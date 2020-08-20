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Lenta.ru
Lenta.ru

Россия собралась рекордно взять в долг

Власти собрались взять в долг такую сумму для покрытия дефицита бюджета, но этот план может не сработать, предупредили эксперты. В результате дефицит может достигнуть отметки в 5 процентов ВВП, или 5 триллионов рублей.В источнике
С чего всё началось
РБК

Счетная палата предсказала рекордные заимствования государства за 15 лет

По предварительной оценке Счетной палаты, бюджет Пенсионного фонда недополучит свыше 559 млрд руб. в 2020 году из-за падения зарплат, сокращения тарифов страховых взносов с 30 до 15% для малого и среднего бизнеса и отсрочки по уплате взносов для наиболее пострадавших отраслей.
РБК17:00
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Lenta.ru

Россия собралась рекордно взять в долг

Lenta.ru08:41
Дождь

Счетная палата предсказала крупнейшие за 15 лет заимствования государства

Дождь05:16
РБК

Счетная палата предсказала рекордные заимствования государства за 15 лет

РБК17:00
Профиль

Счетная палата предсказала рекордные государственные заимствования в этом году

Профиль20:04
Телеканал 360°

России предрекли рекордные за 15 лет госзаимствования

Телеканал 360°19:58
Эхо Москвы

Государственные заимствования в этом году могут превысить 4 трлн руб

Эхо Москвы19:05
Forbes

Счетная палата предупредила о рекордных заимствованиях государства за 15 лет

Forbes03:07

Яхту «Дома-2» ограбили на 30 миллионов рублей

Ущерб оценивается примерно в 30 млн руб. Судно использовалось для съемок проекта "Яхта любви", по результатам которого трое участников "Дома-2" должны были выбрать себе одну из десяти девушек — претенденток на вхождение в основной состав шоу.
Газета.Ru08:36
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Появилось видео из салона самолета перед госпитализацией Навального

Пользователь Instagram djpavlin (в описании профиля указаны имя и фамилия — Павел Лебедев) опубликовал видео из самолета, в котором летел оппозиционный политик и глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, госпитализированный затем больницу в Омске.
РБК02:27
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Мишустин обсудил с премьером Белоруссии борьбу с коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел телефонные переговоры с белорусским коллегой Романом Головченко, в ходе которого стороны обсудили борьбу с коронавирусом и перспективы торгово-экономического сотрудничества двух стран.
Известия08:40
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