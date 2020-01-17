Экономика

Рифей-ПермьРифей-ПермьРоссия снова увеличила вложения в госбумаги США

Россия четвертый месяц подряд увеличила вложения в госбумаги США. В ноябре этот показатель достиг $11,491 миллиардов, сообщает РБК. Из них $2,9 миллиарда приходится на долгосрочные облигации, $8,5 миллиарда — на краткосрочные.
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с чего всё началось
В ноябре 2019 года Россия увеличила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с октябрем на $794 млн — до $11,491 млрд, следует из материалов минфина США
, опубликованных в пятницу.
Известия17 января в 05:37

Подробнее о событии

Эксперты ожидают, что Россия продолжит наращивать вложения в гособлигации США

ТАСС17 января в 12:46

Россия опять увеличила вложения в американские госбумаги

Известия17 января в 05:37

Россия увеличила вложения в US Treasuries на $796 млн

Интерфакс17 января в 00:14

Россия четвертый месяц подряд увеличила вложения в госбумаги США

РБК17 января в 04:06

Россия увеличила вложения в американский госдолг

Российская газета17 января в 02:29

Россия увеличила вложения в американские гособлигации

РИА Новости17 января в 00:39

О чем говорит рост вложений России в госдолг США

Rambler News Service17 января в 06:09
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Общество

Скабеева отреагировала на обвинения Водонаевой в «пропаганде агрессии»

Газета.Ru вчера в 15:59
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СМИ сообщили, что своих постов лишатся глава аппарата правительства Константин Чуйченко и вице-премьер Ольга Голодец, сообщает РБК.
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Общество

Умер гитарист группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко

Газета.Ru 05:09
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Большунов выиграл гонку на 15 км на Кубке мира

Российский лыжник Александр Большунов оказался сильнее соперников в гонке с раздельным стартом на 15 км, состоявшейся в рамках этапа Кубка мира в чешском Нове-Место.
Ruposters.ru вчера в 07:20
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В Китае новым коронавирусом заразились еще 17 человек

17 новых случаях пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, зафиксированы в китайском городе Ухань.
Росбалт 00:37
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Опубликован трейлер комедии с Дэниэлом Рэдклиффом «Безумный Майлз»

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Общество

Forbes: в рейтинге богатейших людей мира появился новый лидер

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Газета.Ru вчера в 08:52
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Михаил Мишустин оказался автором музыки к песням Лепса

Как пишут «Ведомости», некто Михаил Владимирович Мишустин написал музыку к песням «Зола» и «Настоящая женщина» Григория Лепса, которые вышли в 2011 году.
Super.ru 16 января в 06:50
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Бой против Макгрегора стал для Серроне 50-м в смешанных единоборствах. В них он одержал 36 побед, еще 14 поединков американец проиграл.
РБК 00:33
Политика

Зеленский и Гончарук встретили самолет с погибшими украинцами

Вести.Ru 05:25
Экономика

Центральный рынок в Москве сменил владельца

Центральный рынок на Рождественском бульваре, 1 в Москве сменил владельца, свидетельствуют данные Росреестра, ЕГРЮЛ и «СПАРК-Интерфакс».
Коммерсантъ вчера в 08:00
Политика

Axios: советника Трампа по России временно отстранили от работы

Один из советников президента США Дональда Трампа по России Эндрю Пик временно отстранен от работы в связи с расследованием, которое ведется против него, сообщило издание Axios со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
РИА Новости вчера в 21:27
Происшествия

Под Пензой завели дело о покушении мужчины на убийство дочери

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Пензенской области, подозреваемого в покушении на убийство его трехлетней дочери, с которой его госпитализировали из-под окон многоэтажки в селе Засечное близ Пензы, сообщило в воскресенье областное управление СК РФ.
РИА Новости 06:02
Общество

Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои королевские титулы

Герцог и герцогиня Сассекские Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои титулы. Об этом объявил Букингемский дворец.
Газета.Ru вчера в 13:38
Общество

Путин: ветеранам к 75-летию Победы выплатят по 75 тыс. рублей

Президент России Владимир Путин уведомил, что всем участникам Великой Отечественной войны, а также всем приравненным категориям будут предоставлены выплаты в размере 75 тысяч рублей.
Газета.Ru вчера в 08:32
Происшествия

Директор школы уволился после избиения восьмиклассником учительницы

Директор московской школы, в которой восьмиклассник избил учительницу за сломанный наушник, уволился.
Lenta.ru вчера в 09:45
Политика

Польша заявила права на часть предметов искусства в России

МИД Польши заявил о том, что страна имеет право на ряд предметов искусства, находящихся в России.
Вечерняя Москва вчера в 07:57
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Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» победить «Айлендерс»

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Глава Чувашии Михаил Игнатьев обратился к сотрудникам региональных изданий с призывом «мочить» журналистов, которые критикуют власть.
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Политика

Путин встретится с Эрдоганом в Берлине

Президент России Владимир Путин планирует в воскресенье встретиться со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в Берлине до начала международной встречи по Ливии.
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Avia.pro вчера в 22:11
Технологии

Российский рынок гаджетов завоевывают модели с широким экраном

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Политика

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Шоу-бизнес

Модель Пунтус опровергла вину внука Михалкова в ее падении из окна

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Взгляд.ру 04:16
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Трое мужчин провалились под лед в Москве

Российская газета вчера в 19:02
Политика

Порошенко предложил Украине бороться с врагами святой водой

Экс-президент Украины и глава партии "Европейская солидарность" Пётр Порошенко поздравил украинцев с Крещением и использовал этот повод, чтобы в очередной раз заявить о "врагах" страны.
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В Новосибирске у самолета загорелся двигатель перед вылетом

В Новосибирске в аэропорту «Толмачево» перед вылетом загорелся двигатель самолета А-321neo авиакомпании S7 Airlines.
REGNUM вчера в 01:31
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