Россия собралась рекордно взять в долг
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Власти собрались взять в долг такую сумму для покрытия дефицита бюджета, но этот план может не сработать, предупредили эксперты. В результате дефицит может достигнуть отметки в 5 процентов ВВП, или 5 триллионов рублей.В источнике
С чего всё началось
Счетная палата предсказала рекордные заимствования государства за 15 лет
По предварительной оценке Счетной палаты, бюджет Пенсионного фонда недополучит свыше 559 млрд руб. в 2020 году из-за падения зарплат, сокращения тарифов страховых взносов с 30 до 15% для малого и среднего бизнеса и отсрочки по уплате взносов для наиболее пострадавших отраслей.
РБК17:00
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