с чего всё началось

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о снятии ограничений на безвизовый въезд в Россию иностранцев для краткосрочных командировок, документ опубликован на сайте правительства.

Россия сняла запрет на безвизовый въезд иностранцев для командировок

Футбол Хазенхюттль признан лучшим тренером АПЛ в июле Главный тренер "Саутгемптона" Ральф Хазенхюттль признан лучшим тренером Английской Премьер-Лиги по итогам июля.

Происшествия В Бейруте после взрыва в порту погибли десять спасателей Губернатор Бейрута Марван Аббуд заявил о гибели десяти спасателей, работавших на месте взрыва в порту. Об этом сообщил портал LBCI Nеws. 1

Политика Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко по телефону обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян, сообщил офис украинского лидера в среду. 70

Общество Стали известны правила посещения театров и цирков в Москве Посетителей с повышенной температурой или симптомами ОРВИ не будут допускать в театры, концертные залы и цирки в Москве, говорится в приказе столичного департамента культуры. 15

Футбол ЦСКА продлил контракт с Помазуном и отдал его в аренду Московский ЦСКА продлил контракт с голкипером Ильей Помазуном и отдал его в аренду в екатеринбургский "Урал", сообщается на официальном сайте столичной команды.

Происшествия В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где, предположительно, произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в Министерстве культуры и туризма Турции. 605

Политика ЛДПР планирует провести в Москве митинг в поддержку Фургала По словам Жириновского, у партии есть место для проведения такого митинга, даже если действующие в столице ограничения на массовые мероприятия, введенные в связи с распространением коронавируса, не позволят провести акцию на улицах города. 24

Армия и оружие В России число спутников системы «Купол» доведено до штатного состава Число космических аппаратов единой космической системы «Купол», созданной для Минобороны РФ, доведена до минимального штатного состава.

Происшествия Предсказавший взрыв в Бейруте в 2014 году назвал причину трагедии Эксперт в сфере морских грузоперевозок, живущий и работающий в Таиланде Михаил Войтенко, чья статья с заголовком «Команда оказалась в заложниках на плавучей бомбе», написанная в 2014 году, обрела популярность после взрыва в Бейруте, назвал причину трагедии.

Футбол «Спартак» сделал предложение действующему чемпиону Европы по футболу Победитель чемпионата Европы 2016 года в составе сборной Португалии уже получил предложение о переходе от руководства "Спартака", пишет издание O Jogo.

Армия и оружие Серийное производство пистолетов «Удав» начато в России Входящий в состав Ростеха ЦНИИТочмаш начал производство первой серийной партии новейшего самозарядного 9-мм пистолета "Удав", сообщили в пресс-службе Ростеха со ссылкой на главу ЦНИИТочмаша Альберта Бакова. 76

Здоровье Еще пятеро скончались от коронавируса в Приангарье По сообщению оперативного штаба при правительстве Иркутской области, к утру 5 августа скончалось еще четверо пациентов с COVID-19.

Экономика Минфин предложил Нидерландам повысить налог на доходы из РФ до 15% Вслед за Кипром, Мальтой и Люксембургом Минфин РФ направил Нидерландам предложение о пересмотре соглашения об избежании двойного налогообложения в сторону увеличения ставок налога на дивиденды и проценты, которые выплачиваются из России, до 15%. 46

Гаджеты Snapdragon 875 будет производить TSMC – у Samsung проблемы с 5-нанометровым техпроцессом Интересно, что TSMC и раньше значилась в поставщиках Snapdragon 875, но производство этой SoC должно было начаться на мощностях Samsung, и только потом небольшую часть заказа планировалось передать тайваньской компании.