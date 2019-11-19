Экономика
РосбалтРоссия снова нарастила вложения в госдолг США
Вложения России в казначейские облигации США (US Treasuries) увеличились в сентябре 2019 года на $775 млн и достигли $10,075 млрд, следует из отчета американского Минфина. Из этой суммы $7,0099 млрд пришлись на краткосрочные бумаги и $3,066 млрд — на долгосрочные, сообщает РИА «Новости».
Читать в источнике
Оценить49
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 17:05, Ашберн
Политика
Германия призвала сохранить транзит российского газа через Украину
Транзит российского газа через территорию Украины должен быть продолжен после 2019 года.
Общество
Михаил Боярский сопровождал внучку на балу дебютанток Tatler
Известный актер Михаил Боярский опровождал внучку Катерину на балу дебютанток Tatler.
Футбол
Бельгия сыграет в одной группе с Россией на Евро-2020
Сборные России и Бельгии выступали в одной группе в квалификации Евро-2020. В обоих матчах сильнее оказались бельгийцы.
Кино
Режиссер «Ангелов Чарли» обвинила в провале фильма мужской шовинизм
Происшествия
Опубликовано полное видео драки с участием спецназовца ФСБ в Москве
Телеканал РЕН ТВ опубликовал полное видео драки в столичном баре, в которой пострадал сотрудник Центра спецназначения ФСБ.
Армия и оружие
«Ростех» назвал срок поступления в ВС первой партии танков «Армата»
Первая опытно-промышленная партия танков нового поколения Т-14 «Армата» поступит в российские Вооруженные силы России в конце 2019 – начале 2020 года.
Гаджеты
Дешевые смартфоны на Android назвали опасными
Специализирующаяся на компьютерной безопасности компания Kryptowire заявила, что в смартфонах обнаружены 146 потенциально опасных продуктов.
Футбол
Почеттино ушел с поста главного тренера «Тоттенхэма»
Аргентинский специалист Маурисио Почеттино покидает пост главного тренера "Тоттенхэма", сообщается на сайте лондонского футбольного клуба.
Общество
«Газпром»: обе нитки «Турецкого потока» заполнили газом
Суммарная мощность обеих ниток составит 31,5 млрд куб. м. Специалисты заполнили газом обе нитки экспортного газопровода "Турецкий поток", по которому энергоноситель будет доставляться из Анапы через Черное море в Турцию, и далее - в страны Южной и Юго-Восточной Европы.
Игры
Valve официально анонсировала Half-Life: Alyx
Накануне в сеть утекли слухи о грядущем анонсе новой игры во вселенной Half-Life, и в такой ситуации Valve решила не отмалчиваться: компания официально анонсировала Half-Life: Alyx - свой флагманский VR-проект по культовой франшизе.
Происшествия
Суд отказался выпустить из СИЗО генерала юстиции на 4-й стадии рака
Дубинский сказал суду, что постоянно испытывает боли и за время ареста потерял возможность ходить без дополнительной опоры.
Кино
Сборы «Джокера» в мировом прокате превысили $1 млрд
Сборы фильма "Джокер" в мировом прокате превысили один миллиард долларов.
Политика
Суд ООН потребовал от России ответить на иск Украины
Международный суд ООН постановил, что Россия должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года.
Авто
Hyundai выпустил бюджетную альтернативу Hyundai Solaris
Как сообщили в пресс-службе корейской марки, в основу седана легла платформа RB, на которой уже построены Hyundai Accent (по-нашему – Solaris) и KIA Soluto.
Общество
Госдума приняла законопроект о виноделии в России
В законе дается понятие 80 понятиям отрасли. Госдума в первом чтении одобрила законопроект о регулировании производства вина в России.
Футбол
Сборная России разгромила Сан-Марино в последнем матче года
Сборная России разгромила Сан-Марино в заключительном матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Происшествия
Сестры Хачатурян попросили о суде присяжных
Первыми с представителем следствия общались старшая из сестер 20-летняя Крестина Хачатурян и ее адвокат Алексей Липцер.
Политика
В Госдуме ответили на заявление китайских СМИ о слабых сторонах России
Алексей Чепа, заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, прокомментировал публикацию китайского издания Sohu о слабых местах России.
Общество
Американские астронавты не попали в экипажи кораблей «Союз»
Космос
Составлена первая карта поверхности Титана
Ученые из США составили на основе данных миссии «Кассини» первую карту поверхности спутника Сатурна Титана, пишет журнал Nature Astronomy.
Армия и оружие
В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии
Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией своих обещаний и начале новой операции в Сирии вызывают недоумения.
Шоу-бизнес
«Ей конец»: Разин заступился за Шепелева, угрожая Кудрявцевой
Андрей Разин вступился за Дмитрия Шепелева в его конфликте с Лерой Кудрявцевой.
Футбол
Россию могут лишить домашних матчей на Евро-2020
Россия может быть лишена домашних матчей на чемпионате Европы - 2020 из-за несоответствий в данных Московской антидопинговой лаборатории, сообщает Daily Mail.
Происшествия
Для фигурантов дела о теракте в Петербурге просят пожизненные сроки
Общество
МВД хочет перевести медсправки для водительских прав в электронный вид
Министерство внутренних дел страны создало проект закона, который позволит перевести медицинские справки для получения или замены водительского удостоверения в электронный вид.
Футбол
Нобель: «Есть договоренность — „Локомотив“ не будет препятствовать отъезду Ал. Миранчука в Европу»
Футбольный комментатор Нобель Арустамян в новом выпуске подкаста Sport24 поделился мнением о будущем полузащитника «Локомотива» и сборной России Алексея Миранчука.
Политика
МИД Украины заявил о готовности к компромиссу на нормандском саммите
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что украинская сторона готова к диалогу и поиску «разумного компромисса» в ходе саммита в нормандском формате.