Экономика
Рифей-ПермьРоссия снова увеличила вложения в госбумаги США
Россия четвертый месяц подряд увеличила вложения в госбумаги США. В ноябре этот показатель достиг $11,491 миллиардов, сообщает РБК. Из них $2,9 миллиарда приходится на долгосрочные облигации, $8,5 миллиарда — на краткосрочные.
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с чего всё началось
В ноябре 2019 года Россия увеличила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с октябрем на $794 млн — до $11,491 млрд, следует из материалов минфина США, опубликованных в пятницу.Известиявчера в 05:37
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Политика
Путин пообещал открыть центр архивных документов о войне
Президент России Владимир Путин пообещал, что российская сторона откроет центр архивных документов, касающихся Второй мировой войны, чтобы заткнуть «поганый рот» тем, кто пытается переиначить историю.
Политика
Путин выступил против бессрочного пребывания президента у власти
Президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами в Санкт-Петербурге заявил, что против бессрочного пребывания главы государства на своем посту.
Политика
Польша заявила права на предметы искусства в России
МИД Польши заявил права на некоторые предметы искусства, которые хранятся в России.
Политика
РБК: Голодец и Чуйченко не войдут в правительство Мишустина
Исполняющего обязанности вице-премьера Константина Чуйченко и и.о. вице-премьера Ольгу Голодец по вопросам культуры, спорта и туризма не включат в новое правительство.
Общество
Водонаева объяснила слова о «быдле», получающем маткапитал
По мнению Водонаевой, СМИ неверно интерпретировали ее слова.
Общество
Forbes: в рейтинге богатейших людей мира появился новый лидер
Основатель Amazon Джефф Безос опустился на второе место в списке богатейших людей мира.
Общество
Сильные ливни и паводки начались в Австралии после череды пожаров
Кино
Рецензия на «Маяк» Роберта Эггерса: Паттинсон и Дефо сходят с ума
Главные (и фактически единственные) роли в картине исполнили Роберт Паттинсон и Уиллем Дефо.
Общество
Путин осмотрел экспозицию трехмерной панорамы «Дорога через войну»
Идея панорамы была поддержана президентом в январе 2018 года. По экспозиции президента провел ее автор Дмитрий Поштаренко.
Биатлон
Российские биатлонисты стали четвертыми в эстафете на Кубке мира
Мужская сборная России по биатлону заняла четвертое место в эстафете на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.
Космос
У ближайшей к Солнцу звезды нашли вторую планету
В 2016 году возле Проксимы нашли планету Проксима b, и это стало ярким событием в мире исследований космоса, поскольку у неё твёрдая поверхность, она чуть больше Земли и к тому же расположена в "зоне обитаемости", то есть не слишком близко и не слишком далеко от звезды.
Космос
США испытали двигатель гиперзвуковой ракеты
Исследовательская лаборатория Военно-воздушных сил (ВВС) США на космодроме Сесил в Джексонвилле (Флорида) провела стендовые испытания двигателя гиперзвуковой ракеты X-60A компании Generation Orbit Launch Services, сообщает Aviation Week.
Экономика
В России вступили в силу новые ограничения по потребительским кредитам
С начала января в России заработали новые ограничения по потребительским кредитам и займам.
Общество
Первая смерть от употребления снюса зафиксирована в России
Первый смертельный случай употребления некурительных никотиносодержащих смесей зафиксирован в России.
Происшествия
Пропавшую девочку в Новосибирской области нашли живой
Шоу-бизнес
Даша Жукова и Ставрос Ниархос сыграли свадьбу
Бывшая супруга Романа Абрамовича Даша Жукова и греческий миллиардер Ставрос Ниархос сыграли свадьбу — в сети появились первые фотографии с торжества.
Политика
Лавров ответил на вопрос о своей отставке с поста главы МИД
Отвечая на вопрос журналиста, и.о. министра иностранных дел подчеркнул, что "мне поручили исполнять обязанности три дня назад — я исполняю".
Экономика
ПФР рассказал о росте пенсий на 18% к 2022 году
К 2022 году пенсионные выплаты вырастут более чем на 18 процентов по сравнению с прошлогодними показателями, заявил председатель ПФР Антон Дроздов.
Общество
Студенты и преподаватели ВШЭ выступили против урезания прав и свобод
Выпускники и сотрудники ВШЭ, со своей стороны, требуют ввести и поддерживать автономию деятельности студенческих организаций и медиа, не цензурировать деятельность студентов и студенческих организаций, а также снять запрет на ведение правозащитной деятельности и обеспечить свободу любых обсуждений.
Происшествия
Машинист погиб под колёсами тепловоза на ТЭЦ-2 в Чите
В Чите на ТЭЦ-2 17 января погиб машинист. По предварительным данным, на него наехал тепловоз.
Происшествия
При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель
Воспламенение топлива при запуске произошло в одном из двигателей самолета, начавшего вылет из новосибирского аэропорта Толмачево во вьетнамский Камрань, 18 января сообщает ТАСС.
Политика
Кадырову предложили новую должность
Собеседник в Кремле сообщил «Аргументам недели», что «внезапный уход по странной формулировке» связан с тем, что Рамзан Кадыров получил предложение занять новую, более высокую, должность — полномочного представителя президента России.
Футбол
Негредо забил гол на шестой секунде финала Кубка ОАЭ
Нападающий «Аль-Насра» Альваро Негредо отличился на шестой секунде матча с «Аль-Ахли» (2:1) в финале Кубка ОАЭ.
Экономика
Как «оттяпать» миллион или кто имеет право на пособия «от Путина»
Как получить миллион и кто имеет право на пособия "от Путина" — в материале информагентства.
Общество
Украинка продала свою девственность за 1,2 млн евро
Уроженка Харькова 19-летняя Катя хотела подзаработать немного денег на "путешествия, роскошь и жизнь", поэтому выставила свою невинность на аукцион и запросила за неё 100 тысяч евро.
Футбол
«МЮ» и «Спортинг» договорились о трансфере Фернандеша
Еще вчера португальский и английский клубы не могли прийти к согласию о переходе полузащитника «Спортинга» Бруну Фернандеш.
Армия и оружие
От ракетной «мести Ирана» пострадали 11 солдат США
Ракетный удар со стороны Ирана по авиабазе Аль-Асад в Ираке произошел 8 января как месть за убийство американскими военными высокопоставленного иранского командира Касема Сулеймани.