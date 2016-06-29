с чего всё началось

Президент России Владимир Путин намерен ратифицировать Парижское соглашение по климату от 2015 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По их данным, документ будет утвержден распоряжением правительства, а не через принятие соответствующего закона Госдумой.

Гаджеты Смартфон iPhone 11 Pro Max разобрали и проверили на ремонтопригодность Новый флагманский смартфон от компании Apple – iPhone 11 Pro Max, разобрали и проверили на ремонтопригодность.

Происшествия Экипажу севшего в кукурузном поле А321 подарили квартиры Экипаж аварийно севшего в Подмосковье самолета А321 «Уральских авиалиний» получил ключи от квартир.

Общество В Архангельской области прошли митинги против полигона «Шиес» В Архангельской области прошли митинги против строительства экотехнопарка «Шиес», сообщает портал 29.ru.

Кино В Благовещенске завершился фестиваль кино и театра «Амурская осень» Церемония закрытия фестиваля кино и театра "Амурская осень" состоялась в воскресенье на большой сцене Общественно-культурного центра Благовещенска.

Гаджеты IOS 13.1 добавит в iPhone XR и XS функцию торможения процессора Ожидается, что на следующей неделе выйдет обновление iOS 13.1, в котором на смартфонах Apple iPhone XR и iPhone XS появится функция «управления процессором», то есть замедления его работы, если у смартфона старый аккумулятор.

Энергетика WSJ сообщила о риске многомесячного ремонта объектов Saudi Aramco Как сообщили источники Wall Street Journal в правительственных кругах королевства, а также в компаниях, предоставляющих необходимое для работы оборудование, у Эр-Рияда пока нет технической возможности ликвидировать все разрушения.

Авто Автомобили Ravon вернулись в Россию Автомобили от компании Ravon еще полтора года назад покинули российский рынок. Узбекский автопроизводитель решил вернуться в Россию.

Футбол Заболотный прокомментировал свой переход в «Сочи» Обо всем нападающий «Сочи» написал в своем Instagram-аккаунте. Антон Заболотный поделился с подписчиками криком души.

Футбол ЦСКА обыграл «Краснодар» и вышел на второе место в чемпионате России По итогам десятого тура чемпионата России ЦСКА набрал 22 очка и вышел в турнирной таблице на второе место.

Политика Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.

Интернет Facebook приостановил работу тысяч приложений Как говорится в заявлении социальной сети, на первом этапе Facebook проанализировал деятельность разработчиков приложений по количеству пользователей и предоставляемой ими информации, в ходе второго этапа аналитики изучат непосредственно работу приложений и цель использования данных пользователей.

Политика Шойгу ответил на заявления Кудрина о больших расходах на оборону Министр обороны России Сергей Шойгу возразил председателю Счетной палаты Алексею Кудрину на его слова о том, что Россия тратит на оборону и содержание армии недопустимо огромные средства.

Происшествия Появилось видео крушения боевых машин ВДВ В Сети появилось видеозапись, на которой запечатлен момент падения двух боевых машин ВДВ при десантировании во время учений "Центр-2019".

Экономика Правительство одобрило повышение МРОТ до 12 130 рублей Правительство России одобрило законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 130 руб. с 1 января 2020 года.

Политика МИД Украины прокомментировал сообщения о давлении Трампа на Зеленского Американский лидер Дональд Трамп не оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского, но детали июльского разговора лидеров двух стран Киев разглашать не станет, об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью "Громадське".

Происшествия Часы по цене квартиры украдены у депутата на Крещатике Депутат Киевсовета от партии «Солидарность» Георгий Ясинский лишился дорогих часов, воры незаметно сняли их с руки и скрылись в толпе, сообщает 22 сентября издание «Страна.UA».

Футбол Очередной гол Зе Луиша принес «Порту» победу над «Санта-Кларой» В матче 6-го тура чемпионата Португалии «Порту» принимал «Санта-Клару» и добился победы со счетом 2:0.

Шоу-бизнес Майли Сайрус рассталась со своей девушкой, узнали СМИ Уточняется, что девушки остались в дружеских отношениях. СМИ добавляют, что бывшие возлюбленные даже продолжают жить вместе.

Футбол Гол Бензема принёс «Реалу» победу в матче с «Севильей» В матче 5-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» обыграл «Севилью» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».

Армия и оружие В США заявили о наличии плана прорыва ПВО Калининграда У Соединенных Штатов имеется план прорыва российской противовоздушной обороны в Калининграде, и при необходимости они готовы привести его в действие.

Армия и оружие В ДНР заявили о ранении мирного жителя украинскими военными В управлении Народной милиции самопровозглашённой Донецкой Народной Республики заявили о том, что украинские военные ранили мирного жителя.

Общество Дом Versace представил ремейк платья Дженнифер Лопес с Grammy-2000 Итальянский дом Versace представил на неделе моды в Милане свою весенне-летнюю коллекцию, которая была вдохновлена успехом платья с тропическим принтом, в котором Дженнифер Лопес появилась на церемонии награждения Grammy 2000.