В июле Россия сократила свои инвестиции в казначейские обязательства минфина США почти на $2 млрд по сравнению с июнем. Таким образом, сокращение вложений в госдолг Соединенных Штатов, начатое в 2018 году, продолжается.

Россия снова сократила инвестиции в госдолг США

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