях диагностики COVID-19.
РБК 10:01
Общество
На Среднем Урале официально ввели масочный режим на майские праздники
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес изменения в указ о дополнительных мерах защиты от коронавирусной инфекции: с 1 мая жителям ряда уральских городов можно появляться в общественных местах лишь в масках.
Российская газета 09:11
Политика
МИД оценил решение суда по анонимности свидетелей в деле MH-17
Решение суда в Нидерландах по вопросу анонимности свидетелей на процессе по делу о крушении на востоке Украины в 2014 году самолета рейса MH17 заставляет сомневаться в открытости процесса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости 10:44
Армия и оружие
Воздушный парад пройдёт в Белгороде в День Победы
"Экипажи боевой авиации осуществят линейный пролёт над центральными площадями 12 городов в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне", — уточнил командующий войсками Западного военного округа Герой Российской Федерации генерал-полковник Александр Журавлёв.
Открытый Белгород 08:54
Хоккей
Хоккеистов белорусского клуба обвинили в распространении порнографии
Хоккеистов команды "Динамо-Молодечно", выступающей в белорусской Экстралиге, обвиняют в распространении порнографии, сообщает "Прессбол".
Газета.Ru 10:50