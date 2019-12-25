Политика
Московский КомсомолецРоссия сочла выплату Украине $2,9 млрд «каплей в море»
Компенсация в 2,9 миллиарда долларов, которую «Газпром» согласился выплатить «Нафтогазу», является «каплей в море» по сравнению с потенциальными рисками для России. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
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Наука
Чувствительный белок на ногах и усиках защитил малярийных комаров от инсектицида
Группа исследователей под руководством Хиллари Рэнсон (Hillary Ranson) из Ливерпульской школы тропической медицины проверила, какие гены экспрессируются в клетках малярийных комаров из Буркина-Фасо и Берега Слоновой Кости — областей с особенной устойчивостью к инсектицидам.
Политика
На Украине возбудили дело после проезда поезда через Крымский мост
Украинская прокуратура возбудила уголовное дело по факту прибытия поезда из Санкт-Петербурга в Крым через Крымский мост.
Авто
Медведев разрешил автодилерам выдавать водителям номера
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое разрешает дилерам выдавать номера в автосалонах, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на аппарат Белого дома.
Армия и оружие
Армия Хафтара обвинила Турцию в переброске боевиков ИГ в Ливию
По словам аль-Мисмари, речь идет о боевиках «Исламского государства» (ИГ, группировка запрещена в РФ) и «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ).
Политика
США усиливают позиции в Средиземноморье для противостояния РФ и Турции
Американские законодатели, стремясь противостоять Турции и России, вкладывают средства в Средиземноморский регион.
Политика
Блумберг признал использование предвыборным штабом труда заключенных
Предвыборный штаб кандидата в президенты США миллиардера Майкла Блумберга использовал труд заключенных.
Экономика
Новак считает, что грязную нефть уберут к середине 2020 года
Министр энергетики Александр Новак заявил, что грязная нефть может быть убрана до середины 2020 года.
Наука
Создан прозрачный для инфракрасного излучения материал
Ученые из Дальневосточного федерального университета вместе с российскими и украинскими коллегами создали керамический материал на основе оксидов иттрия и магния с «шахматной» структурой, средним размером зерна 250 нм и микротвердостью более 11 ГПа.
Здоровье
Минздрав ДНР предупредил об угрозе дифтерии с Украины
«В Донецкой Народной Республике возникла реальная угроза завоза и распространения дифтерийной инфекции в связи с регистрацией случаев заболевания дифтерией на Украине, в том числе приграничных Харьковской области и временно неподконтрольных ЛНР территорий», — сказано в сообщении.
Политика
WP: в США разрабатывают тактику информационной войны против России
Киберкомандование Вооруженных сил (ВС) США разрабатывает тактику ведения информационной войны, которая может быть развернута и против России.
Происшествия
Барнаульские дорожники бросят все силы на уборку снега
Перевозка барнаульских школьников на новогодние представления идет в штатном режиме.
Общество
Суда для достройки «Северного потока – 2» найдены
Достройка газопровода «Северный поток — 2» сорвана не будет: суда для подводно-технических работ найдены, сообщили 25 декабря в правительстве РФ.
Общество
Истребитель Су-57 разбился при испытаниях в Хабаровском крае
Как сообщается, инцидент произошел в 120 километрах от аэродрома Дзёмги во время испытания двигателя.
Общество
Жители Екатеринбурга смогут увидеть солнечное затмение
Частичное солнечное затмение смогут наблюдать утром в четверг жители Екатеринбурга, сообщил РИА Новости инженер учебной обсерватории Уральского федерального университета (УрФУ) Владилен Санакоев.
Политика
Немцы считают Трампа большей угрозой, чем лидеров других стран
Еще 17% считают главным врагом лидера КНДР Ким Чен Ына, 8% – президента России Владимира Путина, столько же – иранского лидера Хаменеи, 7% – председателя КНР Си Цзиньпина.
Политика
Путин засомневался в ощущении перемен к лучшему у россиян
Президент России Владимир Путин засомневался в том, что большинство россиян чувствуют перемены к лучшему.
Общество
Матвиенко не исключает отмены НДФЛ для малоимущих
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает возможным освободить от НДФЛ малоимущих.
Политика
Путин уволил пять генералов МВД, МЧС и СК
Владимир Путин уволил пять генералов, в том числе начальника УВД на Московском метрополитене Николая Савченко.
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова показала, как тренирует интимные мышцы
42-летняя телеведущая призналась, что с некоторых пор практикует процедуры по укреплению интимных мышц, сопроводив откровения визуальным рядом.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова рассказала о романе с блогером
Певица и ведущая Ольга Бузова призналась, что строит отношения с певцом и видеоблогером Давидом Манукяном.
Происшествия
Во Франции неизвестные в масках открыли стрельбу на улице
Неизвестные в масках открыли стрельбу на улице во французском городе Безансон, три человека пострадали, сообщает радиостанция France Bleu.
Наука
Ученые рассказали о пользе прерывистого голодания
Целый ряд исследований выявил, что прерывистое голодание приносит пользу здоровью мозга.
Футбол
Азмун вошел в топ-100 лучших игроков года по версии Marca
Общество
Андрей Костин назвал расследование ФБК о бизнес-джетах ложью и грязью
В расследовании Фонда борьбы с коррупцией говорится, что телеведущая Наиля Аскер-заде связана с Андреем Костиным и пользуется самолётами, которые ранее принадлежали офшору ВТБ.
Здоровье
Голикова назвала тревожной ситуацию с дефицитом кадров в медицине
В России сохраняется дефицит кадров в медицине, в 2019 году работать пришли больше 9000 медиков, в том числе 5000 врачей, но столько же из системы ушло - по возрасту, личным мотивам и другим причинам, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Здоровье
По программам нацпроекта «Здоровье» в Тольятти появятся два высокотехнологичных центра
Министерство здравоохранения Самарской области приняло решение организовать в Тольятти центр чрезкожных коронарных вмешательств.
Политика
Захарова обвинила генсека ООН в попустительстве США в визовом скандале
Москва выразила решительный протест фактами невыдачи американской стороной виз российским делегатам на сессию Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре нынешнего года, МИД России назвал ситуацию возмутительной, охарактеризовав произошедшее как саботаж.
Кино
Новые «Звездные войны» возглавили российский прокат в выходные
Замыкает пятерку лидеров новинка проката - анимационный фильм "Фиксики против Кработов", собравший 56,5 миллиона рублей за уик-энд.
Гаджеты
Samsung выпустит Galaxy S20 вместо Galaxy S11
Флагманский смартфон Galaxy S11, который южнокорейский технологический гигант Samsung должен представить в начале 2020-го года, сменил название на Galaxy S20.