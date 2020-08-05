Коронавирус
РИА НовостиРоссия сняла запрет на безвизовый въезд иностранцев для командировок
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о снятии ограничений на безвизовый въезд в Россию иностранцев для краткосрочных командировок, документ опубликован на сайте правительства.
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с чего всё началось
Это обладатели дипломатических или служебных паспортов - граждане стран, с которыми действуют соглашения о безвизовых поездках, сообщается на сайте правительства.Московский Комсомолец02:40
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Футбол
Хазенхюттль признан лучшим тренером АПЛ в июле
Главный тренер "Саутгемптона" Ральф Хазенхюттль признан лучшим тренером Английской Премьер-Лиги по итогам июля.
Soccer.ru 07:38
Происшествия
Родственники погибшего в ДТП с Ефремовым согласовали сумму исков
Родственники курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, согласовали сумму исков к артисту.
РБК 07:12
Происшествия
В Бейруте после взрыва в порту погибли десять спасателей
Губернатор Бейрута Марван Аббуд заявил о гибели десяти спасателей, работавших на месте взрыва в порту. Об этом сообщил портал LBCI Nеws.
RT на русском 04:59
Политика
Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян
Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко по телефону обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян, сообщил офис украинского лидера в среду.
РИА Новости 07:58
Общество
Стали известны правила посещения театров и цирков в Москве
Посетителей с повышенной температурой или симптомами ОРВИ не будут допускать в театры, концертные залы и цирки в Москве, говорится в приказе столичного департамента культуры.
РИА Новости 07:15
Здоровье
Названы в 30 раз увеличивающие риск развития рака факторы
Риск развития некоторых видов рака повышается в 30 раз на фоне курения, употребление алкоголя дополнительно увеличивает эти цифры.
Lenta.ru 04:16
Происшествия
Семилетняя девочка спасла тонувшего мальчика в Крыму
Известия вчера в 16:38
Футбол
ЦСКА продлил контракт с Помазуном и отдал его в аренду
Московский ЦСКА продлил контракт с голкипером Ильей Помазуном и отдал его в аренду в екатеринбургский "Урал", сообщается на официальном сайте столичной команды.
Газета.Ru 07:23
Политика
Трамп потребовал продать приложение TikTok до 15 сентября
Заявление президента США едва не привело к срыву соглашения между Microsoft и ByteDance. Однако переговоры продолжились.
Evo-rus.com 02:13
Здоровье
Кабмин РФ увеличил льготникам выплаты на лекарства
Размер помощи льготникам для покупки медикаментов составил 886,4 рублей.
Evo-rus.com 05:10
Происшествия
В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель
Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где, предположительно, произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в Министерстве культуры и туризма Турции.
РИА Новости вчера в 09:58
Политика
ЛДПР планирует провести в Москве митинг в поддержку Фургала
По словам Жириновского, у партии есть место для проведения такого митинга, даже если действующие в столице ограничения на массовые мероприятия, введенные в связи с распространением коронавируса, не позволят провести акцию на улицах города.
ТАСС 05:27
Экономика
Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е
Центробанк 4 августа опубликовал результаты июльского мониторинга максимальных процентных ставок по вкладам в рублях в десяти банках, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц.
РБК 02:30
Армия и оружие
В России число спутников системы «Купол» доведено до штатного состава
Число космических аппаратов единой космической системы «Купол», созданной для Минобороны РФ, доведена до минимального штатного состава.
Евразия Daily 06:54
Происшествия
Отец пропавшего мальчика с аутизмом умер, узнав о смерти сына
Отец мальчика с аутизмом, который пропал два дня назад в селе Осташево в Подмосковье, скончался, узнав о гибели сына.
Газета.Ru 06:34
Общество
Новосибирским семьям с детьми выплатили уже более 11 млрд рублей — ПФР
Новосибирск, 5 августа 2020, 05:17 — REGNUM Более 395 тысяч новосибирских семей уже получили дополнительные выплаты на 543 тысячи детей.
REGNUM вчера в 22:17
Происшествия
Предсказавший взрыв в Бейруте в 2014 году назвал причину трагедии
Эксперт в сфере морских грузоперевозок, живущий и работающий в Таиланде Михаил Войтенко, чья статья с заголовком «Команда оказалась в заложниках на плавучей бомбе», написанная в 2014 году, обрела популярность после взрыва в Бейруте, назвал причину трагедии.
Lenta.ru 06:35
Футбол
«Спартак» сделал предложение действующему чемпиону Европы по футболу
Победитель чемпионата Европы 2016 года в составе сборной Португалии уже получил предложение о переходе от руководства "Спартака", пишет издание O Jogo.
iReactor 06:07
Происшествия
В Москве ограблен коттедж предпринимателя Олега Тинькова
Российская газета 07:53
Общество
В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
RT на русском вчера в 10:29
Армия и оружие
Серийное производство пистолетов «Удав» начато в России
Входящий в состав Ростеха ЦНИИТочмаш начал производство первой серийной партии новейшего самозарядного 9-мм пистолета "Удав", сообщили в пресс-службе Ростеха со ссылкой на главу ЦНИИТочмаша Альберта Бакова.
Газета.Ru 07:49
Здоровье
Еще пятеро скончались от коронавируса в Приангарье
По сообщению оперативного штаба при правительстве Иркутской области, к утру 5 августа скончалось еще четверо пациентов с COVID-19.
Глагол. Иркутское обозрение 00:20
Экономика
Минфин предложил Нидерландам повысить налог на доходы из РФ до 15%
Вслед за Кипром, Мальтой и Люксембургом Минфин РФ направил Нидерландам предложение о пересмотре соглашения об избежании двойного налогообложения в сторону увеличения ставок налога на дивиденды и проценты, которые выплачиваются из России, до 15%.
Российская газета 07:45
Гаджеты
Snapdragon 875 будет производить TSMC – у Samsung проблемы с 5-нанометровым техпроцессом
Интересно, что TSMC и раньше значилась в поставщиках Snapdragon 875, но производство этой SoC должно было начаться на мощностях Samsung, и только потом небольшую часть заказа планировалось передать тайваньской компании.
iXBT.com 02:55
Общество
В России на фоне коронавируса появилось 200 фейковых служб доставки
Более 200 фейковых сайтов служб доставки еды и электроники насчитали в компании Infosecurity a Softline Company, пишет газета "Коммерсант".
Российская газета 04:13
Футбол
Стал известен соперник «Алании» в розыгрыше Кубка России по футболу
В среду состоялась жеребьевка 1/64 финала розыгрыша Кубка России по футболу. Соперником «Алании Владикавказ» стал «Оренбург».
15-й Регион (Северная Осетия) 06:33
Политика
CNN: Пентагон отрицает, что взрыв в Бейруте связан с нападением
Коммерсантъ вчера в 20:40