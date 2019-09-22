с чего всё началось

Президент России Владимир Путин намерен ратифицировать Парижское соглашение по климату от 2015 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По их данным, документ будет утвержден распоряжением правительства, а не через принятие соответствующего закона Госдумой.

Здоровье В Индии родилась девочка с тремя руками и четырьмя ногами В индийском штате Раджастан на свет появилась девочка с тремя руками и четырьмя ногами, сообщают портал India Times Post и британская газета Daily Mail.

Политика Кудрин ответил Шойгу в споре о бюджете на оборону Глава Счетной палаты Алексей Кудрин выразил удивление словами министра обороны Сергея Шойгу, которыми тот ответил на заявление Кудрина о раздутых тратах на оборону.

Происшествия Две боевые машины ВДВ разбились на учениях «Центр-2019» Две БМД разбились при десантировании из самолетов Ил-76 на учениях «Центр-2019» 20 сентября.

Армия и оружие Пентагон попросил прощения за угрозу бомбить участников штурма Зоны-51 Пентагон извинился за опубликованный сотрудниками ведомства твит с угрозой разбомбить участников штурма Зоны-51 в Неваде, передает ТАСС.

Политика Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.

Спорт WADA потребовало от России объяснить манипуляции с данными о допинге Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выделило России три недели на то, чтобы предоставить объяснения из-за возможных манипуляций с данными Московской антидопинговой лаборатории.

Футбол Икарди: сомневаюсь, что Месси не хочет видеть меня в сборной Аргентины Нападающий «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди прокомментировал слухи о том, что капитан сборной Аргентины и «Барселоны» Лионель Месси не хочет видеть его в составе национальной команды из-за дружбы с Макси Лопесом.

Футбол Игроки «Барселоны» начали терять доверие к Вальверде Большинство игроков «Барселоны» усомнилось в возможностях главного тренера команды Эрнесто Вальверде.

Футбол Очередной гол Зе Луиша принес «Порту» победу над «Санта-Кларой» В матче 6-го тура чемпионата Португалии «Порту» принимал «Санта-Клару» и добился победы со счетом 2:0.

Фигурное катание Фигуристка Трусова побила два мировых рекорда Загитовой 15-летняя российская фигуристка Александра Трусова побила два мировых рекорда на турнире серии «Челленджер» в Братиславе.

Политика В Китае начали взрывать мечети Власти Китая начали уничтожать мечети и минареты.

Армия и оружие СМИ узнали о попытках найти доказательства роли Ирана в атаке дронов Как пишет издание, представители Вашингтона и Эр-Рияда, которые обвинили в атаке Иран, пытаются обнаружить неоспоримые доказательства, чтобы получить поддержку мирового сообщества.

Футбол Лэмпард считает несправедливым поражение «Челси» от «Ливерпуля» Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард поделился мнением о поражении своей команды в матче шестого тура АПЛ от "Ливерпуля".

Гаджеты Глава Xiaomi показал необычный экран смартфона Xiaomi Mi Mix Alpha Исходя из изображения на тизере изначально предположили, что Mi Mix Alpha станет раскладным смартфоном, но глава Xiaomi Лей Цзюнь опроверг эту информацию заявив, что угол загиба на боковую часть корпуса превысит 90 градусов.

Гаджеты В России стартовали продажи нового iPhone 11 20 сентября в 08:00 мск стартовали продажи ранее представленных новых iPhone 11 и iPhone Pro. Предхаказ новинок был доступен с 18 сентября.

Общество Власти Индонезии перечислили 100 причин крушения Boeing 737 MAX Власти Индонезии составили перечень причин, которые привели к катастрофе Boeing 737 MAX в октябре 2018 года, сообщает Wall Street Journal.

Политика Посольство России ответило на планы Роули судиться с Москвой В дипведомстве заявили, что, судя по всему, пока речь идет о самых предварительных планах Роули, а его адвокат рассматривает иск как один из вариантов.

Армия и оружие Шойгу допустил отмену призыва в армию Отвечая на вопрос журналиста, возможна ли в перспективе отмена обязательного призыва в армию, Шойгу сказал: «В принципе это возможно».

Политика В США допустили импичмент Трампа из-за давления на Зеленского Конгресс Соединенных Штатов допускает импичмент главы Белого дома Дональда Трампа, если будет доказано его давление на президента Украины Владимира Зеленского, заявил председатель комитета по разведке палаты представителей конгресса Адам Шифф.

Хоккей Тренер «Авангарда» Хартли: Войнов показывает невероятный прогресс Слава показывает невероятный прогресс. Летом мы его нагружали не так сильно, потому что у него были травмы.

Футбол Хохлов намекнул на уход с поста главного тренера «Динамо» Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов не стал исключать своего ухода из столичного клуба.