Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссия собралась влезть в долги из-за коронавируса

Россия собирается влезть в долги и нарастить заимствования с помощью облигаций федерального займа (ОФЗ), чтобы компенсировать дефицит бюджета, который грозит стране из-за коронавируса и падения цен на нефть. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
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Россия собралась влезть в долги из-за коронавируса

Lenta.ru06:24

План по займам Минфина РФ едва ли выполним и может напугать рынок

ПРАЙМ04:50

СМИ: Власти РФ готовятся к нефти по $20 и разработали план

БИЗНЕС Online04:26

Bloomberg: российское правительство увеличит госдолг для покрытия дефицита бюджета 2020 года

Накануне.Ru03:55

Bloomberg: Правительство РФ готовится, что цены на нефть в 2020 году будут находиться на уровне 20 долларов за баррель

Эхо Москвы03:46

СМИ узнали о плане России нарастить госзаимствования из-за цен на нефть

РБК03:00

Bloomberg узнал о плане России нарастить госзаимствования из-за цен на нефть

Ведомости05:14
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Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 07:21, Ашберн
Политика

В Кремле огласили условие сокращения нерабочих дней

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 3 апреля, рассказал журналистам о том, при каких условиях режим нерабочих дней может закончиться раньше.
Известия 06:22
Общество

Полиция Москвы составила 145 протоколов за нарушение самоизоляции

Московская полиция выписала 145 протоколов административного правонарушения гражданам, нарушившим режим самоизоляции без уважительной причины, сообщил ТАСС глава пресс-службы ГУ МВД столицы Владимир Васенин.
Газета.Ru 07:03
Общество

В России зафиксирован 601 новый случай коронавируса в 32 регионах

В России зафиксирован 601 новый случай коронавируса в 32 регионах.
Российская газета 03:33
Политика

США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН

Российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной.
Газета.Ru 02:45
Армия и оружие

Россия направит в Сербию военных медиков для борьбы с коронавирусом

Уточняется, что всего Россия планирует выполнить 11 рейсов, которые доставят в Сербию 87 военных медиков и вирусологов, а также оборудование, средства защиты и 16 единиц военной техники.
РБК 06:32
Энергетика

Цена на нефть снова взлетела

Цена на нефть марки Brent снова взлетела — до уровня 33,27 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.
Lenta.ru 06:45
Политика

Путин принял отставку губернатора Архангельской области Орлова

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Архангельской области Игоря Орлова.
NewInform вчера в 10:37
Политика

Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения

Пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к нации. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Моя Москва.онлайн 02:48
Происшествия

В Приморье произошло частичное обрушение моста

В Приморье частично обрушился мост чрез реку Суходол. Об этом в пятницу, 3 апреля, сообщила пресс-служба регионального правительства.
Известия 06:39
Происшествия

Суд в Башкирии впервые вынес штраф за нарушение режима самоизоляции

1 апреля президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы от 15 000 до 40 000 руб. за нарушение режима самоизоляции здоровыми гражданами.
Ведомости 05:55
Происшествия

В Москве двух генералов МВД обвинили в злоупотреблении полномочиями

Подозреваемые, по данным следствия, содействовали переводу главы «Оптима Девелопмент», бизнесмена Альберта Худояна, обвиненному в мошенничестве на $10 млн, из СИЗО под домашний арест.
Известия 02:54
Технологии

Онлайн-магазин опубликовал цену PlayStation 5

Sony до сих пор не провела полноценную презентацию PlayStation 5. До этого была только длинная лекция Марка Церни.
The GEEK 31 марта в 09:49
Шоу-бизнес

Мари Кожевникова показала свое фото с синяком под глазом

На снимке у красавицы актрисы и матери двух детей под глазом красуется живописный синяк, дополненный ссадиной.
Uznayvse.ru 06:35
Спорт

Outer Wilds стала игрой года по версии BAFTA Games Awards 2020

Британская академия кинематографического и телевизионного искусства назвала победителей премии BAFTA Games Awards 2020.
CyberSport.ru вчера в 17:42
Политика

Радий Хабиров продлил режим самоизоляции в Башкирии

Напомним: режим самоизоляции на территории республики действует с 31 марта 2020 года.
ToDay News Ufa 06:05
Общество

В Москве объяснили правила изоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вводить пропуска для передвижения по городу пока не будут, но все зависит от развития ситуации и того, как жители столицы будут соблюдать режим самоизоляции.
Lenta.ru 06:31
Происшествия

Глава ОСК оценил ущерб от пожара на «Адмирале Кузнецове» в ₽500 млн

Предварительный ущерб от пожара в декабре прошлого года на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" составил порядка 500 млн руб. Об этом "РИА Новости" сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
РБК 03:33
Транспорт

РЖД отменит 53 поезда дальнего следования из-за коронавируса

«Российские железные дороги» объявили, что с 7 апреля в России будет отменено курсирование 53 поездов дальнего следования на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 04:06
Политика

Голландское судно привлекут для строительства «Северного потока — 2»

Голландский корабль Flintstone включили в список судов для технических работ на строительстве газопровода "Северный поток — 2", следует из распоряжения правительства.
РИА Новости вчера в 11:35
Авто

Обновленный Audi Q7 стал доступен в России

В России стартовали продажи обновленного кроссовера Audi Q7. Первые товарные экземпляры уже появились у дилеров марки.
Тарантас Ньюс 05:45
Происшествия

У медсестры Карсунской районной больницы заподозрили коронавирус

По их данным, опасный вирус был обнаружен у 60-летней медсестры Карсунской районной больницы.
АиФ Ульяновск 02:39
Общество

Более половины новых заболевших в Москве составляют люди моложе 45 лет

Ранее федеральный штаб сообщил, что за сутки в Москве выявили 595 новых случаев.
Интерфакс вчера в 04:47
Политика

Трамп не обсуждал с Москвой сокращение добычи нефти США

Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Вашингтоне заявил, что не обсуждал сокращение добычи нефти Соединенными Штатами в ходе переговоров с Россией и Саудовской Аравией.
РБК вчера в 21:42
Гаджеты

Грядущее обновление Windows 10 снизит нагрузку на процессор

Апдейт под номером 20H1 снизит нагрузку на процессор ПК и станет меньше занимать места в памяти.
The GEEK 02:31
Происшествия

ФСБ предотвратила теракты в Ставропольском крае и ХМАО

Российские силовики предотвратили теракты, которые боевики готовили в Ставропольском крае и Ханты-Мансийском автономном округе.
RT на русском 05:50
Общество

В Омской области продлили режим полной самоизоляции

Омск, 3 апреля 2020, 14:05 — REGNUM Режим полной самоизоляции, предполагающий максимальные ограничения на передвижение жителей за пределами своего дома и квартиры, продлён в Омской области до 12 апреля включительно.
REGNUM 07:05
Политика

США частично оплатили присланную Россией помощь против коронавируса

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с присланным в США грузом для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
RT на русском вчера в 07:12
Гаджеты

Lenovo тоже готовит ноутбуки с NVIDIA GeForce RTX Super

Lenovo не отстаёт от других производителей и тоже готовит новые игровые ноутбуки семейства Legion на базе процессов Intel Core H и видеокарт NVIDIA GeForce RTX Super в дизайне Max-Q.
Игромания.ру вчера в 14:53
Экономика

Батурина вернула лидерство в списке богатейших женщин России

Коммерсантъ 04:48
Политика

МИД назвал причину отказа Украины от договоренностей по Донбассу

У Москвы складывается впечатление, что украинские переговорщики пошли на отказ от договоренностей в контактной группе по Донбассу не без подсказки извне, такой откат перечеркивает наметившуюся позитивную динамику, говорится в заявлении МИД РФ.
РИА Новости вчера в 14:27
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