Ряд стран не смог проголосовать за российское предложение о возможности переноса Первого комитета Генассамблеи ООН из Нью-Йорка в Вену или Женеву из-за давления Вашингтона. Об этом сообщил в пятницу в беседе с журналистами зампостпреда России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов.

с чего всё началось

Зампостпреда России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов заявил о повторном поднятии вопроса о переносе проведения комитета Генассамблеи ООН из США.

Россия снова попросит о переносе первого комитета ГА ООН

Общество В Московский регион может прийти «вишневая» зима Самой теплой была зима 1960-1961 годов, когда температура превысила норму на 4,9 градуса. С начала XXI века было четыре «вишневых» зимы.

Футбол Защитник «Спартака» Кутепов не сыграет с «Крыльями Советов» Защитник московского "Спартака" Илья Кутепов не сможет помочь своей команде в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских "Крыльев Советов", передает РИА "Новости".

Экономика Мировой долг достиг рекордного показателя в $188 трлн 10 сентября чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения санкций за воссоединение с Крымом и падения цен на нефть 2014 года.

Политика Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.

Общество Чубайс обозвал граждан СССР лентяями Глава «Роснано» Анатолий Чубайс высказал мнение, что советские граждане были лентяями.

Политика Международный суд ООН отклонил возражения России по иску Украины Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией.

Политика Экс-президент Бразилии Лула да Силва вышел на свободу Лула да Силва стал первым экс-президентом Бразилии, который был в апреле прошлого года заключен в тюрьму по итогам уголовного процесса по обвинениям в коррупции и отмывании денег.

Политика США могут ликвидировать должность спецпредставителя по Украине США могут ликвидировать должность спецпредставителя Госдепа по Украине, которую ранее занимал Курт Волкер, пишет Foreign Policy со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников.

Шоу-бизнес Кристина Асмус из-за травли отказывается сниматься в постельных сценах Актриса рассказала, что отказывается сниматься в постельных сценах после непрекращающейся травли, связанной с премьером фильма «Текст».

Общество Сбой в работе «Сбербанк Онлайн» устранен Сбербанк устранил сбой в работе приложения «Сбербанк Онлайн» и устройств самообслуживания, заявили в его пресс-службе.

Гаджеты Роскачество обновило рейтинг лучших смартфонов Роскачество обновило рейтинг лучших смартфонов из-за появления на рынке новых iPhone.

Финансы Россияне за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей Получается, за месяц отток средств населения из банка составил примерно 79 млрд руб. Отток произошел из-за "продолжающейся оптимизации стоимости клиентских средств во всех валютах", а также на фоне снижения рыночных ставок, замедления инфляции и смягчения монетарной политики ЦБ, объясняет Сбербанк в пресс-релизе.

Здоровье Социолог объяснила, почему дети 90-х умрут быстрее и будут жить беднее Ранее сообщалось, что исследователи из США назвали причины, которые приведут к ранней и бедной смерти миллениалов, передает телеканал 360.

Шоу-бизнес Московская налоговая выставила Анастасии Заворотнюк счет за долги Управление федеральной налоговой службы по Москве хочет взыскать с актрисы Анастасии Заворотнюк долг в 24 тыс. рублей, сообщает телеграм-канал Mash.

Общество В Грузии начались протесты против фильма о геях В центре Тбилиси у кинотеатра «Амирани» начались протесты против показа шведско-грузинского фильма «А потом мы танцевали», повествующего об отношениях двух мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации.

Транспорт На поезда в Крым продано 3,4 тысячи билетов По всей России было продано 3,4 тыс. билетов в Крым на поезда, которые проследуют по мосту через Керченский пролив.

Происшествия С полковника ФСБ Черкалина взыскали более шести миллиардов рублей Головинский суд Москвы взыскал в доход государства более шести миллиардов рублей с обвиняемого в мошенничестве полковника ФСБ Кирилла Черкалина и его близких, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Наука Любители кофе могут вдвое снизить риск развития рака печени Ранее ГЛАС сообщал, что риск рака молочной железы снижает употребление кофе.

Происшествия Девушка-подросток умерла после массовой драки в Екатеринбурге В одной из екатеринбургских больниц после потасовки со сверстниками умерла девушка-подросток, передают РИА «Новости».

Происшествия Под Курском водитель сбил насмерть женщину с коляской и скрылся Водитель в Курской области сбил насмерть женщину с коляской и скрылся, сообщает УМВД по региону.

Театры Спектакль по мотивам «Чиполлино» запретили в Москве На фестивале любительских театров в Москве был запрещен к показу спектакль Московского Лианозовского театра по мотивам "Чиполлино".

Здоровье Диетолог предостерег от употребления хурмы при ряде заболеваний Страдающим сахарным диабетом людям следует употреблять не больше одного плода хурмы в день, поскольку в противном случае та может вызвать существенный выброс инсулина, заявила «Вечерней Москве» нутрициолог, тренер-диетолог Наталья Прохорова.

Культура Мать Децла прокомментировала фильм о сыне Ирина Толмацкая, мать скончавшегося в феврале музыканта прокомментировала каналу 360 это событие.

Происшествия Мужчину похитили в автоцентре на Рублевском шоссе Двое неизвестных связали и похитили мужчину в одном из автоцентров, а затем скрылись на своем автомобиле.