КоммерсантъРоссия собирается создать свои машины для выдачи наличныхЕсли оно пройдет успешно, то начнется серийное производство машин, и уже в первом квартале 2023 года банки получат несколько сотен российских устройств.ИА Клерк.РуКак стало известно “Ъ”, 9 сентября состоялось заседание совета по наличному денежному обращению (НДО) при Банке России под председательством зампреда ЦБ Сергея Белова.КоммерсантъПо словам источника “Ъ”, на совете была представлена «дорожная карта» по созданию и выводу на рынок отечественных банкоматов.КоммерсантъИсточник “Ъ” отмечает, что сделать корпус, механическую часть конструкции банкомата в стране реально, но электронная начинка «по большей части в РФ не производится и вряд ли скоро будет».КоммерсантъЧитать далееСвернутьПодробнее о событииРоссийские банкоматы для выдачи наличных создадут уже осенью. Из отечественного в них будет только корпусИА Клерк.Ру18:50Россия собирается создать свои машины для выдачи наличныхКоммерсантъ18:07Показать все источникиОценить16Поделиться