с чего всё началось

Россия четвертый месяц подряд увеличила вложения в госбумаги США. В ноябре этот показатель достиг $11,491 миллиардов, сообщает РБК. Из них $2,9 миллиарда приходится на долгосрочные облигации, $8,5 миллиарда — на краткосрочные.

Россия снова увеличила вложения в госбумаги США

Политика Медведев назвал причины отставки своего правительства Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью Первому каналу назвал причины отставки возглавляемого им правительства.

Спорт Большунов выиграл гонку на 15 км на Кубке мира Российский лыжник Александр Большунов оказался сильнее соперников в гонке с раздельным стартом на 15 км, состоявшейся в рамках этапа Кубка мира в чешском Нове-Место.

Музыка Михаил Мишустин оказался автором музыки к песням Лепса Как пишут «Ведомости», некто Михаил Владимирович Мишустин написал музыку к песням «Зола» и «Настоящая женщина» Григория Лепса, которые вышли в 2011 году.

Экономика Центральный рынок в Москве сменил владельца Центральный рынок на Рождественском бульваре, 1 в Москве сменил владельца, свидетельствуют данные Росреестра, ЕГРЮЛ и «СПАРК-Интерфакс».

Политика Axios: советника Трампа по России временно отстранили от работы Один из советников президента США Дональда Трампа по России Эндрю Пик временно отстранен от работы в связи с расследованием, которое ведется против него, сообщило издание Axios со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Происшествия Под Пензой завели дело о покушении мужчины на убийство дочери Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Пензенской области, подозреваемого в покушении на убийство его трехлетней дочери, с которой его госпитализировали из-под окон многоэтажки в селе Засечное близ Пензы, сообщило в воскресенье областное управление СК РФ.

Политика Путин встретится с Эрдоганом в Берлине Президент России Владимир Путин планирует в воскресенье встретиться со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в Берлине до начала международной встречи по Ливии.

Шоу-бизнес Модель Пунтус опровергла вину внука Михалкова в ее падении из окна Фотомодель Ксения Пунтус, которая неделю назад выпала из окна квартиры в центре Москвы, прокомментировала инцидент и опровергла вину внука Никиты Михалкова Андрея Бакова в своем травмировании.