Армия и оружие
News.ruРоссия перебросит в Сирию дополнительные военные силы
Россия перебросит в Сирию дополнительные силы военной полиции и 33 единицы военной техники. Об этом сообщил источник в Минобороны РФ. Для патрулирования сирийско-турецкой границы в страну отправят 276 военных.
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с чего всё началось
В свете новых задач в Сирию через неделю перебросят еще 276 российских военных полицейских и 33 единицы техники, сообщил РИА Новости источник в Минобороны. При этом он подчеркнул, что сейчас в арабской республике нет реальных боевых действий.РИА Новости04:54
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Армия и оружие
Шойгу провел переговоры с командующим силами сирийских курдов в Сирии
Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу провел переговоры в среду вечером с главнокомандующим «Сил демократической Сирии» Мазлумом Абди.
Слово и Дело вчера в 17:32
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Происшествия
Грузия доставила хакера Сумбаева к российской границе для экстрадиции
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РИА Новости 05:47
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Россия поднялась в рейтинге Doing Business-2020, который ежегодно публикует группа Всемирного банка, на 28-е место.
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Министр обороны ФРГ предложила НАТО создать зону безопасности в Сирии
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News.ru 21 октября в 13:28
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Бомбардировщики ВВС США сымитировали бомбардировку Крыма
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Суд продлил арест обвиняемого в шпионаже Пола Уилана до конца года
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Программа строительства новых станций в московском метро до 2024 года подорожала до 2,2 трлн руб. Это более чем в два раза превышает изначальную сумму — 900 млрд, которая называлась еще в 2011-м, сообщают "Ведомости" исходя из последних изменений в Адресной инвестиционной программе.
РБК вчера в 22:39
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Армия и оружие
Комплексы С-400 впервые перебросили для учений за пределами России
Транспортные самолеты ВКС России перебросили на территорию Сербии подразделения ПВО с зенитными ракетными комплексами С-400 и зенитную ракетно-артиллерийскую батарею «Панцирь-С».
РБК 05:37
Музыка
Селена Гомес выпустила песню о Джастине Бибере
Американская певица Селена Гомес выпустила новый сингл, который войдёт в её грядущий альбом.
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Футбол
ЦСКА и «Краснодар» попробуют набрать первые очки в Лиге Европы
Футбольные клубы ЦСКА (Москва) и "Краснодар" в четверг проведут матчи третьего тура группового этапа Лиги Европы, в которых постараются набрать первые очки в турнире.
РИА Новости вчера в 17:14
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В Кузбассе медведь растерзал охотника
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Как в России проводят краш-тесты автобусов
В испытаниях приняла участие модель автобуса категории М3 «Серпантин G» с рядным 6-цилиндровым двигателем Yuchai YC6L280N-52, работающем на метане.
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Экономика
Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
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Авто
В Токио Nissan представил новый электрокроссовер Nissan Aria
Компания Nissan Motor представила на автосалоне в Токио концептуальный электрический кроссовер Nissan Ariya, который в перспективе должен появиться и на рынке России.
Ugpressa.ru вчера в 15:17
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Игрок «Витесса» нагрубил Слуцкому на тренировке
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РЕН ТВ вчера в 14:09
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Предполагаемый виновник ДТП на Обводном был в федеральном розыске
Предполагаемый виновник ДТП на Обводном канале с восемью пострадавшими находился в федеральном розыске по делу о даче взятки, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
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Ушедшая в порно церковная проповедница стала популярной
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В России могут ограничить доступ к 10 сайтам с фейковыми новостями
Генеральный прокуратура России требует ограничить доступ к 10 интернет-ресурсам, который распространяют фейковые новости.
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