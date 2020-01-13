Экономика
Национальное Аграрное АгентствоМинсельхоз России готовится запрещать экспорт зерна
По некоторым данным, ряд федеральных чиновников смог удачно воспользоваться инсайдерской информацией о готовящемся запрете – ведь они таким образом смогли манипулировать ценами внутри страны и даже оказали серьезное влияние на мировые котировки.
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Минсельхоз уведомил о подготовке проекта о временном ограничении экспорта зерна
Известиявчера в 12:23
Подготовлен проект постановления о временном ограничении экспорта зерна из РФ
Московский Комсомолецвчера в 12:08
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Экономика
Morgan Stanley оценил шансы Сбербанка на трансформацию Рунета
Ежегодно Сбербанк генерирует около 650 млрд руб. в капитал первого уровня (4,1 трлн руб. на 30 сентября 2019 года, в том числе включает нераспределенную прибыль), отмечают эксперты: если банк станет направлять на дивиденды 50% прибыли, у него будет оставаться около 200 млрд руб. в год, которые он сможет либо направлять в капитал, либо вкладывать в нефинансовые активы.
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Новичок ЦСКА опережает Месси и Роналду в гонке за «Золотую бутсу»
Ассоциация европейских спортивных изданий подвела промежуточные итоги премии «Золотая бутса».
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Хендерсон признан лучшим игроком сборной Англии в 2019 году
Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон стал лучшим игроком сборной Англии по итогам 2019 года.
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Кудрин высказался о борьбе с бедностью в России
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин высказался по поводу борьбы с бедностью в России.
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Обновлено в 17:31 Бывшего исполняющего обязанности директора Федерального центра по проектированию и развитию объектов ядерной медицины (ФЦПиРОЯМ) Олега Козина задержали по подозрению в создании организованной преступной группировки.
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Компания Toyota подтвердила выпуск нового компактного кроссовера, который займет место под C-HR и будет конкурировать с Nissan Juke и Renault Captur.
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Сестра телеведущей и певицы Ольги Бузовой закрывал салона красоты Buna Beauty Bar в Москве.
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В списке лучших снайперов лиги россиянин обогнал финского форварда Теему Селянне, на счету которого 684 гола.
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Издание NEWS.ru опубликовало записку, которую, возможно, передал на волю бывший полковник ГУЭБиПК МВД Дмитрий Захарченко, осужденный за получение взяток.
Энергетика
«Сафмар» начал поставки нефти в Белоруссию
Представитель "Сафмара", в который входит "Русснефть", сообщал ТАСС, что добыча нефти компаниями группы "Сафмар" в 18 млн тонн позволит выполнить обязательства по поставке нефти на внутренний рынок в полном объеме и также обеспечить поставку нефти в Республику Беларусь в полном объеме согласно утвержденному Министерством энергетики РФ графику.
Гаджеты
Apple обновлением случайно сломала наушники AirPods Pro
Оказывается, причиной неполадок стало очередное обновление, случайно сломавшее фирменные наушники пользователей.
Шоу-бизнес
Влад Топалов перенес две операции с начала года
Политика
В Госдуме объяснили аномально теплую зиму климатическим оружием США
Аномально теплая зима в России может свидетельствовать о применении США климатического оружия.
Политика
В «Единой России» не поддержали идею обложить налогом домохозяек
Первый заместитель председателя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев не поддержал инициативу депутата от ЕР Сергея Вострецова обязать домохозяек платить налоги.
Технологии
Microsoft перестала поддерживать Windows 7
Компания Microsoft объявила, что с 14 января прекращается поддержка операционной системы Windows 7. Об этом сообщается на сайте компании.
Общество
Польша заявила о невозможности поставлять нефть Белоруссии по «Дружбе»
Ранее в Белоруссии заявили, что Минск направил Украине, Польше, Казахстану, Азербайджану и странам Прибалтики коммерческие предложения по импорту нефти.
Экономика
Украина опередила РФ по росту минимальных зарплат
Украина заняла в рейтинге 15-е место. Здесь минимальная зарплата на начало года выросла на 13,2% и составила $157 после вычета налогов.
Политика
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Президент России Владимир Путин 15 января обратится с посланием к Федеральному собранию, сообщила пресс-служба Кремля.
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Минтруд: рост зарплат по итогам 2020 года составит 2,3%
В целом в 2020 году по стране рост заработных плат действительно может составить около 2,3-2,5%, однако даже при низкой инфляции (в 2020 году ее прогнозируют в районе 3%) это не такая большая величина, чтобы сказаться на доходах россиян, резюмирует Павел Сигал, первый вице президент "Опоры России".
Гаджеты
Xiaomi запатентовала смартфон с тремя экранами
Армия и оружие
Китай ввел в строй самый мощный в мире эсминец
Головной эсминец проекта 055 "Наньчан" введен в состав ВМФ НОАК. Церемония состоялась 12 января в порту Циндао.
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Билли Айлиш исполнит заглавную песню в новом фильме о Джеймсе Бонде
В 25-м фильме о Джеймсе Бонде снимутся Дэниел Крейг, Рами Малек и Леа Сейду.
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Модель из Ростова Виктория Лопырева стала брюнеткой
Старый Новый год известная телеведущая и модель Виктория Лопырева встретила в очень необычном образе — она стала брюнеткой с волосами до плеч.
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Intel Core i3-10320 обходит по производительности Core i7-7700
Судя по данным теста, Core i3-10320 в некоторых тестах опережает Core i7-7700 на 8,9%. Но учитывая, что некоторые тесты завершились не в пользу новинки (пускай и с меньшей разницей), реальная разница в производительности будет примерно 5-7% в пользу Core i3-10320.
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Новый трейлер Resident Evil 3 Remake
Capcom опубликовала новый трейлер Resident Evil 3 Remake. В ролике показали членов отряда S.T.A.R.S и главного антагониста игры Немезиса.
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Конор Макгрегор: «Побью Серроне в любом весе, даже если буду болен»
Ирландский боец UFC Конор Макгрегор рассказал о бое с американцем Дональдом Серроне. Поединок состоится утром 19 января в Лас-Вегасе.
Общество
Королева Елизавета II поддержала желание принца Гарри жить независимо
«Би-би-си» сообщает, что королева Елизавета II поддерживает решение принца Гарри и его жены Меган Маркл отказаться от монаршьих привилегий и перестать выполнять обязанности членов королевской семьи.