Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъМишустин снял ограничения на железнодорожные поездки в Калининград

Пассажирское железнодорожное сообщение между Калининградом и другими городами возобновляется. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Его приостановили в апреле из-за угрозы коронавируса.
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Это обладатели дипломатических или служебных паспортов - граждане стран, с которыми действуют соглашения о безвизовых поездках, сообщается
 на сайте правительства.
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