Экономика
Газета.RuРоссия увеличила вложения в госбумаги США на $794 млн
Общая сумма вложений составила $11,491, из них $2,979 млрд приходится на долю долгосрочных облигаций, а $8,512 млрд – на долю краткосрочных. Россия увеличивает объем вложения в американские госбумаги четыре месяца подряд, с августа 2019 года.
Читать в источнике
Оценить1221
с чего всё началось
В ноябре 2019 года Россия увеличила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с октябрем на $794 млн — до $11,491 млрд, следует из материалов минфина США, опубликованных в пятницу.Известия17 января в 05:37
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 00:21, Ашберн
Происшествия
Челябинец с автоматом гонялся по улице за мужчиной
Хоккей
Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Айлендерс» в НХЛ
Политика
Вице-премьеры Голодец и Чуйченко не войдут в новое правительство
Источники РБК в правительстве подтвердил также данные «Ведомостей» о том, что пост первого заместителя Мишустина может занять действующий помощник президента по экономике Андрей Белоусов.
Политика
В МИД Польши оценили публикацию документов об освобождении Варшавы
Единоборства
UFC 246. Россиянин Олейник победил американца Грина
Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата, который проходит в Лас-Вегасе, встретился с американцем Морисом Грином.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл лишатся королевских титулов
Королева поблагодарила Гарри и Меган за их работу и отметила, что гордится тем, насколько быстро герцогиня Сассекская стала частью семьи.
Армия и оружие
Российский БТР угрожающе навёл орудие на колонну американских военных
Футбол
Краневиттер перейдет из «Зенита» в «Монтеррей»
Политика
Трамп отверг все обвинения по импичменту
Президент США Дональд Трамп категорически отвергает обвинения, выдвинутые против него в рамках процедуры импичмента, и призывает Сенат Конгресса США отклонить обвинительное заключение демократов.
Политика
Тимошенко предупредила о начале процесса «ликвидации» Украины
Экономика
В Пенсионном фонде напомнили о росте пенсий к 2022 году
Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% и составит 18290 руб. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, передает "Российская газета".
Религия
Православные христиане празднуют Крещение Господне
Здоровье
Российские ученые одержали победу над похмельем
Российское ученые сделали новое открытие в области борьбы с похмельем и мобилизации сил организма.
Происшествия
Пропавшую девочку в Новосибирской области нашли живой
Авто
Subaru Ascent превращается в глобальную модель
Модель построена на платформе SGP (Subaru Global Platform), которая не только обеспечивает внушительные 2980 мм колесной базы, обеспечивая необходимый уровень свободного пространства в салоне, но и в версии для Ascent предлагает целых 220 мм клиренса.
Общество
Тайная видеокамера в спальне как норма
Политика
В Берлине сегодня состоится конференция по Ливии
Конференция пройдет в рамках Берлинского процесса, который был инициирован в середине августа и нацелен на начало политического урегулирования военного конфликта в Ливии.
Шоу-бизнес
Алишер Усманов подарил Людмиле Поргиной автомобиль
Экономика
Полис ОСАГО снизился в стоимости на 5%
По итогам 2019 года средняя цена полиса ОСАГО сократилась на 5% в сравнении с 2018 годом.
Происшествия
В Греции произошло землетрясение магнитудой 5,0
Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км. Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 5,3 на северо-западе Китая.
Игры
Valve опровергла слухи о разработке Left 4 Dead 3
Здоровье
Названы снижающие давление продукты
Медики советуют ввести в свой рацион 8 продуктов.
Армия и оружие
В сирийском Алеппо идут тяжёлые бои: ВКС России бьют по террористам
Накануне тяжёлым ударам подверглись почти все западные окраины и пригороды второго по величине сирийского города, а также несколько селений вдоль автотрассы М5 (Дамаск — Алеппо).
Общество
Врач рассказала о самых вредных для сна привычках
По словам врача, одними из самых вредных привычек являются использование гаджетов перед сном и засыпание "под телевизор".
Футбол
Игорь Дивеев: «Можно сказать, моя жизнь сразу перевернулась»
Все хорошо! — цитирует Дивеева официальный сайт ЦСКА.
Политика
Мадуро заявил о готовности к диалогу с США
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью газете The Washington Post заявил о готовности вести диалог с США.
Армия и оружие
В сети появилось видео испытания ПЗРК «Игла-С»
Здоровье
Ученые увеличили охват заразившихся новым коронавирусом из Китая
Число потенциально зараженных неизвестным ранее видом коронавируса в Китае может превышать 1,7 тыс. человек.
Происшествия