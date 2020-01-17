Экономика
Рифей-ПермьРоссия снова увеличила вложения в госбумаги США
Россия четвертый месяц подряд увеличила вложения в госбумаги США. В ноябре этот показатель достиг $11,491 миллиардов, сообщает РБК. Из них $2,9 миллиарда приходится на долгосрочные облигации, $8,5 миллиарда — на краткосрочные.
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с чего всё началось
В ноябре 2019 года Россия увеличила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с октябрем на $794 млн — до $11,491 млрд, следует из материалов минфина США, опубликованных в пятницу.Известия17 января в 05:37
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Общество
Скабеева отреагировала на обвинения Водонаевой в «пропаганде агрессии»
Политика
Двое чиновников не войдут в состав нового правительства России
СМИ сообщили, что своих постов лишатся глава аппарата правительства Константин Чуйченко и вице-премьер Ольга Голодец, сообщает РБК.
Политика
Медведев назвал причины отставки своего правительства
Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью Первому каналу назвал причины отставки возглавляемого им правительства.
Спорт
Большунов выиграл гонку на 15 км на Кубке мира
Российский лыжник Александр Большунов оказался сильнее соперников в гонке с раздельным стартом на 15 км, состоявшейся в рамках этапа Кубка мира в чешском Нове-Место.
Здоровье
В Китае новым коронавирусом заразились еще 17 человек
17 новых случаях пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, зафиксированы в китайском городе Ухань.
Кино
Опубликован трейлер комедии с Дэниэлом Рэдклиффом «Безумный Майлз»
Общество
Forbes: в рейтинге богатейших людей мира появился новый лидер
Основатель Amazon Джефф Безос опустился на второе место в списке богатейших людей мира.
Музыка
Михаил Мишустин оказался автором музыки к песням Лепса
Как пишут «Ведомости», некто Михаил Владимирович Мишустин написал музыку к песням «Зола» и «Настоящая женщина» Григория Лепса, которые вышли в 2011 году.
Единоборства
Конор Макгрегор одержал первую за три с лишним года победу
Бой против Макгрегора стал для Серроне 50-м в смешанных единоборствах. В них он одержал 36 побед, еще 14 поединков американец проиграл.
Экономика
Центральный рынок в Москве сменил владельца
Центральный рынок на Рождественском бульваре, 1 в Москве сменил владельца, свидетельствуют данные Росреестра, ЕГРЮЛ и «СПАРК-Интерфакс».
Политика
Axios: советника Трампа по России временно отстранили от работы
Один из советников президента США Дональда Трампа по России Эндрю Пик временно отстранен от работы в связи с расследованием, которое ведется против него, сообщило издание Axios со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Происшествия
Под Пензой завели дело о покушении мужчины на убийство дочери
Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Пензенской области, подозреваемого в покушении на убийство его трехлетней дочери, с которой его госпитализировали из-под окон многоэтажки в селе Засечное близ Пензы, сообщило в воскресенье областное управление СК РФ.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои королевские титулы
Герцог и герцогиня Сассекские Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои титулы. Об этом объявил Букингемский дворец.
Общество
Путин: ветеранам к 75-летию Победы выплатят по 75 тыс. рублей
Президент России Владимир Путин уведомил, что всем участникам Великой Отечественной войны, а также всем приравненным категориям будут предоставлены выплаты в размере 75 тысяч рублей.
Происшествия
Директор школы уволился после избиения восьмиклассником учительницы
Директор московской школы, в которой восьмиклассник избил учительницу за сломанный наушник, уволился.
Политика
Польша заявила права на часть предметов искусства в России
МИД Польши заявил о том, что страна имеет право на ряд предметов искусства, находящихся в России.
Хоккей
Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» победить «Айлендерс»
Политика
Глава Чувашии призвал «мочить» критикующих власть журналистов
Глава Чувашии Михаил Игнатьев обратился к сотрудникам региональных изданий с призывом «мочить» журналистов, которые критикуют власть.
Политика
Путин встретится с Эрдоганом в Берлине
Президент России Владимир Путин планирует в воскресенье встретиться со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в Берлине до начала международной встречи по Ливии.
Армия и оружие
Российский БТР угрожающе навёл орудие на колонну американских военных
Технологии
Российский рынок гаджетов завоевывают модели с широким экраном
Более 50% смартфонов, продающихся на российском рынке оснащены сверхширокими дисплеями (от 5,7 дюйма), 19 января сообщают «Известия».
Политика
Тимошенко заявила о начале ликвидации Украины
Шоу-бизнес
Модель Пунтус опровергла вину внука Михалкова в ее падении из окна
Фотомодель Ксения Пунтус, которая неделю назад выпала из окна квартиры в центре Москвы, прокомментировала инцидент и опровергла вину внука Никиты Михалкова Андрея Бакова в своем травмировании.
Политика
В Германии заявили о попытке Меркель не допустить «триумфа России» в Ливии
В Ливии канцлер Германии Ангела Меркель пытается избежать повторения «сирийского сценария», где решающей силой при урегулировании конфликта стала Россия, пишет Die Welt.
Происшествия
В Миассе уволили врача, обвиненного в пьянстве на рабочем месте
Буквально за сутки руководство городской больницы №3 города Миасс Челябинской области уволила врача - рентгенолога, которого пациентка обвинила в пьянстве на рабочем месте.
Происшествия
Трое мужчин провалились под лед в Москве
Политика
Порошенко предложил Украине бороться с врагами святой водой
Экс-президент Украины и глава партии "Европейская солидарность" Пётр Порошенко поздравил украинцев с Крещением и использовал этот повод, чтобы в очередной раз заявить о "врагах" страны.
Происшествия
В Новосибирске у самолета загорелся двигатель перед вылетом
В Новосибирске в аэропорту «Толмачево» перед вылетом загорелся двигатель самолета А-321neo авиакомпании S7 Airlines.