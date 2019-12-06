Россия в 2019 году, по предварительным данным, собрала 75 миллионов тонн пшеницы в чистом весе, сообщила журналистам замглавы Минсельхоза РФ Елена Фастова.

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"По предварительным данным, 75 миллионов тонн в этом году", - сказала Фастова в кулуарах конференции "Агрохолдинги России - 2019", отвечая на вопрос о валовом сборе пшеницы.

Россия собрала 75 миллионов тонн пшеницы в 2019 году

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