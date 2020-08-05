Коронавирус
КоммерсантъМишустин снял ограничения на железнодорожные поездки в Калининград
Пассажирское железнодорожное сообщение между Калининградом и другими городами возобновляется. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Его приостановили в апреле из-за угрозы коронавируса.
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Это обладатели дипломатических или служебных паспортов - граждане стран, с которыми действуют соглашения о безвизовых поездках, сообщается на сайте правительства.Московский Комсомолец02:40
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Происшествия
Взрыв в Бейруте повредил судно с российскими моряками
В порту Бейрута остается брошенное судовладельцем судно с российским экипажем.
Московский Комсомолец 06:19
Общество
Новосибирским семьям с детьми выплатили уже более 11 млрд рублей — ПФР
Новосибирск, 5 августа 2020, 05:17 — REGNUM Более 395 тысяч новосибирских семей уже получили дополнительные выплаты на 543 тысячи детей.
REGNUM вчера в 22:17
Происшествия
В порту Бейрута в результате взрыва погибли десять пожарных
В порту Бейрута в результате взрыва погибла бригада пожарных. Об этом сообщил мэр ливанской столицы Марван Аббуд.
Вести.Ru 05:36
Игры
Продажи GTA 5 превысили 135 млн копий
Cyber.sports.ru вчера в 03:54
Экономика
Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е
Центробанк 4 августа опубликовал результаты июльского мониторинга максимальных процентных ставок по вкладам в рублях в десяти банках, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц.
РБК 02:30
Экономика
Банк ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,4%
Банк ВТБ снижает ставки по ипотеке по всей линейке базовых программ на 0,5 процентного пункта, до 7,4% годовых.
Москва 24 03:53
Энергетика
Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с марта
Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с 6 марта, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru 04:56
Спорт
Набсовет РУСАДА в среду может поднять вопрос об отставке Гануса
Члены совета могут поднять вопрос об отставке главы Агентства Юрия Гануса, сообщает РБК.
Нева Спорт 05:22
Армия и оружие
В России началось серийное производство пистолетов «Удав»
Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТочмаш) приступил к серийному производству новейшего пистолета "Удав" для Вооруженных Сил России.
Газета.Ru 04:58
Общество
В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
RT на русском вчера в 10:29
Общество
Летняя распродажа PS Store пополнилась сотней новых игр — ремейк Final Fantasy VII получил первую скидку после релиза
По данным портала PSPrices, отслеживающего снижение цен на игры в консольных цифровых магазинах, летняя распродажа PS Store пополнилась 143 новыми предложениями.
3DNews 03:12
Общество
Тверской областной суд освободил по УДО 79-летнего ученого Владимира Лапыгина
Бывший сотрудник ЦНИИМаш был приговорен к 7 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в передаче неких секретных данных Китаю.
Эхо Москвы 04:31
Экономика
Выручка Ростелекома во II квартале выросла на 13%
Выручка ПАО "Ростелеком" по МСФО во втором квартале 2020 года выросла год к году на 13% и составила 127,28 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Интерфакс 03:32
Армия и оружие
Украина заявила об обстрелах со стороны Донбасса
В Минобороны Украины заявили, что 2 августа на Донбассе было совершено два обстрела.
DixiNews 03 августа в 03:10
Происшествия
Жертвами коронавируса стали ещё две жительницы Волгограда
Волгоград, 5 августа 2020, 13:09 — REGNUM О смерти двух пациентов с подтверждённым положительным тестом на коронавирус в Волгограде стало известно 5 августа.
REGNUM 06:09
Политика
Россия не направит наблюдателей на выборы в Белоруссию
Центризбирком России не получал официального приглашения от Белоруссии для участия в наблюдении за выборами президента республики и принял решение не направлять туда своих наблюдателей.
RT на русском вчера в 13:24
Шоу-бизнес
Телеведущий Александр Гордон развелся с четвертой женой
Телеведущий и актер Александр Гордон развелся со своей супругой, 26-летней Нозанин Абдулвасиевой.
BFM.ru 01:33
Происшествия
В ЕАО при обрушении моста на военных учениях пострадали 18 человек
Железнодорожный мост обрушился в районе военных учений в Еврейской автономной области, пострадали 18 человек.
BFM.ru 03:36
Общество
На турецких курортах выявили резкий рост случаев коронавируса
На турецких курортах резко выросло число случаев заражения COVID-19, заявил в твиттере министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
РИА Новости 04:00
Футбол
Урунов: у «Спартака» появилось 35 млн новых болельщиков
Новичок московского "Спартака" Остон Урунов заявил, что за красно-белых теперь будет болеть весь Узбекистан.
Газета.Ru 05:53
Шоу-бизнес
Пресняков и Подольская во второй раз станут родителями
Наталья Подольская и Владимир Пресняков пока не дают никаких комментариев.
Evo-rus.com вчера в 09:24
Шоу-бизнес
Алексей Чумаков резко отреагировал на вопрос, почему они с Юлией Ковальчук не показывают свою дочь
Вокруг ТВ 03:45
Религия
Шнуров высмеял опровержение слухов о богатстве патриарха Кирилла
Музыкант и политик Сергей Шнуров опубликовал стихотворение в ответ на опровержение слухов о богатстве патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Lenta.ru 03 августа в 20:21
Политика
Решено: Китай будут душить вдесятером. Пригласят ли Россию?
На фоне осознания неизбежности холодной войны с Китаем, которая, вероятно, будет включать в себя санкции, ограничение экономических связей, взаимный шпионаж и, возможно, даже силовые формы конфронтации, западное экспертное сообщество начинает искать некий волшебный способ победы на Пекином.
РИА Новости 01:00
Происшествия
СК возбудил уголовное дело из-за удара током ребенка под Липецком
Следователи возбудили уголовное дело из-за травмирования 13-летнего ребенка электротоком на одной из стройплощадок в городе Лебедянь Липецкой области.
Известия 05:54
Общество
О причине распада The Beatles рассказал Пол Маккартни
Соловей.Инфо 03:21