Экономика

РИА НовостиРИА НовостиРоссия собрала 75 миллионов тонн пшеницы в 2019 году

"По предварительным данным, 75 миллионов тонн в этом году", - сказала Фастова в кулуарах конференции "Агрохолдинги России - 2019", отвечая на вопрос о валовом сборе пшеницы.
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Россия собрала 75 миллионов тонн пшеницы в 2019 году

Россия в 2019 году, по предварительным данным, собрала 75 миллионов тонн пшеницы в чистом весе, сообщила журналистам замглавы Минсельхоза РФ Елена Фастова.
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