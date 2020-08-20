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Lenta.ru
Lenta.ru

Россия собралась рекордно взять в долг

Власти собрались взять в долг такую сумму для покрытия дефицита бюджета, но этот план может не сработать, предупредили эксперты. В результате дефицит может достигнуть отметки в 5 процентов ВВП, или 5 триллионов рублей.В источнике
С чего всё началось
РБК

Счетная палата предсказала рекордные заимствования государства за 15 лет

По оценке Минэкономразвития, в целом за год ВВП упадет на 5% и вырастет на 2,8% в 2021 году. ЦБ прогнозирует сокращение ВВП по итогам 2020 года на 4, 5 – 5,5% и восстановление на 3, 5 – 4,5% в 2021 году.
РБК17:00
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Lenta.ru

Россия собралась рекордно взять в долг

Lenta.ru08:41
Дождь

Счетная палата предсказала крупнейшие за 15 лет заимствования государства

Дождь05:16
Эхо Москвы

Государственные заимствования в этом году могут превысить 4 трлн руб

Эхо Москвы19:05
Профиль

Счетная палата предсказала рекордные государственные заимствования в этом году

Профиль20:04
Телеканал 360°

России предрекли рекордные за 15 лет госзаимствования

Телеканал 360°19:58
Forbes

Счетная палата предупредила о рекордных заимствованиях государства за 15 лет

Forbes03:07
РБК

Счетная палата предсказала рекордные заимствования государства за 15 лет

РБК17:00

Врачи не обнаружили у Навального признаков инфаркта и инсульта

Врачи по итогам проведенных исследований не обнаружили у Алексея Навального признаков инсульта, инфаркта и коронавируса, заявил заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко.
БИЗНЕС Online11:54
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Россия требует экстренной встречи СБ ООН по санкциям США против Ирана

Москва, 20 августа 2020, 23:34 — REGNUM Россия потребовала провести 21 августа экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за обращения США о введении санкций против Ирана, сообщил 20 августа журналистам первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
REGNUM16:34
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Штаб Навального просит Кремль помочь с переводом в европейскую клинику

Член «Альянса врачей», лечащий врач Алексея Навального Анастасия Васильева официально откликнулась на заявление Дмитрия Пескова о том, что Кремль готов оперативно рассмотреть заявления о помощи в лечении политика.
RuNews24.ru11:10
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