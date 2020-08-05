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РИА Новости
РИА Новости

Россия сняла запрет на безвизовый въезд иностранцев для командировок

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о снятии ограничений на безвизовый въезд в Россию иностранцев для краткосрочных командировок, документ опубликован на сайте правительства.В источнике
С чего всё началось
Это обладатели дипломатических или служебных паспортов - граждане стран, с которыми действуют соглашения о безвизовых поездках, сообщается
 на сайте правительства.
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