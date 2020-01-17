с чего всё началось

Россия четвертый месяц подряд увеличила вложения в госбумаги США. В ноябре этот показатель достиг $11,491 миллиардов, сообщает РБК. Из них $2,9 миллиарда приходится на долгосрочные облигации, $8,5 миллиарда — на краткосрочные.

Россия снова увеличила вложения в госбумаги США

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Политика Рабочая группа рассказала о подготовке изменений в Конституцию Рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию заявила, что предложения, с которыми выступил Владимир Путин, уже находились в высокой степени готовности благодаря работе государственно-правового управления президента.

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Политика Киев требует, чтобы Лондон извинился за экстремистский трезубец Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения.

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Хоккей Овечкин сравнялся с Марио Лемье по голам в НХЛ Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин сравнялся по голам в НХЛ с олимпийским чемпионом Игр-2002 по хоккею канадцем Марио Лемье, который занимает 10-е место в списке лучших снайперов в истории лиги, поразив ворота "Нью-Йорк Айлендерс" в матче регулярного чемпионата.