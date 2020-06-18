с чего всё началось

Напомним, что ранее журнал Forbes со ссылкой на свои источники сообщил, что в правительстве РФ вновь обсуждают возможное повышение ставки НДФЛ для тех, чей доход превышает 2 млн в год. В «Единой России» уже поддержали повышение НДФЛ для обеспеченных россиян.

Россия снова пошла своим путём — о налоге для богатых

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Армия и оружие На Украине допустили удар новой ракетой по Крыму и Новороссийску На Украине заявили, что Киев получил возможность вести гораздо более агрессивную политику и диктовать России свои условия в Черном и Азовском морях - такие выводы украинские СМИ и эксперты сделали после успешных испытаний в Одессе противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун". 2,7K

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Футбол Футболист «Спартака» Тиль получил травму в матче с «Арсеналом» Тренер московского «Спартака» Андреас Хинкель заявил, что полузащитник команды Гус Тиль получил мышечную травму в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским «Арсеналом» и в ближайшее время пройдёт медобследование.

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Экономика Bloomberg: De Beers и АЛРОСА могут потерять контроль над рынком необработанных алмазов Международная корпорация De Beers, которая занимается добычей, обработкой и продажей природных алмазов, и российская группа алмазодобывающих компаний АЛРОСА могут потерять контроль над рынком необработанных алмазов, говорится в аналитической заметке Bloomberg.

Общество В Киеве «повесили» флаг ЛГБТ на меч «Родины-матери» Активисты KyivPride устроили акцию, в рамках которой сняли в Киеве на видео монумент «Родина-мать» с флагом ЛГБТ-сообщества.