Экономика
РосбалтРоссия снова нарастила вложения в госдолг США
Вложения России в казначейские облигации США (US Treasuries) увеличились в сентябре 2019 года на $775 млн и достигли $10,075 млрд, следует из отчета американского Минфина. Из этой суммы $7,0099 млрд пришлись на краткосрочные бумаги и $3,066 млрд — на долгосрочные, сообщает РИА «Новости».
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