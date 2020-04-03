Россия собирается влезть в долги и нарастить заимствования с помощью облигаций федерального займа (ОФЗ), чтобы компенсировать дефицит бюджета, который грозит стране из-за коронавируса и падения цен на нефть. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Политика В Кремле огласили условие сокращения нерабочих дней Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 3 апреля, рассказал журналистам о том, при каких условиях режим нерабочих дней может закончиться раньше.

Общество Полиция Москвы составила 145 протоколов за нарушение самоизоляции Московская полиция выписала 145 протоколов административного правонарушения гражданам, нарушившим режим самоизоляции без уважительной причины, сообщил ТАСС глава пресс-службы ГУ МВД столицы Владимир Васенин.

Энергетика Цена на нефть снова взлетела Цена на нефть марки Brent снова взлетела — до уровня 33,27 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

Происшествия В Приморье произошло частичное обрушение моста В Приморье частично обрушился мост чрез реку Суходол. Об этом в пятницу, 3 апреля, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Технологии Онлайн-магазин опубликовал цену PlayStation 5 Sony до сих пор не провела полноценную презентацию PlayStation 5. До этого была только длинная лекция Марка Церни.

Общество В Москве объяснили правила изоляции Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вводить пропуска для передвижения по городу пока не будут, но все зависит от развития ситуации и того, как жители столицы будут соблюдать режим самоизоляции.

Транспорт РЖД отменит 53 поезда дальнего следования из-за коронавируса «Российские железные дороги» объявили, что с 7 апреля в России будет отменено курсирование 53 поездов дальнего следования на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Авто Обновленный Audi Q7 стал доступен в России В России стартовали продажи обновленного кроссовера Audi Q7. Первые товарные экземпляры уже появились у дилеров марки.

Политика Трамп не обсуждал с Москвой сокращение добычи нефти США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Вашингтоне заявил, что не обсуждал сокращение добычи нефти Соединенными Штатами в ходе переговоров с Россией и Саудовской Аравией.

Общество В Омской области продлили режим полной самоизоляции Омск, 3 апреля 2020, 14:05 — REGNUM Режим полной самоизоляции, предполагающий максимальные ограничения на передвижение жителей за пределами своего дома и квартиры, продлён в Омской области до 12 апреля включительно.

Политика США частично оплатили присланную Россией помощь против коронавируса Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с присланным в США грузом для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Гаджеты Lenovo тоже готовит ноутбуки с NVIDIA GeForce RTX Super Lenovo не отстаёт от других производителей и тоже готовит новые игровые ноутбуки семейства Legion на базе процессов Intel Core H и видеокарт NVIDIA GeForce RTX Super в дизайне Max-Q.