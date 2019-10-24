Армия и оружие

News.ruNews.ruРоссия перебросит в Сирию дополнительные военные силы

Россия перебросит в Сирию дополнительные силы военной полиции и 33 единицы военной техники. Об этом сообщил источник в Минобороны РФ. Для патрулирования сирийско-турецкой границы в страну отправят 276 военных.
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Источник сообщил о переброске дополнительных российских военных в Сирию

В свете новых задач в Сирию через неделю перебросят еще 276 российских военных полицейских и 33 единицы техники, сообщил РИА Новости источник в Минобороны. При этом он подчеркнул, что сейчас в арабской республике нет реальных боевых действий.
РИА Новости04:54

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Источник сообщил о переброске дополнительных российских военных в Сирию

РИА Новости04:54

Раскрыты масштабы и сроки усиления российской военной полиции в Сирии

Lenta.ru05:34

Россия собралась перебросить в Сирию два батальона военной полиции

Взгляд.ру05:20

Россия отправит в Сирию еще почти 300 военных полицейских

Коммерсантъ05:04

В Сирию дополнительно направят 276 российских военных

Комсомольская правда05:00

Россия перебрасывает в Сирию дополнительные части

URA.Ru05:36

СМИ сообщают о дополнительной переброске российских военных в Сирию. Ранее Шойгу заверял, что людей «достаточно»

Фонтанка.Ру05:14
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Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 05:51, Ашберн
Происшествия

На Урале уволенную из-за откровенных фото педагога вызвали на допрос

Российская газета 03:00
Происшествия

Медведь напал на дрессировщика в цирке в Карелии

Медведь набросился на дрессировщика во время выступления цирка в городе Олонец в Карелии, передает телеканал РЕН-ТВ.
REGNUM вчера в 21:34
Общество

Белковый завтрак поможет убрать жир на животе

Соловей.Инфо вчера в 03:29
Армия и оружие

Шойгу провел переговоры с командующим силами сирийских курдов в Сирии

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу провел переговоры в среду вечером с главнокомандующим «Сил демократической Сирии» Мазлумом Абди.
Слово и Дело вчера в 17:32
Общество

Верховный суд разрешил ФСБ изымать декларации об амнистии капитала

Верховный суд не усмотрел нарушений законодательства в изъятии сотрудниками ФСБ спецдекларации при расследовании дела Валерия Израйлита, совладельца компании «Усть-Луга», строившей одноименный порт в Ленинградской области.
Ведомости 22 октября в 17:06
Происшествия

Грузия доставила хакера Сумбаева к российской границе для экстрадиции

Сотрудники министерства юстиции Грузии доставили российского хакера Ярослава Сумбаева на таможенно-пропускной пункт «Ларс» для его дальнейшей экстрадиции в РФ.
REGNUM 03:58
Общество

Детектив Реш получил ответ от Нидерландов по делу МН17 через прессу

Немецкий детектив Йозеф Реш получил ответ от прокуратуры Нидерландов по делу МН17 через прессу, этого недостаточно, говорится в письме законного представителя Реша.
РИА Новости 05:47
Происшествия

Неизвестный напал с ножом на школьниц в Курской области

RT на русском вчера в 08:30
Шоу-бизнес

Екатерина Варнава снялась обнаженной

34-летнюю Екатерину Варнаву по праву называют главным секс-символом Comedy Woman.
StarHit.ru вчера в 07:00
Здоровье

Чрезмерное употребление кофе повышает риск простудных заболеваний

Чрезмерное употребление кофе повышает риск простудных заболеваний.
Вести Подмосковья вчера в 02:44
Экономика

Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business

Россия поднялась в рейтинге Doing Business-2020, который ежегодно публикует группа Всемирного банка, на 28-е место.
ТАСС вчера в 22:03
Политика

Министр обороны ФРГ предложила НАТО создать зону безопасности в Сирии

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила с предложением по деэскалации ситуации в Сирии.
News.ru 21 октября в 13:28
Армия и оружие

Бомбардировщики ВВС США сымитировали бомбардировку Крыма

Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем.
Znak.com вчера в 02:48
Общество

Суд продлил арест обвиняемого в шпионаже Пола Уилана до конца года

Лефортовский суд Москвы продлил заключение под стражу обвиняемого в шпионаже гражданина США, Великобритании, Ирландии и Канады Пола Уилана.
Газета.Ru 04:22
Шоу-бизнес

Младшая дочь Алсу приняла участие в модном показе

Дочь модельера Валентина Юдашкина представила новую коллекцию детской одежды Yudashkin Kids.
Летидор вчера в 03:13
Общество

Стоимость строительства метро в Москве выросла до ₽2 трлн

Программа строительства новых станций в московском метро до 2024 года подорожала до 2,2 трлн руб. Это более чем в два раза превышает изначальную сумму — 900 млрд, которая называлась еще в 2011-м, сообщают "Ведомости" исходя из последних изменений в Адресной инвестиционной программе.
РБК вчера в 22:39
Происшествия

Движение поездов на серой ветке московского метро восстановлено

ТАСС 04:30
Здоровье

Врач рассказал, как избежать сонного паралича

РИА Новости вчера в 23:59
Армия и оружие

Комплексы С-400 впервые перебросили для учений за пределами России

Транспортные самолеты ВКС России перебросили на территорию Сербии подразделения ПВО с зенитными ракетными комплексами С-400 и зенитную ракетно-артиллерийскую батарею «Панцирь-С».
РБК 05:37
Музыка

Селена Гомес выпустила песню о Джастине Бибере

Американская певица Селена Гомес выпустила новый сингл, который войдёт в её грядущий альбом.
News.ru вчера в 03:49
Футбол

ЦСКА и «Краснодар» попробуют набрать первые очки в Лиге Европы

Футбольные клубы ЦСКА (Москва) и "Краснодар" в четверг проведут матчи третьего тура группового этапа Лиги Европы, в которых постараются набрать первые очки в турнире.
РИА Новости вчера в 17:14
Происшествия

В Кузбассе медведь растерзал охотника

Российская газета 02:26
Авто

Как в России проводят краш-тесты автобусов

В испытаниях приняла участие модель автобуса категории М3 «Серпантин G» с рядным 6-цилиндровым двигателем Yuchai YC6L280N-52, работающем на метане.
Популярная механика 01:20
Экономика

Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам

Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.
Российская газета вчера в 10:38
Авто

В Токио Nissan представил новый электрокроссовер Nissan Aria

Компания Nissan Motor представила на автосалоне в Токио концептуальный электрический кроссовер Nissan Ariya, который в перспективе должен появиться и на рынке России.
Ugpressa.ru вчера в 15:17
Футбол

Игрок «Витесса» нагрубил Слуцкому на тренировке

Полузащитник нидерландского "Витесса" Ришедли Базур нагрубил главному тренеру команды, российскому специалисту Леониду Слуцкому.
РЕН ТВ вчера в 14:09
Единоборства

Пресс-конференция Макгрегора в Москве задерживается более чем на час

RT на русском 04:38
Происшествия

Предполагаемый виновник ДТП на Обводном был в федеральном розыске

Предполагаемый виновник ДТП на Обводном канале с восемью пострадавшими находился в федеральном розыске по делу о даче взятки, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
МР7.ру 04:14
Шоу-бизнес

Ушедшая в порно церковная проповедница стала популярной

Жительница США Эдди Эндрюс променяла должность церковной проповедницы на съемки в кино для взрослых.
Московский Комсомолец 04:24
Общество

В России могут ограничить доступ к 10 сайтам с фейковыми новостями

Генеральный прокуратура России требует ограничить доступ к 10 интернет-ресурсам, который распространяют фейковые новости.
REGNUM 05:35
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