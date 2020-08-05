с чего всё началось

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о снятии ограничений на безвизовый въезд в Россию иностранцев для краткосрочных командировок, документ опубликован на сайте правительства.

Россия сняла запрет на безвизовый въезд иностранцев для командировок

Экономика Сбербанк допустил возможность выпуска привязанного к рублю токена Сбербанк может выпустить цифровой токен, курс которого будет привязан к котировкам рубля, заявил директор дивизиона «Транзакционный бизнес» компании Сергей Попов.

Происшествия Ефремова доставили на первое заседание суда по делу о ДТП Москва, 5 августа 2020, 09:56 — REGNUM Федеральная служба исполнения наказания (ФСИН) доставила актера Михаила Ефремова на первое заседание суда по делу о смертельном ДТП, сообщает 5 августа ИА REGNUM. 18

Общество Волочкова продает купель, чтобы оплатить штрафы Балерина Анастасия Волочкова выставила на продажу свою купель, чтобы оплатить штрафы. Об этом она написала в Instagram. 2

Происшествия Блогеры показали видео Бейрута после разрушительного взрыва Авторы телеграм-канала LShot показали, как выглядит порт в Бейруте после прогремевшего накануне взрыва.

Происшествия СМИ сообщают о более сотни погибших после взрыва в Бейруте По последним данным, взрыв унес жизни более 100 человек, почти 4 тысячи пострадали.

Общество В ОП предложили увеличить скидки на услуги ЖКХ для многодетных семей Председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец предложила правительству поднять минимальную скидку для многодетных семей на оплату услуг ЖКХ до 50%. 170

Экономика Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совет Федерации Министерство финансов России предложило в 2021–2023 годах сократить траты на содержание Государственной Думы и Совета Федерации на 1,9 млрд рублей. 719

Общество Число больных коронавирусом в Кузбассе превысило 4 тысячи Новые инфицирования зафиксированы в Кемерове (26), Новокузнецке (19), Междуреченске (16), Киселевске (12), Промышленновском МО (4), Юрге (3), Мысках (3), Таштагольском МР (3), Осинниках (2), Прокопьевске (2), Гурьевском МО (2), Кемеровском МО (2), Прокопьевском МО (1), Юргинском МО (1), Яшкинском МР (1). На 5 августа в Кузбассе у 4 062 человек подтвержден коронавирус. 27

Политика Минтруд заявил о создании механизма проверки гражданства госслужащих В России создан механизм проверки выполнения требований о гражданстве государственных служащих, сообщили в Минтруде.

Политика Лукашенко назвал оппозицию тремя несчастными девчонками Президент Белоруссии Александр Лукашенко в послании народу и парламенту назвал оппозицию тремя несчастными девчонками. 321

Экономика Фондовые индексы США выросли на фоне продолжающегося сезона отчетности Фондовые индексы США выросли во вторник на фоне осторожного оптимизма инвесторов в отношении прогресса по принятию Вашингтоном нового пакета помощи экономике.