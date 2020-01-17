Экономика

Рифей-ПермьРифей-ПермьРоссия снова увеличила вложения в госбумаги США

Россия четвертый месяц подряд увеличила вложения в госбумаги США. В ноябре этот показатель достиг $11,491 миллиардов, сообщает РБК. Из них $2,9 миллиарда приходится на долгосрочные облигации, $8,5 миллиарда — на краткосрочные.
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с чего всё началось
В ноябре 2019 года Россия увеличила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с октябрем на $794 млн — до $11,491 млрд, следует из материалов минфина США
, опубликованных в пятницу.
Известия17 января в 05:37

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Эксперты ожидают, что Россия продолжит наращивать вложения в гособлигации США

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РБК17 января в 04:06

О чем говорит рост вложений России в госдолг США

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Россия увеличила вложения в американские гособлигации

РИА Новости17 января в 00:39

Россия увеличила вложения в US Treasuries на $796 млн

Интерфакс17 января в 00:14
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В Киев доставили тела погибших при крушении Boeing украинцев

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В сообщении пресс-службы судов отмечается, что после просмотра послания президента России Федеральному собранию Николаев, по его же словам, впал в депрессию из-за сложившейся в стране обстановки.
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На следующих выходных метеорологи обещают жителям центральных и северо-западных регионов страны резкое похолодание.
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Голкипер «Челси» Кепа — худший в АПЛ по проценту отражённых ударов и 127-й в Европе

Голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага является худшим вратарём английской Премьер-лиги по проценту отражённых ударов в текущем сезоне.
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Умер основатель Lotte Group Син Гёк Хо

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