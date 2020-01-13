Экономика

Национальное Аграрное АгентствоНациональное Аграрное АгентствоМинсельхоз России готовится запрещать экспорт зерна

По некоторым данным, ряд федеральных чиновников смог удачно воспользоваться инсайдерской информацией о готовящемся запрете – ведь они таким образом смогли манипулировать ценами внутри страны и даже оказали серьезное влияние на мировые котировки.
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