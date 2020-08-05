с чего всё началось

Пассажирское железнодорожное сообщение между Калининградом и другими городами возобновляется. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Его приостановили в апреле из-за угрозы коронавируса.

Мишустин снял ограничения на железнодорожные поездки в Калининград

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