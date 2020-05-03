Правительство РФ сняло временный запрет на экспорт средств индивидуальной защиты и масок. Соответствующие документ опубликован на официальном портал правовой информации.

Россия сняла запрет на вывоз медицинских масок из страны

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