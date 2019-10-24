В свете новых задач в Сирию через неделю перебросят еще 276 российских военных полицейских и 33 единицы техники, сообщил РИА Новости источник в Минобороны. При этом он подчеркнул, что сейчас в арабской республике нет реальных боевых действий.

с чего всё началось

Россия перебросит в Сирию дополнительные силы военной полиции и 33 единицы военной техники. Об этом сообщил источник в Минобороны РФ. Для патрулирования сирийско-турецкой границы в страну отправят 276 военных.

Происшествия Медведь напал на дрессировщика в цирке в Карелии Медведь набросился на дрессировщика во время выступления цирка в городе Олонец в Карелии, передает телеканал РЕН-ТВ.

Армия и оружие Шойгу провел переговоры с командующим силами сирийских курдов в Сирии Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу провел переговоры в среду вечером с главнокомандующим «Сил демократической Сирии» Мазлумом Абди.

Общество Верховный суд разрешил ФСБ изымать декларации об амнистии капитала Верховный суд не усмотрел нарушений законодательства в изъятии сотрудниками ФСБ спецдекларации при расследовании дела Валерия Израйлита, совладельца компании «Усть-Луга», строившей одноименный порт в Ленинградской области.

Происшествия Грузия доставила хакера Сумбаева к российской границе для экстрадиции Сотрудники министерства юстиции Грузии доставили российского хакера Ярослава Сумбаева на таможенно-пропускной пункт «Ларс» для его дальнейшей экстрадиции в РФ.

Общество Детектив Реш получил ответ от Нидерландов по делу МН17 через прессу Немецкий детектив Йозеф Реш получил ответ от прокуратуры Нидерландов по делу МН17 через прессу, этого недостаточно, говорится в письме законного представителя Реша.

Шоу-бизнес Екатерина Варнава снялась обнаженной 34-летнюю Екатерину Варнаву по праву называют главным секс-символом Comedy Woman.

Экономика Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business Россия поднялась в рейтинге Doing Business-2020, который ежегодно публикует группа Всемирного банка, на 28-е место.

Политика Министр обороны ФРГ предложила НАТО создать зону безопасности в Сирии Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила с предложением по деэскалации ситуации в Сирии.

Армия и оружие Бомбардировщики ВВС США сымитировали бомбардировку Крыма Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем.

Общество Суд продлил арест обвиняемого в шпионаже Пола Уилана до конца года Лефортовский суд Москвы продлил заключение под стражу обвиняемого в шпионаже гражданина США, Великобритании, Ирландии и Канады Пола Уилана.

Шоу-бизнес Младшая дочь Алсу приняла участие в модном показе Дочь модельера Валентина Юдашкина представила новую коллекцию детской одежды Yudashkin Kids.

Общество Стоимость строительства метро в Москве выросла до ₽2 трлн Программа строительства новых станций в московском метро до 2024 года подорожала до 2,2 трлн руб. Это более чем в два раза превышает изначальную сумму — 900 млрд, которая называлась еще в 2011-м, сообщают "Ведомости" исходя из последних изменений в Адресной инвестиционной программе.

Армия и оружие Комплексы С-400 впервые перебросили для учений за пределами России Транспортные самолеты ВКС России перебросили на территорию Сербии подразделения ПВО с зенитными ракетными комплексами С-400 и зенитную ракетно-артиллерийскую батарею «Панцирь-С».

Музыка Селена Гомес выпустила песню о Джастине Бибере Американская певица Селена Гомес выпустила новый сингл, который войдёт в её грядущий альбом.

Футбол ЦСКА и «Краснодар» попробуют набрать первые очки в Лиге Европы Футбольные клубы ЦСКА (Москва) и "Краснодар" в четверг проведут матчи третьего тура группового этапа Лиги Европы, в которых постараются набрать первые очки в турнире.

Авто Как в России проводят краш-тесты автобусов В испытаниях приняла участие модель автобуса категории М3 «Серпантин G» с рядным 6-цилиндровым двигателем Yuchai YC6L280N-52, работающем на метане.

Экономика Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.

Авто В Токио Nissan представил новый электрокроссовер Nissan Aria Компания Nissan Motor представила на автосалоне в Токио концептуальный электрический кроссовер Nissan Ariya, который в перспективе должен появиться и на рынке России.

Футбол Игрок «Витесса» нагрубил Слуцкому на тренировке Полузащитник нидерландского "Витесса" Ришедли Базур нагрубил главному тренеру команды, российскому специалисту Леониду Слуцкому.

Происшествия Предполагаемый виновник ДТП на Обводном был в федеральном розыске Предполагаемый виновник ДТП на Обводном канале с восемью пострадавшими находился в федеральном розыске по делу о даче взятки, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Шоу-бизнес Ушедшая в порно церковная проповедница стала популярной Жительница США Эдди Эндрюс променяла должность церковной проповедницы на съемки в кино для взрослых.