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Россия собирается создать свои машины для выдачи наличных

Если оно пройдет успешно, то начнется серийное производство машин, и уже в первом квартале 2023 года банки получат несколько сотен российских устройств.
ИА Клерк.Ру
Как стало известно “Ъ”, 9 сентября состоялось заседание совета по наличному денежному обращению (НДО) при Банке России под председательством зампреда ЦБ Сергея Белова.
Коммерсантъ
По словам источника “Ъ”, на совете была представлена «дорожная карта» по созданию и выводу на рынок отечественных банкоматов.
Коммерсантъ
Источник “Ъ” отмечает, что сделать корпус, механическую часть конструкции банкомата в стране реально, но электронная начинка «по большей части в РФ не производится и вряд ли скоро будет».
Коммерсантъ

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Российские банкоматы для выдачи наличных создадут уже осенью. Из отечественного в них будет только корпус
ИА Клерк.Ру18:50
Россия собирается создать свои машины для выдачи наличных
Коммерсантъ18:07
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