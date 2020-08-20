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Lenta.ru
Lenta.ru

Россия собралась рекордно взять в долг

Власти собрались взять в долг такую сумму для покрытия дефицита бюджета, но этот план может не сработать, предупредили эксперты. В результате дефицит может достигнуть отметки в 5 процентов ВВП, или 5 триллионов рублей.В источнике
С чего всё началось
РБК

Счетная палата предсказала рекордные заимствования государства за 15 лет

По предварительной оценке Счетной палаты, бюджет Пенсионного фонда недополучит свыше 559 млрд руб. в 2020 году из-за падения зарплат, сокращения тарифов страховых взносов с 30 до 15% для малого и среднего бизнеса и отсрочки по уплате взносов для наиболее пострадавших отраслей.
РБК17:00
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Телеканал 360°

России предрекли рекордные за 15 лет госзаимствования

Телеканал 360°19:58
Дождь

Счетная палата предсказала крупнейшие за 15 лет заимствования государства

Дождь05:16
Forbes

Счетная палата предупредила о рекордных заимствованиях государства за 15 лет

Forbes03:07
Профиль

Счетная палата предсказала рекордные государственные заимствования в этом году

Профиль20:04
Lenta.ru

Россия собралась рекордно взять в долг

Lenta.ru08:41
Эхо Москвы

Государственные заимствования в этом году могут превысить 4 трлн руб

Эхо Москвы19:05
РБК

Счетная палата предсказала рекордные заимствования государства за 15 лет

РБК17:00