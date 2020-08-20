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Lenta.ru
Lenta.ru

Россия собралась рекордно взять в долг

Власти собрались взять в долг такую сумму для покрытия дефицита бюджета, но этот план может не сработать, предупредили эксперты. В результате дефицит может достигнуть отметки в 5 процентов ВВП, или 5 триллионов рублей.В источнике
С чего всё началось
РБК

Счетная палата предсказала рекордные заимствования государства за 15 лет

Расходы федерального бюджета на здравоохранение в январе—июне 2020 года выросли более чем вдвое по сравнению с первым полугодием прошлого года (исполнение составило 56,2%, потрачено 655 млрд руб.).
РБК17:00
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Lenta.ru

Россия собралась рекордно взять в долг

Lenta.ru08:41
Дождь

Счетная палата предсказала крупнейшие за 15 лет заимствования государства

Дождь05:16
Эхо Москвы

Государственные заимствования в этом году могут превысить 4 трлн руб

Эхо Москвы19:05
Профиль

Счетная палата предсказала рекордные государственные заимствования в этом году

Профиль20:04
Телеканал 360°

России предрекли рекордные за 15 лет госзаимствования

Телеканал 360°19:58
Forbes

Счетная палата предупредила о рекордных заимствованиях государства за 15 лет

Forbes03:07
РБК

Счетная палата предсказала рекордные заимствования государства за 15 лет

РБК17:00

Россия представит Китаю новые совместные проекты на $10 млрд

Межведомственная рабочая группа российской части секретариата российско-китайской межправкомиссии по инвестиционному сотрудничеству рассмотрела два новых инвестиционных проекта для совместной реализации с Китаем на сумму $10 млрд, говорится в сообщении Минэкономразвития.
ТАСС04:51
11

Свидетель сообщил об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльмар Пашаев представил в Пресненском суде показания свидетеля Алексея Кобца, который рассказал, что в момент аварии со смертельным исходом за рулем машины артиста находился другой человек, сообщает ТАСС.
Ведомости10:14
2,1K

Экс-советник Трампа Стив Бэннон арестован по делу об отмывании денег

Бывший советник президента США Стив Бэннон арестован в четверг по обвинению в получении обманным путем средств в ходе кампании по строительству стены на границе США и Мексики, сообщает Financial Times.
Интерфакс11:33
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В Оренбургской области зафиксированы две новые смерти от коронавируса

Летальных исходов теперь 69: за прошедшие сутки зафиксированы две смерти от коронавируса: это женщины - 1973 года рождения из Орска и 1952 года рождения из Оренбурга - с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус.
Orenday.ru03:32
13

Александр Алиев получил тренерскую лицензию категории A

Экс-футболист киевского "Динамо", сборной Украины и российских клубов "Локомотив" и "Анжи" Александр Алиев получил тренерскую лицензию категории A. Об этом сам Алиев сообщил в инстаграме, опубликовав свое фото с дипломом, который позволяет работать в профессиональных футбольных командах.
Советский спорт11:52