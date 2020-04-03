Экономика
Lenta.ruРоссия собралась влезть в долги из-за коронавируса
Россия собирается влезть в долги и нарастить заимствования с помощью облигаций федерального займа (ОФЗ), чтобы компенсировать дефицит бюджета, который грозит стране из-за коронавируса и падения цен на нефть. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
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