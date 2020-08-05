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РИА НовостиРИА НовостиРоссия сняла запрет на безвизовый въезд иностранцев для командировок

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о снятии ограничений на безвизовый въезд в Россию иностранцев для краткосрочных командировок, документ опубликован на сайте правительства.
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Это обладатели дипломатических или служебных паспортов - граждане стран, с которыми действуют соглашения о безвизовых поездках, сообщается
 на сайте правительства.
Московский Комсомолец02:40

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Онищенко прокомментировал разрешение на безвизовый въезд в Россию для командировок

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Россия ослабила ограничения на въезд для иностранцев

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Россия сняла запрет на безвизовый въезд иностранцев для командировок

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Мишустин снял ограничения на железнодорожное сообщение между Калининградом и другими городами России

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Мишустин разрешил иностранцам безвизовый въезд для кратких командировок

РБК02:38
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Происшествия

Губернатор Бейрута заявил о 300 тыс. оставшихся без крова после взрыва

РБК 07:14
Футбол

Хазенхюттль признан лучшим тренером АПЛ в июле

Главный тренер "Саутгемптона" Ральф Хазенхюттль признан лучшим тренером Английской Премьер-Лиги по итогам июля.
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Происшествия

Родственники погибшего в ДТП с Ефремовым согласовали сумму исков

Родственники курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, согласовали сумму исков к артисту.
РБК 07:12
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Происшествия

В Бейруте после взрыва в порту погибли десять спасателей

Губернатор Бейрута Марван Аббуд заявил о гибели десяти спасателей, работавших на месте взрыва в порту. Об этом сообщил портал LBCI Nеws.
RT на русском 04:59
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Политика

Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян

Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко по телефону обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян, сообщил офис украинского лидера в среду.
РИА Новости 07:58
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Общество

Стали известны правила посещения театров и цирков в Москве

Посетителей с повышенной температурой или симптомами ОРВИ не будут допускать в театры, концертные залы и цирки в Москве, говорится в приказе столичного департамента культуры.
РИА Новости 07:15
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Здоровье

Названы в 30 раз увеличивающие риск развития рака факторы

Риск развития некоторых видов рака повышается в 30 раз на фоне курения, употребление алкоголя дополнительно увеличивает эти цифры.
Lenta.ru 04:16
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Происшествия

Найдены родители ребенка, брошенного в коляске на западе Москвы

Вести.Ru 07:42
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Происшествия

Семилетняя девочка спасла тонувшего мальчика в Крыму

Известия вчера в 16:38
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Футбол

ЦСКА продлил контракт с Помазуном и отдал его в аренду

Московский ЦСКА продлил контракт с голкипером Ильей Помазуном и отдал его в аренду в екатеринбургский "Урал", сообщается на официальном сайте столичной команды.
Газета.Ru 07:23
Политика

Трамп потребовал продать приложение TikTok до 15 сентября

Заявление президента США едва не привело к срыву соглашения между Microsoft и ByteDance. Однако переговоры продолжились.
Evo-rus.com 02:13
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Здоровье

Кабмин РФ увеличил льготникам выплаты на лекарства

Размер помощи льготникам для покупки медикаментов составил 886,4 рублей.
Evo-rus.com 05:10
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Происшествия

В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель

Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где, предположительно, произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в Министерстве культуры и туризма Турции.
РИА Новости вчера в 09:58
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Политика

ЛДПР планирует провести в Москве митинг в поддержку Фургала

По словам Жириновского, у партии есть место для проведения такого митинга, даже если действующие в столице ограничения на массовые мероприятия, введенные в связи с распространением коронавируса, не позволят провести акцию на улицах города.
ТАСС 05:27
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Экономика

Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е

Центробанк 4 августа опубликовал результаты июльского мониторинга максимальных процентных ставок по вкладам в рублях в десяти банках, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц.
РБК 02:30
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Армия и оружие

В России число спутников системы «Купол» доведено до штатного состава

Число космических аппаратов единой космической системы «Купол», созданной для Минобороны РФ, доведена до минимального штатного состава.
Евразия Daily 06:54
Происшествия

Отец пропавшего мальчика с аутизмом умер, узнав о смерти сына

Отец мальчика с аутизмом, который пропал два дня назад в селе Осташево в Подмосковье, скончался, узнав о гибели сына.
Газета.Ru 06:34
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Общество

Новосибирским семьям с детьми выплатили уже более 11 млрд рублей — ПФР

Новосибирск, 5 августа 2020, 05:17 — REGNUM Более 395 тысяч новосибирских семей уже получили дополнительные выплаты на 543 тысячи детей.
REGNUM вчера в 22:17
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Происшествия

Предсказавший взрыв в Бейруте в 2014 году назвал причину трагедии

Эксперт в сфере морских грузоперевозок, живущий и работающий в Таиланде Михаил Войтенко, чья статья с заголовком «Команда оказалась в заложниках на плавучей бомбе», написанная в 2014 году, обрела популярность после взрыва в Бейруте, назвал причину трагедии.
Lenta.ru 06:35
Футбол

«Спартак» сделал предложение действующему чемпиону Европы по футболу

Победитель чемпионата Европы 2016 года в составе сборной Португалии уже получил предложение о переходе от руководства "Спартака", пишет издание O Jogo.
iReactor 06:07
Происшествия

В Москве ограблен коттедж предпринимателя Олега Тинькова

Российская газета 07:53
Происшествия

В Сочи 11-летний мальчик погиб после нападения медведей

ТАСС 03:15
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Общество

В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание

RT на русском вчера в 10:29
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Армия и оружие

Серийное производство пистолетов «Удав» начато в России

Входящий в состав Ростеха ЦНИИТочмаш начал производство первой серийной партии новейшего самозарядного 9-мм пистолета "Удав", сообщили в пресс-службе Ростеха со ссылкой на главу ЦНИИТочмаша Альберта Бакова.
Газета.Ru 07:49
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Здоровье

Еще пятеро скончались от коронавируса в Приангарье

По сообщению оперативного штаба при правительстве Иркутской области, к утру 5 августа скончалось еще четверо пациентов с COVID-19.
Глагол. Иркутское обозрение 00:20
Экономика

Минфин предложил Нидерландам повысить налог на доходы из РФ до 15%

Вслед за Кипром, Мальтой и Люксембургом Минфин РФ направил Нидерландам предложение о пересмотре соглашения об избежании двойного налогообложения в сторону увеличения ставок налога на дивиденды и проценты, которые выплачиваются из России, до 15%.
Российская газета 07:45
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Гаджеты

Snapdragon 875 будет производить TSMC – у Samsung проблемы с 5-нанометровым техпроцессом

Интересно, что TSMC и раньше значилась в поставщиках Snapdragon 875, но производство этой SoC должно было начаться на мощностях Samsung, и только потом небольшую часть заказа планировалось передать тайваньской компании.
iXBT.com 02:55
Общество

В России на фоне коронавируса появилось 200 фейковых служб доставки

Более 200 фейковых сайтов служб доставки еды и электроники насчитали в компании Infosecurity a Softline Company, пишет газета "Коммерсант".
Российская газета 04:13
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Футбол

Стал известен соперник «Алании» в розыгрыше Кубка России по футболу

В среду состоялась жеребьевка 1/64 финала розыгрыша Кубка России по футболу. Соперником «Алании Владикавказ» стал «Оренбург».
15-й Регион (Северная Осетия) 06:33
Политика

CNN: Пентагон отрицает, что взрыв в Бейруте связан с нападением

Коммерсантъ вчера в 20:40
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