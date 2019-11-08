Политика

Газета.RuГазета.RuРоссия снова попросит о переносе первого комитета ГА ООН

Зампостпреда России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов заявил о повторном поднятии вопроса о переносе проведения комитета Генассамблеи ООН из США.
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с чего всё началось

В МИД РФ обвинили США в давлении на ряд стран при голосовании по переносу Первого комитета

Ряд стран не смог проголосовать за российское предложение о возможности переноса Первого комитета Генассамблеи ООН из Нью-Йорка в Вену или Женеву из-за давления Вашингтона. Об этом сообщил в пятницу в беседе с журналистами зампостпреда России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов.
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 17:48, Вашингтон
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Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией.
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США могут ликвидировать должность спецпредставителя по Украине

США могут ликвидировать должность спецпредставителя Госдепа по Украине, которую ранее занимал Курт Волкер, пишет Foreign Policy со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников.
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